Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

Union SG kon met opgeheven hoofd de Champions League verlaten. In 2026 is het doel duidelijk: een nieuwe titel en/of een nieuwe Croky Cup pakken om zo te bestendigen aan de top. En dan hebben ze natuurlijk alle sterkhouders ook nodig.

Doelman Kjell Scherpen was een paar dagen geleden opgedoken op de verlanglijst van Wolverhampton Wanderers. Hij zou er de mogelijke opvolger moeten gaan worden van José Sá, die genoemd werd bij Nottingham Forest.

Na Wolverhampton toont nu ook Besiktas interesse in Kjell Scherpen

De transfer deadline is ondertussen in Engeland - net als bij ons - voorbij en Scherpen is niet naar de Premier League getrokken. Toch is het gevaar nog niet helemaal geweken en moet Union SG op zijn hoede blijven.

In Turkije is de transfermarkt namelijk nog niet dicht en daar kunnen een aantal teams van proberen te profiteren. Zo zou nu ook Besiktas nadrukkelijk zijn interesse in de goalie van de Brusselaars hebben duidelijk gemaakt.

Union SG zegt resoluut nee tegen Besiktas

Bij Union SG houden ze het been stijf. In een belangrijke titelrace en met de halve finales en mogelijke finale in de Croky Cup op komst, willen ze de goalie er koste wat het kost bij hebben. En dus moet Besiktas niet gaat dromen.

Zelfs bij een waanzinnig bod zal het volgens Voetbal International niet gaan lukken. Union heeft nadrukkelijk de deur dicht gedaan. Bovendien heeft Scherpen nog een contract tot juni 2028, dus haast bij een verkoop is er zeker niet.