Eindelijk Gentse Feesten: Buffalo's tanken vertrouwen tegen KV Mechelen

KAA Gent heeft nu ook zijn eerste doelpunten van het seizoen gemaakt in de eigen Planet Group Arena. Met een prima prestatie tegen KV Mechelen heeft het meteen vertrouwen getankt richting de match tegen IFK Göteborg. Malinwa? Dat kon nooit echt een vuist maken.

Rik De Mil had vooraf aangekondigd misschien wel een beetje te zullen roteren in de wedstrijd tegen KV Mechelen, die geprangd zit tussen de twee belangrijke duels tegen IFK Göteborg. Bij KAA Gent kwamen er dan ook drie nieuwe namen aan de aftrap in vergelijking met de Europese trip in Zweden.

Kadri, Sonko en Lopes Da Silva kregen hun kans, Benes, Goore en Delorge werden naar de bank verwezen daardoor. Fred Vanderbiest moest in zijn basiself meteen flink puzzelen, omdat onder meer Boersma, Bill Antonio en Van Rafelgem nog niet beschikbaar zijn door blessures.

KAA Gent in tien dolle minuten voorbij KV Mechelen

Benito Raman mocht tegen zijn ex-ploeg wel in de basis beginnen, al zou hij geen grote rol van betekenis spelen in een wedstrijd in de Planet Group Arena waar toch vooral de thuisploeg mooie dingen liet zien bij momenten.

Tot aan de hydration break was het bij momenten nog wat steriel, maar daarna haalden de Buffalo's snel uit. Na een paar verwittigingen via Vergara was het Araujo die na een corner met een heerlijke bal op de slof de thuisploeg op voorsprong wist te brengen.







Enkele minuten later kon Vergara vanuit de draai en van dichtbij de kooi van Miras er 2-0 van maken. De goalie van Mechelen zou zich zowel voor als na de rust nog een paar keer laten opmerken om erger te voorkomen - veelzeggend misschien toch wel voor de dominantie van KAA Gent.

KAA Gent houdt vlotjes stand tegen Malinwa

De ingevallen Goore ging nadrukkelijk op zoek naar zijn goaltje, het spel van onder meer draaischijf Kadri was bij momenten oogstrelend. Meer hakjes en overstapjes gezien dan in de eerste drie Europese wedstrijden van Gent samen.

Davy Roef op weg naar zijn vierde clean sheet op rij dit seizoen en zonder echt veel te moeten doen. Een dwarrelend schotje van de ingevallen Lohunanu-Mbasi dat net naast ging was misschien het heetste momentje voor de Buffalo's. Die tanken vertrouwen richting de match tegen Göteborg, Fred Vanderbiest moet met Mechelen een beetje terug naar de tekentafel.