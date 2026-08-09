KAA Gent KAA Gent
2-0
KV Mechelen KV Mechelen
gntKAA Gent
kvmKV Mechelen
Tiago Araujo 37'
1-0
(Momodou Sonko) Josué Vergara 45'
2-0
Datum: 09/08/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 1
Stadion: Ghelamco Arena (Arteveldestadion)
Eindelijk Gentse Feesten: Buffalo's tanken vertrouwen tegen KV Mechelen
Eindelijk Gentse Feesten: Buffalo's tanken vertrouwen tegen KV Mechelen
Foto: © photonews

KAA Gent heeft nu ook zijn eerste doelpunten van het seizoen gemaakt in de eigen Planet Group Arena. Met een prima prestatie tegen KV Mechelen heeft het meteen vertrouwen getankt richting de match tegen IFK Göteborg. Malinwa? Dat kon nooit echt een vuist maken.

Rik De Mil had vooraf aangekondigd misschien wel een beetje te zullen roteren in de wedstrijd tegen KV Mechelen, die geprangd zit tussen de twee belangrijke duels tegen IFK Göteborg. Bij KAA Gent kwamen er dan ook drie nieuwe namen aan de aftrap in vergelijking met de Europese trip in Zweden.

Kadri, Sonko en Lopes Da Silva kregen hun kans, Benes, Goore en Delorge werden naar de bank verwezen daardoor. Fred Vanderbiest moest in zijn basiself meteen flink puzzelen, omdat onder meer Boersma, Bill Antonio en Van Rafelgem nog niet beschikbaar zijn door blessures.

KAA Gent in tien dolle minuten voorbij KV Mechelen

Benito Raman mocht tegen zijn ex-ploeg wel in de basis beginnen, al zou hij geen grote rol van betekenis spelen in een wedstrijd in de Planet Group Arena waar toch vooral de thuisploeg mooie dingen liet zien bij momenten.

Tot aan de hydration break was het bij momenten nog wat steriel, maar daarna haalden de Buffalo's snel uit. Na een paar verwittigingen via Vergara was het Araujo die na een corner met een heerlijke bal op de slof de thuisploeg op voorsprong wist te brengen.



Enkele minuten later kon Vergara vanuit de draai en van dichtbij de kooi van Miras er 2-0 van maken. De goalie van Mechelen zou zich zowel voor als na de rust nog een paar keer laten opmerken om erger te voorkomen - veelzeggend misschien toch wel voor de dominantie van KAA Gent.

KAA Gent houdt vlotjes stand tegen Malinwa

De ingevallen Goore ging nadrukkelijk op zoek naar zijn goaltje, het spel van onder meer draaischijf Kadri was bij momenten oogstrelend. Meer hakjes en overstapjes gezien dan in de eerste drie Europese wedstrijden van Gent samen.

Davy Roef op weg naar zijn vierde clean sheet op rij dit seizoen en zonder echt veel te moeten doen. Een dwarrelend schotje van de ingevallen Lohunanu-Mbasi dat net naast ging was misschien het heetste momentje voor de Buffalo's. Die tanken vertrouwen richting de match tegen Göteborg, Fred Vanderbiest moet met Mechelen een beetje terug naar de tekentafel.

Opstellingen

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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Ngom Mouhamed 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 45/56 (80.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
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Volckaert Matties 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Burgess Christian 45' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 42/45 (93.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Van Der Heyden Siebe 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 70/74 (94.6%)
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Araujo Tiago 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 48/54 (88.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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De Vlieger Tibe 71' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Lopes Leonardo Da Silva 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 47/55 (85.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Kadri Abdelkahar 71' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Sonko Momodou A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
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Vergara Josué 80' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Bank
Paskotsi Maksim 45' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
Meer statistieken
Bénes László 0'  
Delorge Mathias 19' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Peersman Kjell 0'  
Goore Hyllarion 19' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Aliou Diallo Mamadou 0'  
Seck El Hadji 0'  
Cisse Ibrahima 10' 6.7 -
  • Schoten op doel: 1/1
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KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 8.1 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Marsa Jose 76' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 53/63 (84.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Diouf Gora 28' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
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Decoene Massimo   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 49/53 (92.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Zekri Moncef 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Salifou Dikeni 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 24/34 (70.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Hammar Fredrik 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 42/46 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 1
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Praet Dennis 77' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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van Brederode Myron 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 34/45 (75.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Balverliezen: 25
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Bafdili Bilal 86' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Raman Benito 45' 6.4 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Wolf Ortwin 0'  
Koudou Therence 0'  
Kireev Maxim 13' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Struyf Ian 14' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Corbanie Kobe 62' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Vanrafelghem Keano 0'  
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Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren
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