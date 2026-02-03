Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

RSC Anderlecht is de zoektocht naar een nieuwe coach begonnen. Er doen al enkele namen de ronde, maar de voorkeur van de Belgische recordkampioen ligt bij een Nederlander die onze Jupiler Pro League héél goed kent.

Thorsten Fink werd de voorbije dagen al aan RSC Anderlecht gelinkt, net als Ertugrul Saglam en zelfs Ryan Mason. Maar het is een andere naam die een streepje voor heeft bij de paars-witte clubleiding.

Net als na het ontslag van David Hubert heeft Anderlecht contact opgenomen met Mark van Bommel. De Nederlander is nog steeds op zoek naar een nieuwe uitdaging nadat hij zelf voor een vertrek koos bij Antwerp FC.

Is Mark van Bommel dé ideale kandidaat om coach te worden van RSC Anderlecht?

Van Bommel past alleszins in het profiel. De Nederlander heeft een duidelijke voetbalfilosofie, kent de Belgische competitie, heeft als speler en coach prijzen gepakt én is bovendien vrij.

Belangrijke kanttekening: van Bommel gaat - net als vorig jaar trouwens - niet middenin het seizoen en zonder zijn vaste assistenten in het paars-witte verhaal stappen. Zijn intrede is ten vroegste voor in het tussenseizoen.

Neemt RSC Anderlecht een risico door Edward Still als tussenpaus aan te stellen?



En dus moet Edward Still het seizoen vervolmaken als T1. De voormalige assistent van Besnik Hasi steekt zijn ambities als hoofdcoach niét onder stoelen of banken. Stel je maar eens voor dat hij straks wél een prijs pakt. Dan kan je hem toch niet vervangen?

