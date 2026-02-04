Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht
Foto: © photonews

Werk aan de winkel voor Royal Antwerp FC. Coach Joseph Oosting wil op bezoek bij RSC Anderlecht een goede uitgangspositie verwerven met oog op de terugwedstrijd in eigen huis volgende week.

Bij RSC Anderlecht is er geen Besnik Hasi meer, maar Joseph Oosting wil vooral naar zijn eigen ploeg kijken en dus niet zomaar bezig zijn met wat er op Anderlecht allemaal is gebeurd de voorbije weken en maanden.

Joseph Oosting moet heel wat spelers missen bij Antwerp tegen Anderlecht

Temeer de coach zelf ook wel het nodige puzzelwerk moet afleveren. Heel wat spelers zijn er niet bij tegen Anderlecht. “Gelukkig keren er jongens terug, zoals Marwan Al-Sahafi en Xander Dierckx", aldus Oosting tegen Het Nieuwsblad.

"Gyrano Kerk? Die niet, nee. Hij is op het veld geweest, maar de ziekteverschijnselen – zoals keelpijn – zijn er nog steeds." En er zijn nog meer spelers buiten strijd: "Mauricio Benítez is er niet bij. Zijn blessure blijft een vervelende blessure. Ook Van Helden, Adekami en Hairemans zijn out.”

Wat kan Antwerp op bezoek bij Anderlecht?

Toch wil Oosting niet meteen paniek zaaien. Ook niet over wat er tijdens de wintermercato al dan niet gebeurde of had moeten gebeuren. De minzame Nederlander neemt het allemaal een beetje zoals het komt, zo lijkt het.

“Ik ben tevreden met wat ik heb. Ik ben hier nu een kleine twee maanden aan de slag. Als je veel spelers moet halen in de winter, geeft dat een zekere onrust, in die zin dat spelers aan elkaar moeten wennen. Áls je iemand haalt, dan moet dat een absolute versterking zijn. Niet halen om te halen", aldus Oosting nog.

Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (05/02).

