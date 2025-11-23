Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held

Een heel flauwe match op een koude zondagavond, daar wordt een mens niet gelukkig van. La Louvière en Anderlecht kregen amper een bal gekadreerd en de slordigheden waren amper te tellen. Maar in de slotfase ging Anderlecht toch nog met de volle buit lopen. Al was het op een diefje.

Niemand heeft het makkelijk in het Easi Arena. Anderlecht vormde daarbij niet de uitzondering op de regel. Het enthousiasme van La Louvière thuis is moeilijk te ontwrichten. Paars-wit mocht dan wel de bal opeisen, maar een opening vonden ze niet.

Kana redt de 1-0 van de lijn

De man in balbezit kreeg dan ook geen moment vrijheid, waardoor het moeilijk voetballen was in het laatste derde van het veld. Besnik Hasi vloekte weer wat af hoor. De trainer van Anderlecht vroeg diepgang, maar op het kleine veld van de Wolven is de ruimte achter de verdediging heel klein. Dan moet een pass al heel goed zijn wil hij aankomen.

En RAAL heeft achteraan ook een paar snelle jongens staan. Zo had Anderlecht maar één kans die eerste helft. Angulo forceerde het door twee man te dribbelen, maar dan zelf te zwak te besluiten. De grootste kans was voor de thuisploeg, maar een schot van Ito werd door Kana van de lijn gered.

Hazard met volledige off-day

De tweede helft was eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Anderlecht rekende op Hazard voor de creatieve ingevingen, maar de aanvallende middenvelder had duidelijk een mindere dag. Niets lukte en hij leed opvallend veel balverlies.

De flanken zaten in de zakken van de backs van La Louvière en Cvetkovic zag amper een bal. Dat duurde tot Stroeykens en Verschaeren op het veld kwamen voor Saliba en Cvetkovic. Hazard mocht blijven staan als valse negen. De twee brachten meteen een ander elan. Camara kreeg een dot van een kans, maar besloot nog opzij te leggen op Bertaccini, die werd afgeblokt.

Op een diefje

We konden nog uren spelen zonder een goal te zien. Te veel technische en tactische fouten bij beide ploegen. Zo zagen we maar liefst drie corners die over de achterlijn gekruld werden, voorzetten die bijna over het stadion gingen en vrije trappen die zo slecht waren dat Hasi er nog wat meer grijze haren van heeft gekregen.

Het duel leek te gaan eindigen zoals het begon, maar in de absolute slotfase kreeg Anderlecht nog een vrije trap na een fout op De Cat. We zeiden nog dat niemand bij paars-wit kon koppen, maar dat was buiten invaller Kanaté gerekend, die de onwaarschijnlijke held werd met een kopbalgoal in minuut 91. Drie punten toch wel op een diefje voor Anderlecht.