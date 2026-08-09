Zulte Waregem Zulte Waregem
2-1
KRC Genk KRC Genk
zwaZulte Waregem
gnkKRC Genk
0-1
39' Rafiu Durosinmi (Junya Ito)
Marley Ake 82'
1-1
Serxho Ujka 86'
2-1
Datum: 09/08/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Regenboogstadion
KRC Genk geeft wedstrijd in slotminuten volledig uit handen bij Zulte Waregem
KRC Genk geeft wedstrijd in slotminuten volledig uit handen bij Zulte Waregem
Foto: © photonews

KRC Genk is met een stevige kater aan het nieuwe seizoen begonnen. De Limburgers leken lange tijd op weg naar een zakelijke zege op het veld van Zulte Waregem, maar gaven de wedstrijd in de slotfase volledig uit handen. Twee doelpunten in vier minuten bezorgden Essevee alsnog een 2-1-overwinning.

De openingsfase verliep zonder veel grote momenten. Genk had iets meer controle en probeerde het tempo te bepalen, maar veel gevaar leverde dat niet op. Essevee hield de ruimtes klein en kwam zelf af en toe aan de overkant.

Durosinmi meteen belangrijk

Dat rustige wedstrijdbeeld bleef bijna de volledige eerste helft overeind. Beide ploegen kregen hier en daar een mogelijkheid, maar geen van beide doelmannen moest echt uitpakken.

Tot Genk in de 39ste minuut plots toesloeg. Junya Ito kreeg ruimte om voor te zetten en schilderde de bal perfect op het hoofd van Durosinmi. De nieuwe spits aarzelde niet en kopte bijzonder krachtig binnen: 0-1. Het doelpunt kwam enigszins uit de lucht vallen, maar Genk ging daardoor wel met een voorsprong rusten.

Na de pauze veranderde er aanvankelijk weinig. Genk bleef de ploeg met het meeste overwicht, zonder Zulte Waregem volledig onder druk te zetten. Het ontbrak de Limburgers vooral aan voldoende creativiteit en scherpte in de laatste zone.

Essevee schoof geleidelijk wat verder naar voren en dwong Genk om defensief meer werk op te knappen. Toch lagen de beste kansen op een tweede Genks doelpunt. Een poging strandde op de paal, terwijl Bryan Heynen eveneens een uitstekende mogelijkheid kreeg om de wedstrijd op slot te gooien. Dat gebeurde niet.

Complete ommekeer in enkele minuten

In de 82ste minuut kwam Zulte Waregem plots langszij. Aké mocht zich achter een vrije trap zetten en krulde de bal schitterend voorbij Brughmans. Aan die poging viel iets te doen: 1-1. Genk had nauwelijks tijd om die klap te verwerken of het stond zelfs achter. Vier minuten later kreeg Ujka te veel ruimte. Hij bleef rustig en plaatste de bal voorbij Brughmans in doel.

Zo draaide Essevee een wedstrijd waarin het lange tijd nauwelijks gevaarlijk was helemaal om. Voor Genk was het een heel pijnlijke ontknoping. De Limburgers hadden lange tijd de controle, maar vergaten de wedstrijd af te maken en werden daar in de slotfase zwaar voor afgestraft.

Voor Zulte Waregem is de zege een droomstart, zeker gezien het wedstrijdverloop. Genk houdt vooral vragen over aan zijn offensieve spel: de ploeg had veel van de bal, maar creëerde te weinig om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Problemen die er afgelopen seizoen ook al waren. Volgend weekend krijgt Genk in eigen huis tegen Westerlo de kans om te reageren. Zulte Waregem trekt dan naar Union.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 90' 6.5 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
Meer statistieken
Lemoine Laurent 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 32/37 (86.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Paugain Wilguens 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 39/44 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lofolomo Enrique 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 39/42 (92.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Hedl Tobias 76' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Atrok Zalan 90' 6
Ake Marley 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ementa Anosike A   90' 6.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/21 (52.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bank
Panduro Tristan 0'  
Seven Kadir 0'  
Tanghe Anton 0'  
Mituljikic Nikola 26' 6.5 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ujka Serxho 14' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Dobbels Arnaud 0'  
Tangala Franz 0' 5.8  
Meer statistieken
Vemba Kewan 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.7 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 72' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 29/32 (90.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 97/99 (98%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 91/92 (98.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kayembe Joris 72' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 59/66 (89.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 50/52 (96.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 50/58 (86.2%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 87' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 25/31 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Heymans Daan   72' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Ito Junya A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Durosinmi Rafiu 61' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Smets Matte 0'  
Medina Yaimar   18' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 29' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Lawal Tobias 0'  
Mirisola Robin 3' 6.4  
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Yokoyama Ayumu 18' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
De Wannemacker August 0'  
Akpan Christian   18' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Haroun Kenan 0'  
Herbeleef Zulte Waregem - KRC Genk

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved