Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

Een prachtige lichtshow voor de wedstrijd, maar dan ging het licht uit. Een eerste helft om snel te vergeten en een tweede helft met veel duels, een aantal kansen en een pareltje van een vrije trap. De punten werden gedeeld, maar ook lief en leed op en naast het veld.

La Louvière zorgde voor een warm ontvangst op deze kille vrijdagavond. Een muziek- en lichtfestijn werd ontstoken en de sfeer zat er direct goed in. De supporters van La Louvière zongen luidkeels mee en zorgden voor de nodige sfeer. Voor KAA Gent waren er maar 6 supporters aanwezig. Zijn protesteerden namelijk tegen het veel te kleine uitvak van het nieuwe stadion van La Louvière.

Een eerste halfuur om snel te vergeten

KAA Gent begon de partij met de bedoeling een vroeg doelpunt te maken. Zij zette La Louvière onder druk en eisten de bal op. De thuisploeg had het dan ook moeilijk en kwam niet onder de druk uit. Al probeerden ze tegen te prikken met een snelle omschakeling, maar waren zij dikwijls te overhaast in de combinaties.

De bezoekers waren dan wel baas, maar kansen kregen we niet te zien. Wilfried Kanga was ijzersterk tegen Standard Luik, maar kon in de beginfase zijn stempel niet drukken. Het enige schot op doel was van Atsuki Ito. De middenvelder van KAA Gent zag zijn bal echter naast het doel van Marcos Peano gaan.

Jordi Liongola brengt vuur

Er was exact een halfuur gespeeld en toen kregen we de eerste keer echt iets te zien. Jordi Liongola van La Louvière met een prima vrije trap. De middenvelder zag echter zijn bal op de deklat belanden. Een doelpunt had nochtans de wedstrijd heel goed gedaan.

KAA Gent probeerde dan ook met de eerste bal tussen de balen. Het was Tiago Araujo die prima langs links de grote rechthoek inkwam. Hij schoot, maar Peano kon zijn eerste redding van de avond verrichten. Zo gingen we rusten met een 0-0 stand op het bord en werden de fans van beide teams niet verwend.





Hyun-Seok Hong opende de debatten

KAA Gent was niet zo sterk aan de tweede helft begonnen. Veel slordigheden en balverliezen stapelden zich op. Het was niet dat La Louvière daar zoveel tegenover kon zetten. Zij probeerden sneller te combineren, maar verder dan twee tot maximum drie combinaties kwamen ze niet.

Tiago Araujo had zich al een paar keer heel actief getoond met snelle acties op de flanken. De vleugelspeler was daar weer en draaide prima weg van zijn verdediger. Hij had een knappe voorzet in de voeten en legde de bal op het hoofd van Hyun-Seok Hong. De middenvelder moest alleen de bal raken om hem voorbij Marcos Peano te werken.

La Louvière knokte zich terug

Even leek het erop dat KAA Gent ging doorduwen en voor een snelle 0-2 ging. Dit was echter buiten La Louvière gerekend. Ze hebben dit seizoen zich al dikwijls als een stugge ploeg getoond die blijft knokken tot het einde.

In de 81ste minuut stond dan ook de verdiende gelijkmaker op het bord. Het was Nolan Gillot die zich achter de vrije trap zetten. Iedereen maakte zich klaar voor de voorzet, maar Gillot schoot de bal met een boog richting de kruising.

Het was Davy Roef die zich verkeek op de bal. De doelman van KAA Gent was iets te ver uitgekomen om een mogelijke vrije trap weg te werken. Het verrassende schot van Gillot had de Gentse doelman echter niet ziet komen. De bal ging over de Gentse doelman en vloog zo in doel. Zo stond de gelijkmaker op het bord.

La Louvière bleef knokken om de drie punten thuis te houden, maar kwam echter niet meer tot scoren. KAA Gent probeerde met nog een paar wissels in het slot het tij te keren. Dit echter zonder succes en zo eindigde de wedstrijd in