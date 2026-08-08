Standard geeft zege uit handen tegen Cercle Brugge na late gelijkmaker

Standard leek lange tijd op weg naar een droomstart van het nieuwe seizoen, maar moest uiteindelijk vrede nemen met een 2-2-gelijkspel tegen Cercle Brugge. De Rouches kwamen op achterstand, draaiden de situatie volledig om en hadden kansen op een 3de goal. In de slotfase gaven ze het echter weg.

Standard schoot uitstekend uit de startblokken. De thuisploeg trok meteen naar voren en kreeg in de openingsfase verschillende mogelijkheden. Na zeven minuten leverde Nielsen een hoekschop voor doel, waarna Cercle de bal maar met moeite weg kreeg.

Even later kreeg Fossey de bal na een knappe actie van Abid. De Standard-kapitein krulde de bal echter net over het doel van Gaëtan Coucke. Ook nieuwkomer Trouillet liet zich opmerken met een volley na een hoekschop, maar zijn poging vloog over.

Cercle had het moeilijk om onder de eerste Luikse druk uit te komen, maar kwam na een tiental minuten beter in de wedstrijd. Er ontstond bovendien een eerste stevige discussie rond de arbitrage. Ravych maakte contact met Mortensen in de buurt van de zestien. Scheidsrechter Jasper Vergoote zag er aanvankelijk geen strafschop in en na een VAR-check bleef die beslissing overeind.

Cercle komt op voorsprong

De bezoekers herstelden gaandeweg het evenwicht. Viggo Martens kreeg een goede mogelijkheid na een hoekschop, maar schoot de afvallende bal over. Even later kreeg Dante Vanzeir een uitstekende kans. De spits had zelf kunnen uithalen, maar probeerde nog een ploegmaat te bereiken en zag zijn pass mislukken.

Cercle bleef echter aandringen en kreeg in de 40e minuut loon naar werken. Martens zette de aanval op en Vanzeir leverde deze keer wel een uitstekende voorzet af. Lukas Mondele, één van de nieuwkomers bij Cercle, was goed gevolgd en schoof de bal beheerst voorbij Epolo. 0-1 voor de bezoekers en Standard moest opnieuw achtervolgen.





Eckert Ayensa zorgt vlak voor rust voor gerechtigheid

De Rouches gingen meteen op zoek naar een antwoord. Abid kreeg een schietkans, maar mikte over. Vlak voor rust kwam Standard vervolgens bijzonder dicht bij de gelijkmaker.

Nguene ontving de bal buiten de zestien en krulde die knap richting doel. Zijn poging belandde echter tegen de onderkant van de lat.

De gelijkmaker viel uiteindelijk toch nog in de extra tijd. Abid veroverde de bal uitstekend, draaide weg van zijn tegenstander en bracht de bal voor doel. Dennis Eckert Ayensa was goed gevolgd en knalde de 1-1 voorbij Coucke. Standard mocht daardoor met een goed gevoel de kleedkamer in.

Eckert Ayensa draait de wedstrijd helemaal om

Na de pauze schoot Standard opnieuw uitstekend uit de startblokken. De thuisploeg nam de controle over en zette Cercle steeds verder terug.

Dat leverde al snel resultaat op. Eckert Ayensa werd diep gestuurd en zag Coucke uitkomen. De aanvaller bleef ijzig kalm en wipte de bal over de Cercle-doelman. 2-1 voor Standard en meteen zijn tweede doelpunt van de avond. De Rouches leken vervolgens helemaal gelanceerd.

Standard laat kansen op 3-1 liggen

Standard kreeg kans na kans om de wedstrijd definitief te beslissen. Abid liet Kakou met een knappe actie alle kanten opgaan, maar besloot uiteindelijk in het zijnet.

Even later ontsnapte Cercle aan een owngoal. Valy bracht de bal voor doel en Karamoko probeerde weg te werken, maar zijn interventie ging bijna verkeerd af. De bal ging gelukkig voor de verdediger over het doel.

Daarna volgde een enorme dubbele kans voor Standard. Nielsen zag zijn poging gestopt door Coucke, waarna Mortensen de rebound richting doel stuurde. Ravych haalde de bal van de lijn. Ook de herkansing van Mortensen ging er niet in, deze keer omdat Kondo in de weg stond.

Standard bleef drukken. Nguene kreeg opnieuw een enorme mogelijkheid, maar slaagde er niet in om de bal in doel te werken. Ook Nsimba kwam nog dicht bij de 3-1, maar Coucke wist zijn poging vanuit een scherpe hoek in hoekschop te verwerken.

Cercle komt in het slot toch langszij

Hoewel Standard de wedstrijd onder controle leek te hebben, bleef het verschil slechts één doelpunt. En dat brak de thuisploeg uiteindelijk zuur op.

In de 75e minuut kreeg Cercle na een hoekschop nog een gevaarlijke mogelijkheid. De bal bleef even hangen en Ravych kreeg plots een uitgelezen kans. Zijn poging ging maar net naast.

Enkele minuten later was het alsnog raak voor de Cercle-verdediger. Na een nieuwe hoekschop bleef de bal opnieuw gevaarlijk hangen in het strafschopgebied van Standard. Uiteindelijk viel de bal voor de voeten van Ravych. Die aarzelde niet en haalde hard uit. Zijn schot verdween in de korte hoek voorbij Epolo.

2-2. Standard had zichzelf in de voet geschoten.

Standard moet vrede nemen met gelijkspel

Na de late gelijkmaker probeerde Cercle nog een slotoffensief op gang te brengen, maar Standard leek de organisatie opnieuw op orde te hebben. De Rouches konden zelf echter niet meer voor een derde doelpunt zorgen.

Cercle Brugge toonde veerkracht en werd daarvoor beloond met een punt. Ravych groeide in de slotfase uit tot de onverwachte held van de bezoekers. Standard blijft uiteindelijk met een dubbel gevoel achter na een wedstrijd die het lange tijd volledig naar zijn hand leek te zetten.