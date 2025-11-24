Staat deze Anderlecht-Belg straks op het WK? Een jaar geleden ondenkbaar

Foto: © photonews

Marco Kana was opnieuw een van de uitblinkers in een saaie wedstrijd voor Anderlecht deze zondag. Gecombineerd met een "nieuwe" speelkameraad, redde de "Professor" de eer van zijn ploeg.

De aanhalingstekens rond "nieuw" zijn natuurlijk gerelateerd aan het feit dat Marco Kana veel beter Killian Sardella kent, met wie hij speelt sinds hij een jonge ket van Neerpede was, dan Lucas Hey, naast wie hij dit seizoen in het centrum van de verdediging speelt.

Zelfs op het laatste moment na de blessure van Hey, wist men dat het duo Sardella-Kana solide zou zijn en automatismen zou hebben. Resultaat: de twee mannen speelden een uitstekende wedstrijd, waarbij Sardella zijn team redde met een goed getimede tackle in de zestien, en Kana met een ingreep op de lijn.

Tenzij er een verrassing is, blijft Sardella echter een noodoplossing en zou Hey weer naast Marco Kana moeten staan zodra zijn blessure genezen is. Maar dat maakt niet uit voor "de Professor": zijn prestaties hangen niet af van wie naast hem staat.

Marco Kana lijkt steeds meer... op een international?

Je zou het bijna vergeten, maar Kana is pas 23 jaar. Dat is erg jong voor een centrale verdediger - dat is slechts een jaar meer dan Lucas Hey en Mihajlo Ilic, van wie de één niet vooruitgaat en de ander slechts één (!) minuut heeft gespeeld in de Jupiler Pro League, maar die als grote talenten worden gezien.

Lees ook... Remco Evenepoel verraste iedereen: idee ontstond in... Rwanda

Kortom: als deze twee worden gezien als grote talenten, dan is Kana een juweeltje. Deze zondag kwamen we terug op een weddenschap die een collega ons al jaren geleden voorhield, toen de erg jonge Marco (toen nog meestal middenvelder) indruk maakte op Vincent Kompany: "Je zult zien, hij wordt Rode Duivel".

Rode Duivels niet ondenkbaar voor Kana? WK is geen utopie

Natuurlijk dachten we lange tijd - en terecht - dat onze gewaardeerde collega zich had laten meeslepen, en dat hij ons een drankje zou moeten betalen zodra hij zijn nederlaag accepteerde. Dit seizoen kunnen we zeggen: er is minder reden tot kalmte. Als Nathan Ngoy voor 6 goede maanden werd opgeroepen bij LOSC, als Matte Smets op de radar van de bondscoach staat of (op een andere positie maar in hetzelfde team) als Thorgan Hazard in de voorselectie staat, dan is een selectie van Marco Kana niet langer uit de lucht gegrepen, maar slechts onwaarschijnlijk, afhankelijk van de omstandigheden.

En als België zijn diensten niet nodig heeft, zou het niet verrassend zijn als de Democratische Republiek Congo hiervan profiteert. De Congolese bond heeft recent een veel agressievere politiek aangenomen met jonge Belgisch-Congolezen, en hebben Mathieu Epolo, Mario Stroeykens en Michel-Ange Balikwisha overtuigd om voor de DRC te kiezen.

Twee weken geleden zei Kana "nog geen telefoontje te hebben ontvangen" in deze richting, maar in maart volgend jaar kunnen de zaken duidelijk veranderen. En de Anderlecht-speler kan dus een wilde droom koesteren: in één jaar van de vergetelheid bij RSCA naar de Wereldbeker 2026...

