Een comeback door de grote poort: Michael Frey loodst Antwerp op en over SK Beveren met tweeklapper

Het heeft moeite gekost maar Antwerp is het nieuwe seizoen begonnen met een driepunter. Lang had SK Beveren zicht op één of misschien wel drie punten maar twee doelpunten van Michael Frey zorgden ervoor dat de opener van Lokesa helemaal omgedaan werd gemaakt.

Lastige openingsfase

Een nieuw tijdperk op de Bosuil. Nieuwe eigenaar, nieuwe trainer en vooral ook tal van nieuwe spelers. met Frey, Ahoka, Fofana en Salah begonnen er alvast vier nieuwe namen aan de aftrap tegen promovendus SK Beveren dat zijn ongeslagen status van in de Challenger Pro League maar al te graag wou verlengen.

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De thuisploeg nam de wedstrijd in de beginfase in handen met een bedrijvige Salah op links en een vinnige Fofana op de nummer 10-positie. Datzelfde duo zorgde ook voor het grootste doelgevaar van Antwerp in de eerste helft maar een echte kans? Daar kunnen we niet van spreken. Fofana stak Salah mooi diep maar die moest te ver rond Schenk uitwijken waardoor er geen schot op doel kwam.

Beveren neemt over

Beveren bracht met momenten goed voetbal op de mat, vooral in de omschakeling. En met Christian Brüls hebben ze een ervaren passeur die als geen ander weet hoe hij een bal moet leggen. Zo ook na balverlies van Tuypens. De Antwerp-verdediging stond te slapen, Nozawa twijfelde maar Lokesa deed dat niet en verschalkte de Japanse goalie met een lob.

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Het vertrouwen groeide bij de bezoekers en dat was niet onterecht want ze kwamen ook nog dicht bij een tweede doelpunt. Brüls besloot eerst nog te zwak maar vooral op slag van rust moest Nozawa echt redding brengen. Met de voet voorkwam hij een dubbele voorsprong na een schot van Abrahams.

Antwerp moest na rust uit een ander vaatje tappen en Compper hoopte redding te brengen met een dubbele vervanging. In de eerste tien minuten lukte dat niet maar Meija gaf daarna wel impulsen om de ommekeer in te zetten. Zelf probeerde de invaller het vanop afstand maar zijn schot likte de paal terwijl het net naast ging. Diezelfde Mejia beleefde niet al te veel plezier aan zijn invalbeurt want viel niet veel later geblesseerd uit.





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Frey verlost Bosuil

Vervolgens liet Frey zien waarom Antwerp hem terug is gaan halen: doelpunten maken. De manier waarop maakt minder uit bij de Zwitser. Liggend op de grond frommelt hij de bal na een voorzet van Ahoka tegen de touwen, goed voor de gelijkmaker.

Antwerp had bloed geroken na de gelijkmaker en creêerde enorm veel druk op de Beverse verdediging. Evenwel druk zonder al te grote kansen. Het ontbrak vaak aan de laatste pass om Schenk echt te kunnen bedreigen.

Maar op de Bosuil kan het lang duren tot de verlossing komt, zo ook niet. En hoewel de eerste misschien een frommelgoal was, compenseerde Frey dat ruimschoots door enkele minuten voor het einde met een prachtige omhaal de 2-1 met een boogje voorbij Schenk in doel te trappen.

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De tijd was niet de vriend van SK Beveren waardoor het een comeback in mineur werd voor de kampioen van de Challenger Pro League. Antwerp heeft het nieuwe tijdperk-Vandenhaute ingezet met een overwinning in geheel kennende Antwerpstijl.