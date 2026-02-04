En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

Cristiano Ronaldo en Public Investment Fund liggen op ramkoers. De Portugese superster overweegt zelfs een vertrek uit Saoedi-Arabië.

Er gaan al langer geruchten over de onvrede van Cristiano Ronaldo bij Al Nassr FC. En het lijkt erop dat de geruchten ook bittere realiteit zijn.

CR7 kan zich niet vinden in het beleid van Public Investment Fund. Ronaldo heeft het gevoel dat Al Hilal Saudi Club, Al Ittihad Club en Al Ahli FC worden voorgetrokken bij het afronden van toptransfers.

Wat is de reden voor frustratie bij Cristiano Ronaldo?

De echte frustratie van Ronaldo? Sinds zijn transfer naar Al Nassr in 2023 slaagde de Portugees er met zijn club niet in om de landstitel te pakken. Momenteel staat Al Nassr op een tweede plaats en volgt het op amper één punt van Al Hilal.

Al weet RECORD dat Ronaldo zijn beslissing heeft genomen. De 40-jarige superster heeft een contract tot medio 2027 in Saoedi-Arabië, maar wil vertrekken. In zijn contract staat een afkoopsom van vijftig miljoen euro.

Keert CR7 terug naar de Portugese bakermat?



Enkele Amerikaanse clubs tonen interesse, maar Ronaldo wil zijn carrière vervolmaken waar het ooit allemaal is begonnen. Maar gaat Sporting CP de gevraagde vijftig miljoen euro ophoesten?