KRC Genk geeft wedstrijd in slotminuten volledig uit handen bij Zulte Waregem

KRC Genk is met een stevige kater aan het nieuwe seizoen begonnen. De Limburgers leken lange tijd op weg naar een zakelijke zege op het veld van Zulte Waregem, maar gaven de wedstrijd in de slotfase volledig uit handen. Twee doelpunten in vier minuten bezorgden Essevee alsnog een 2-1-overwinning.

De openingsfase verliep zonder veel grote momenten. Genk had iets meer controle en probeerde het tempo te bepalen, maar veel gevaar leverde dat niet op. Essevee hield de ruimtes klein en kwam zelf af en toe aan de overkant.

Durosinmi meteen belangrijk

Dat rustige wedstrijdbeeld bleef bijna de volledige eerste helft overeind. Beide ploegen kregen hier en daar een mogelijkheid, maar geen van beide doelmannen moest echt uitpakken.

Tot Genk in de 39ste minuut plots toesloeg. Junya Ito kreeg ruimte om voor te zetten en schilderde de bal perfect op het hoofd van Durosinmi. De nieuwe spits aarzelde niet en kopte bijzonder krachtig binnen: 0-1. Het doelpunt kwam enigszins uit de lucht vallen, maar Genk ging daardoor wel met een voorsprong rusten.

Na de pauze veranderde er aanvankelijk weinig. Genk bleef de ploeg met het meeste overwicht, zonder Zulte Waregem volledig onder druk te zetten. Het ontbrak de Limburgers vooral aan voldoende creativiteit en scherpte in de laatste zone.

Essevee schoof geleidelijk wat verder naar voren en dwong Genk om defensief meer werk op te knappen. Toch lagen de beste kansen op een tweede Genks doelpunt. Een poging strandde op de paal, terwijl Bryan Heynen eveneens een uitstekende mogelijkheid kreeg om de wedstrijd op slot te gooien. Dat gebeurde niet.





Complete ommekeer in enkele minuten

In de 82ste minuut kwam Zulte Waregem plots langszij. Aké mocht zich achter een vrije trap zetten en krulde de bal schitterend voorbij Brughmans. Aan die poging viel iets te doen: 1-1. Genk had nauwelijks tijd om die klap te verwerken of het stond zelfs achter. Vier minuten later kreeg Ujka te veel ruimte. Hij bleef rustig en plaatste de bal voorbij Brughmans in doel.

Zo draaide Essevee een wedstrijd waarin het lange tijd nauwelijks gevaarlijk was helemaal om. Voor Genk was het een heel pijnlijke ontknoping. De Limburgers hadden lange tijd de controle, maar vergaten de wedstrijd af te maken en werden daar in de slotfase zwaar voor afgestraft.

Voor Zulte Waregem is de zege een droomstart, zeker gezien het wedstrijdverloop. Genk houdt vooral vragen over aan zijn offensieve spel: de ploeg had veel van de bal, maar creëerde te weinig om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Problemen die er afgelopen seizoen ook al waren. Volgend weekend krijgt Genk in eigen huis tegen Westerlo de kans om te reageren. Zulte Waregem trekt dan naar Union.