La Louvière La Louvière
0-1
Anderlecht Anderlecht
lalLa Louvière
andAnderlecht
0-1
90+2' Ibrahim Kanate (Yari Verschaeren)
Datum: 23/11/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 15
Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Easi Arena
| 16 reacties
Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held
Foto: © photonews

Een heel flauwe match op een koude zondagavond, daar wordt een mens niet gelukkig van. La Louvière en Anderlecht kregen amper een bal gekadreerd en de slordigheden waren amper te tellen. Maar in de slotfase ging Anderlecht toch nog met de volle buit lopen. Al was het op een diefje.

Niemand heeft het makkelijk in het Easi Arena. Anderlecht vormde daarbij niet de uitzondering op de regel. Het enthousiasme van La Louvière thuis is moeilijk te ontwrichten. Paars-wit mocht dan wel de bal opeisen, maar een opening vonden ze niet.

Kana redt de 1-0 van de lijn

De man in balbezit kreeg dan ook geen moment vrijheid, waardoor het moeilijk voetballen was in het laatste derde van het veld. Besnik Hasi vloekte weer wat af hoor. De trainer van Anderlecht vroeg diepgang, maar op het kleine veld van de Wolven is de ruimte achter de verdediging heel klein. Dan moet een pass al heel goed zijn wil hij aankomen. 

En RAAL heeft achteraan ook een paar snelle jongens staan. Zo had Anderlecht maar één kans die eerste helft. Angulo forceerde het door twee man te dribbelen, maar dan zelf te zwak te besluiten. De grootste kans was voor de thuisploeg, maar een schot van Ito werd door Kana van de lijn gered.

Hazard met volledige off-day

De tweede helft was eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Anderlecht rekende op Hazard voor de creatieve ingevingen, maar de aanvallende middenvelder had duidelijk een mindere dag. Niets lukte en hij leed opvallend veel balverlies.

De flanken zaten in de zakken van de backs van La Louvière en Cvetkovic zag amper een bal. Dat duurde tot Stroeykens en Verschaeren op het veld kwamen voor Saliba en Cvetkovic. Hazard mocht blijven staan als valse negen. De twee brachten meteen een ander elan. Camara kreeg een dot van een kans, maar besloot nog opzij te leggen op Bertaccini, die werd afgeblokt.

Op een diefje

We konden nog uren spelen zonder een goal te zien. Te veel technische en tactische fouten bij beide ploegen. Zo zagen we maar liefst drie corners die over de achterlijn gekruld werden, voorzetten die bijna over het stadion gingen en vrije trappen die zo slecht waren dat Hasi er nog wat meer grijze haren van heeft gekregen.

Het duel leek te gaan eindigen zoals het begon, maar in de absolute slotfase kreeg Anderlecht nog een vrije trap na een fout op De Cat. We zeiden nog dat niemand bij paars-wit kon koppen, maar dat was buiten invaller Kanaté gerekend, die de onwaarschijnlijke held werd met een kopbalgoal in minuut 91. Drie punten toch wel op een diefje voor Anderlecht.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.11 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/23 (30.4%)
Meer statistieken
Alain Lamego Djibril 90' -
Okou Yllan 90' 6.89 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Faye Wagane 90' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 29/39 (74.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Lutonda Thierry 78' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Pau Maxime   62' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ito Joël 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Lahssaini Sami 90' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 47/50 (94%)
Meer statistieken
Liongola Jordi 90' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 14/24 (58.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Afriyie Jerry 90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Mendy Oucasse 79' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 7/16 (43.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 0'  
Beka Beka Alexis 28' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape 0'  
Gueulette Samuel 0'  
Yaya Guindo Mohamed 11' 6.29 -
Meer statistieken
Epailly Théo 0'  
Maisonneuve Maxence 0'  
Benavides Dario 12' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
Meer statistieken
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.25 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig   90' 7.35 -
  • Nauwkeurige passes: 68/75 (90.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Kana Marco 90' 7.39 -
  • Nauwkeurige passes: 73/80 (91.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Meer statistieken
Sardella Killian 90' 7.77 -
  • Nauwkeurige passes: 39/42 (92.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Camara Ilay 90' 7.18 -
  • Nauwkeurige passes: 39/41 (95.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan   66' 6.97 -
  • Nauwkeurige passes: 37/40 (92.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
De Cat Nathan 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 40/49 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Angulo Nilson 90' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan   90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 44/55 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 87' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 66' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
N'Diaye Moussa 0'  
Verschaeren Yari A 24' 7.11 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Llansana Enric 0'  
Stroeykens Mario 24' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 22/22 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Maamar Ali 0'  
Degreef Tristan 0' 6.8  
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 3' 8.2  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Herbeleef La Louvière - Anderlecht

Vooraf

LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

LIVE: Kan Anderlecht de valkuil van de Easi Arena wel ontwijken? "Iedereen heeft het er moeilijk"

09:20

Vanavond om 18u30 trekt Anderlecht naar de Easi Arena voor een duel dat sportief én emotioneel geladen belooft te worden. Twee weken na de zege in de topper tegen Club Brug...

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved