LIVE: Vitor Bruno meteen met moeilijke evenwichtsoefening tussen competitie en Europa

Anderlecht begint zondag om 18u30 aan zijn competitiecampagne met een thuiswedstrijd tegen La Louvière. Paars-wit gaat als favoriet van start, maar de timing van de wedstrijd zorgt meteen voor een dilemma voor coach Vitor Bruno.

Donderdag wacht immers alweer een cruciale Europese afspraak tegen PAOK. Anderlecht keerde donderdag met een uitstekende uitgangspositie terug uit Griekenland. Dankzij de 0-1-zege tegen PAOK volstaat een gelijkspel in Brussel om door te stoten, maar de terugwedstrijd wordt zonder twijfel een fysieke en mentale slijtageslag. Bruno moet daarom nu al nadenken over zijn keuzes tegen La Louvière.

Vitor Bruno niet tevreden met planning

De nieuwe Anderlecht-coach liet de voorbije dagen duidelijk verstaan dat hij weinig begrip heeft voor de kalender. Dat zijn ploeg na een Europese kwalificatiewedstrijd op zondag alweer in actie moet komen, vindt hij bijzonder ongelukkig.

Bruno opende zelfs het debat over de mogelijkheid om Europese deelnemers op maandag te laten spelen. De Pro League lijkt daar voorlopig echter niet in mee te gaan. Anderlecht zal dus moeten omgaan met de korte recuperatietijd. En dat kan gevolgen hebben voor de basiself tegen La Louvière.

Saliba krijgt mogelijk zijn kans

De kans is dan ook groot dat Bruno enkele spelers rust gunt. Zijn aanvallers gaat hij alvast geen hele match laten spelen, terwijl spelers die tot dusver minder aan bod kwamen hun kans kunnen krijgen.

Bijvoorbeeld Saliba lijkt opnieuw in aanmerking te komen voor een basisplaats. Hij zou mogelijk de plaats van Marco Kana innemen. Voor Bruno is het een interessante mogelijkheid om zijn kern breder te benutten zonder meteen te veel kwaliteit in te leveren.





Ook Oliver Altman kan aan zijn eerste basisplaats voor Anderlecht beginnen. De nieuwkomer krijgt zo de kans om zich meteen voor het eigen publiek te tonen.

Wat doet Bruno met Sikan en Cvetkovic?

Vooral voorin wordt het interessant om de keuzes van de nieuwe coach te bekijken. Bruno beschikt met Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan over twee aanvallers die graag hun stempel willen drukken.

De vraag is of de Portugees beide spelers aan de aftrap brengt. Een systeem met zowel Sikan als Cvetkovic behoort tot de mogelijkheden, maar Bruno kan er ook voor kiezen om één van zijn aanvallers wat rust te geven met het oog op PAOK.

Ook Tristan Degreef is een kandidaat om te starten. De jonge Belg kan zowel centraal als vanaf de flank voor creativiteit zorgen.

Anderlecht wil geen punten laten liggen

Ondanks de Europese verplichtingen zal Bruno zondag ongetwijfeld een sterk resultaat willen neerzetten. Anderlecht wil de competitie immers goed beginnen en kan zich geen puntenverlies veroorloven in eigen huis.

La Louvière zal dan weer proberen om meteen voor een verrassing te zorgen. De promovendus weet dat Anderlecht met één oog naar donderdag kijkt en zal proberen gebruik te maken van eventuele vermoeidheid of wijzigingen in de basiself.

Voor Bruno wordt het daardoor meteen een interessante evenwichtsoefening. Hij moet zijn spelers fris genoeg houden voor de alles-of-niets-wedstrijd tegen PAOK, maar tegelijk wil hij geen risico nemen met een valse start in de competitie.