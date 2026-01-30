La Louvière La Louvière
1-1
KAA Gent KAA Gent
lalLa Louvière
gntKAA Gent
0-1
56' Hyun-Seok Hong (Tiago Araujo)
Nolan Gillot 81'
1-1
Datum: 30/01/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23

Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

Foto: © photonews

Een prachtige lichtshow voor de wedstrijd, maar dan ging het licht uit. Een eerste helft om snel te vergeten en een tweede helft met veel duels, een aantal kansen en een pareltje van een vrije trap. De punten werden gedeeld, maar ook lief en leed op en naast het veld.

La Louvière zorgde voor een warm ontvangst op deze kille vrijdagavond. Een muziek- en lichtfestijn werd ontstoken en de sfeer zat er direct goed in. De supporters van La Louvière zongen luidkeels mee en zorgden voor de nodige sfeer. Voor KAA Gent waren er maar 6 supporters aanwezig. Zijn protesteerden namelijk tegen het veel te kleine uitvak van het nieuwe stadion van La Louvière. 

Een eerste halfuur om snel te vergeten

KAA Gent begon de partij met de bedoeling een vroeg doelpunt te maken. Zij zette La Louvière onder druk en eisten de bal op. De thuisploeg had het dan ook moeilijk en kwam niet onder de druk uit. Al probeerden ze tegen te prikken met een snelle omschakeling, maar waren zij dikwijls te overhaast in de combinaties. 

De bezoekers waren dan wel baas, maar kansen kregen we niet te zien. Wilfried Kanga was ijzersterk tegen Standard Luik, maar kon in de beginfase zijn stempel niet drukken. Het enige schot op doel was van Atsuki Ito. De middenvelder van KAA Gent zag zijn bal echter naast het doel van Marcos Peano gaan. 

Jordi Liongola brengt vuur

Er was exact een halfuur gespeeld en toen kregen we de eerste keer echt iets te zien. Jordi Liongola van La Louvière met een prima vrije trap. De middenvelder zag echter zijn bal op de deklat belanden. Een doelpunt had nochtans de wedstrijd heel goed gedaan. 

KAA Gent probeerde dan ook met de eerste bal tussen de balen. Het was Tiago Araujo die prima langs links de grote rechthoek inkwam. Hij schoot, maar Peano kon zijn eerste redding van de avond verrichten. Zo gingen we rusten met een 0-0 stand op het bord en werden de fans van beide teams niet verwend. 

Hyun-Seok Hong opende de debatten

KAA Gent was niet zo sterk aan de tweede helft begonnen. Veel slordigheden en balverliezen stapelden zich op. Het was niet dat La Louvière daar zoveel tegenover kon zetten. Zij probeerden sneller te combineren, maar verder dan twee tot maximum drie combinaties kwamen ze niet. 

Tiago Araujo had zich al een paar keer heel actief getoond met snelle acties op de flanken. De vleugelspeler was daar weer en draaide prima weg van zijn verdediger. Hij had een knappe voorzet in de voeten en legde de bal op het hoofd van Hyun-Seok Hong. De middenvelder moest alleen de bal raken om hem voorbij Marcos Peano te werken. 

La Louvière knokte zich terug

Even leek het erop dat KAA Gent ging doorduwen en voor een snelle 0-2 ging. Dit was echter buiten La Louvière gerekend. Ze hebben dit seizoen zich al dikwijls als een stugge ploeg getoond die blijft knokken tot het einde. 

In de 81ste minuut stond dan ook de verdiende gelijkmaker op het bord. Het was Nolan Gillot die zich achter de vrije trap zetten. Iedereen maakte zich klaar voor de voorzet, maar Gillot schoot de bal met een boog richting de kruising. 

Het was Davy Roef die zich verkeek op de bal. De doelman van KAA Gent was iets te ver uitgekomen om een mogelijke vrije trap weg te werken. Het verrassende schot van Gillot had de Gentse doelman echter niet ziet komen. De bal ging over de Gentse doelman en vloog zo in doel. Zo stond de gelijkmaker op het bord. 

La Louvière bleef knokken om de drie punten thuis te houden, maar kwam echter niet meer tot scoren. KAA Gent probeerde met nog een paar wissels in het slot het tij te keren. Dit echter zonder succes en zo eindigde de wedstrijd in 

Opstellingen

Opstellingen

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.76 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 90' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 30/41 (73.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
Meer statistieken
Okou Yllan 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Alain Lamego Djibril 90' -
Benavides Dario 66' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
Meer statistieken
Lahssaini Sami 90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 35/45 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Liongola Jordi 90' 6.99 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Lutonda Thierry 66' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ito Joël 40' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Afriyie Jerry 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 24' 8.21 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Faye Wagane 0'  
Moussa Fall Pape 0' 6.69  
  • Nauwkeurige passes: 9/19 (47.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Gueulette Samuel 50' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Nsingi Nachon 0'  
Makaté Cristian 24' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Meer statistieken
Monteiro Lucas 0'  
Traore Soumaela 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.13 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 7.32 -
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 57/61 (93.4%)
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 6.97 -
  • Nauwkeurige passes: 50/54 (92.6%)
Meer statistieken
Araujo Tiago A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/61 (68.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/10 (10%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
  • Balverliezen: 33
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 44/48 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Ito Atsuki 88' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Skoras Michal 88' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 79' 7.06 -
  • Nauwkeurige passes: 48/50 (96%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 71' 7.67 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Kanga Wilfried 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 1/4
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé 11' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Sonko Momodou 19' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Dean Max 2' 6.58  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 0'  
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Goore Hyllarion 2' 6.5  
Meer statistieken
Herbeleef La Louvière - KAA Gent
 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen
