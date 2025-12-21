📷 Club Brugge-fans gooien enorme hoeveelheid rookbommen... maar die missen effect

De tweede helft van Club Brugge tegen KAA Gent liep vertraging op door vuurwerk en rookbommen van enkele Brugse supporters. Het veld was tijdelijk onzichtbaar door de vele rook, waardoor het spel niet kon doorgaan.

Het leek duidelijk een afgesproken actie, want het was ongelooflijk hoeveel materiaal de fans hadden weten binnen te smokkelen. De veiligheid van spelers en officials stond tijdelijk onder druk, meende de scheiedsrechter.

Na de eerste helft stond Club Brugge 1-0 voor dankzij een doelpunt van Vermant. De tweede helft begon dus met enkele minuten vertraging.

De rook bleef lang hangen in het stadion en kleurde het veld deels zwart en blauw, de clubkleuren van Brugge. Het zorgde voor een opvallend, maar ongewenst tafereel.

Pastoski scoort na het optrekken van de rook

Ondanks de chaos wist Gent de stand uiteindelijk gelijk te trekken. Paskotsi scoorde in de tweede helft na het optrekken van de rook, waardoor het 1-1 werd.

Het incident zal ongetwijfeld voor discussie zorgen over veiligheid en controle bij thuiswedstrijden, zeker in een klassieker in een beladen topwedstrijd.



Lees ook... Weer slecht nieuws voor Club Brugge: ook Brandon Mechele geblesseerd›