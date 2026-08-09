Datum: 09/08/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Bosuil
Een comeback door de grote poort: Michael Frey loodst Antwerp op en over SK Beveren met tweeklapper
Een comeback door de grote poort: Michael Frey loodst Antwerp op en over SK Beveren met tweeklapper
Foto: © photonews

Het heeft moeite gekost maar Antwerp is het nieuwe seizoen begonnen met een driepunter. Lang had SK Beveren zicht op één of misschien wel drie punten maar twee doelpunten van Michael Frey zorgden ervoor dat de opener van Lokesa helemaal omgedaan werd gemaakt.

Lastige openingsfase

Een nieuw tijdperk op de Bosuil. Nieuwe eigenaar, nieuwe trainer en vooral ook tal van nieuwe spelers. met Frey, Ahoka, Fofana en Salah begonnen er alvast vier nieuwe namen aan de aftrap tegen promovendus SK Beveren dat zijn ongeslagen status van in de Challenger Pro League maar al te graag wou verlengen.

Antwerp Beveren Salah Ibrahim
© photonews

De thuisploeg nam de wedstrijd in de beginfase in handen met een bedrijvige Salah op links en een vinnige Fofana op de nummer 10-positie. Datzelfde duo zorgde ook voor het grootste doelgevaar van Antwerp in de eerste helft maar een echte kans? Daar kunnen we niet van spreken. Fofana stak Salah mooi diep maar die moest te ver rond Schenk uitwijken waardoor er geen schot op doel kwam.

Beveren neemt over

Beveren bracht met momenten goed voetbal op de mat, vooral in de omschakeling. En met Christian Brüls hebben ze een ervaren passeur die als geen ander weet hoe hij een bal moet leggen. Zo ook na balverlies van Tuypens. De Antwerp-verdediging stond te slapen, Nozawa twijfelde maar Lokesa deed dat niet en verschalkte de Japanse goalie met een lob.

Bruls Antwerp Beveren
© photonews

Het vertrouwen groeide bij de bezoekers en dat was niet onterecht want ze kwamen ook nog dicht bij een tweede doelpunt. Brüls besloot eerst nog te zwak maar vooral op slag van rust moest Nozawa echt redding brengen. Met de voet voorkwam hij een dubbele voorsprong na een schot van Abrahams.

Antwerp moest na rust uit een ander vaatje tappen en Compper hoopte redding te brengen met een dubbele vervanging. In de eerste tien minuten lukte dat niet maar Meija gaf daarna wel impulsen om de ommekeer in te zetten. Zelf probeerde de invaller het vanop afstand maar zijn schot likte de paal terwijl het net naast ging. Diezelfde Mejia beleefde niet al te veel plezier aan zijn invalbeurt want viel niet veel later geblesseerd uit.

Mejia Carlos Antwerp
© photonews

Frey verlost Bosuil

Vervolgens liet Frey zien waarom Antwerp hem terug is gaan halen: doelpunten maken. De manier waarop maakt minder uit bij de Zwitser. Liggend op de grond frommelt hij de bal na een voorzet van Ahoka tegen de touwen, goed voor de gelijkmaker.

Antwerp had bloed geroken na de gelijkmaker en creêerde enorm veel druk op de Beverse verdediging. Evenwel druk zonder al te grote kansen. Het ontbrak vaak aan de laatste pass om Schenk echt te kunnen bedreigen. 

Maar op de Bosuil kan het lang duren tot de verlossing komt, zo ook niet. En hoewel de eerste misschien een frommelgoal was, compenseerde Frey dat ruimschoots door enkele minuten voor het einde met een prachtige omhaal de 2-1 met een boogje voorbij Schenk in doel te trappen.

Frey Michael
© photonews

De tijd was niet de vriend van SK Beveren waardoor het een comeback in mineur werd voor de kampioen van de Challenger Pro League. Antwerp heeft het nieuwe tijdperk-Vandenhaute ingezet met een overwinning in geheel kennende Antwerpstijl.

Opstellingen

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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.9 7
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
Meer statistieken
Renders Semm 0' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 6.9 8
  • Nauwkeurige passes: 44/56 (78.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 7.1 8
  • Nauwkeurige passes: 75/84 (89.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tuypens Eran 45' 6.4 6
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Ahoka Jules 90' 8
Dierckx Xander 90' 6.1 7
  • Nauwkeurige passes: 23/31 (74.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Somers Thibo A 90' 7.0 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Fofana Modibo 67' 8
Salah Ibrahim 66' 6.5 7
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Frey Michael ⚽ ⚽ 90' 9.1 9
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 14/25 (56%)
  • Schoten op doel: 3/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Valencia Anthony   24' 7.2 8
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Mejia Carlos 35' 9
Hairemans Geoffrey 10' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Vandeplas Gerard 24' 6.6 6
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Schelfhout Luca   45' 6.0 7
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Scott Christopher 0'  
Busi Maxime 0'  
Devalckeneer Niels 0'  
Narh Luis 0'  
 

SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 90' 6.8 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/28 (42.9%)
Meer statistieken
Janssens Christophe 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 38/49 (77.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Godeau Bruno 80' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 48/56 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Boone Viktor 11' 6.3 -
Meer statistieken
Jans Laurent 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Brüls Christian A   90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/62 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Dewaele Sieben   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
Meer statistieken
Abrahams Kurt 67' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Slegers Ferre 67' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lokesa Chris  80' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mertens Lennart 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/22 (59.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
Meer statistieken
Bank
Thompson Dominic 10' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Rigo Dante 0'  
De Schryver Guillaume 23' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Diouf Junior Raymond 0'  
Kuavita Leandre 0'  
Margaritha Jearl   23' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gomis Yoni 79' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 40/45 (88.9%)
Meer statistieken
Conde Cheick 10' 6.0 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lusamba Tshiolola Josua 0'  
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STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren
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