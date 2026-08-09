Anderlecht Anderlecht
2-1
La Louvière La Louvière
andAnderlecht
lalLa Louvière
0-1
55' Mustapha Isah
(Ali Maamar) Joshua Nga Kana 69'
1-1
Adriano Bertaccini 90+2'
2-1
Datum: 09/08/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Lotto Park
Anderlecht ontsnapt op het nippertje: Bertaccini doet 10 man van La Louvière plooien
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 74 reacties
Anderlecht ontsnapt op het nippertje: Bertaccini doet 10 man van La Louvière plooien
Foto: © photonews

Anderlecht was 90 minuten lang de dominante ploeg, maar slikte begin tweede helft een vermijdbaar doelpunt. La Louvière viel met tien en Nga Kana maakte er 1-1 van. Maar ondanks het betere beukwerk moest het tot in de toegevoegde tijd knokken voor de winst, die er kwam dankzij Bertaccini.

Vitor Bruno voerde vier wissels door. Augustinsson, Saliba, Degreef en Nga Kana kwamen in de ploeg. Het moet gezegd: de Portugees maakt ruim gebruik van zijn kern. Anderlecht begon furieus aan de partij en eiste zowat alle balbezit op.

Anderlecht dominant zonder kansen te creëren

Het plan van La Louvière lag na 2 minuten ook al duidelijk op tafel: de bal naar voor jassen en hopen dat de snelle Isah er iets mee kon aanvangen. Het leverde een partij eenrichtingsvoetbal op. Paars-wit had zo goed als constant de bal, maar kon er geen echt grote kansen mee afdwingen. 

Cvetkovic zag zijn schot eens naast hobbelen, net als Saliba. Nga Kana werkte voor Peano nog eens veel te zwak af, maar dat was het zowat. Iedereen besefte dat La Louvière niet uit zijn egelstelling zou komen zolang het 1-1 stond. Nga Kana probeerde te creëren, net als Degreef, maar voor de rest waren de ideeën ver te zoeken. 

Bruno greep in, La Louvière met tien

Vitor Bruno had nog heel wat alternatieven op zijn bank, maar wou eerst proberen het met enkele tactische wijzigingen op te lossen. Maar nee, met deze ploeg wou het niet lukken. Erger zelfs, toen Saliba zijn zoveelste duel op het middenveld verloor en Pétrot de bal in de voeten van Isah tackelde, kon die laatste Coosemans makkelijk verslagen.

0-1, helemaal tegen de gang van het spel in, maar wie niet kan scoren... Bruno had wel hetzelfde gezien als de meeste mensen: Augustinsson en Saliba hadden hun dagje niet. Nog voor het uur bracht hij N'Diaye en een tweede spits met Sikan. Dat Ito even later zijn tweede gele kaart oppikte, hielp paars-wit ook wel. 

Het werd dus een belegering van de goal van Peano en uiteindelijk kende dat ook succes. Maamar, die meer en meer punten aan het verzamelen is, maakte de actie en gaf op het goeie moment mee aan Nga Kana. De 17-jarige faalde deze keer niet oog in oog met de doelman: 1-1.

Bertaccini sloeg toe in toegevoegde tijd

Met Bertaccini en Antman werden er daarna nog twee verse krachten ingesmeten en het werd beuken op de muur die La Louvière neerzette. Er volgden nog een resem kansen, maar die geraakten niet door het bos van groene benen.  

De ballen in de zestien bleven maar komen en uiteindelijk viel er eentje goed voor de voeten van Bertaccini die van dichtbij kon scoren. Het Park jubelde, maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost. 

Opstellingen

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.6 7
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Maamar Ali A 90' 7.8 8
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/53 (83%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 7.2 8
  • Nauwkeurige passes: 75/82 (91.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Biancone Giulian   90' 7.5 8
  • Nauwkeurige passes: 86/92 (93.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 58' 6.6 7
  • Nauwkeurige passes: 51/60 (85%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco 89' 6.9 7
  • Nauwkeurige passes: 71/78 (91%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 58' 6.6 7
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 90' 7.2 8
  • Nauwkeurige passes: 72/81 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Nga Kana Joshua 79' 8.2 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/49 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.4 7
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 78' 7.0 7
  • Nauwkeurige passes: 39/47 (83%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana 0'  
N'Diaye Moussa 32' 7.1 7
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Antman Oliver 12' 6.8 7
  • Nauwkeurige passes: 17/17 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 32' 6.8 8
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Llansana Enric 0'  
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
ojea noa 0'  
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah 0'  
Bertaccini Adriano  11' 8.0 8
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.7 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/29 (41.4%)
Meer statistieken
Nkoa Patrick 90' -
Okou Yllan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/37 (70.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Faye Wagane 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Delos Shaquil 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Wade Mame 72' -
Coulibaly Ismaila 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Intercepties: 5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ito Joël   59' 5.5 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Lutonda Thierry 73' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Isah Mustapha 62' -
Filet Elias 90' -
Bank
Gillot Nolan 18' 6.1 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kovacs Matyas 28' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gueulette Samuel 0' 6.1  
Meer statistieken
Gourville Siad 0'  
Alain Lamego Djibril 18' -
Nsingi Nachon 0'  
Soumaré Bryan 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Radelet Theo 0'  
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KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren
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