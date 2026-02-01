Siebe Van der Heyden spreekt klare taal over dure fout van Davy Roef

Siebe Van der Heyden spreekt klare taal over dure fout van Davy Roef
Foto: © photonews

KAA Gent speelde gelijk tegen La Louvière na een fout van doelman Davy Roef. Siebe Van der Heyden geeft na afloop zijn duidelijke visie op het voorval.

Van der Heyden benadrukt dat de omstandigheden het duel bemoeilijkten. “Het was geen eenvoudige match, zeker op dat kunstgrasveld en tegen een ploeg die goed in blok verdedigt”, vertelt hij op de website van de Buffalo’s. Gent had veel balbezit, maar creëerde te weinig uitgespeelde kansen. “Die laatste pass moest beter”, klinkt het.

Voorsprong en gelijkmaker

De verdediger geeft aan dat de ploeg ondanks het overwicht moeite had om door de organisatie van de tegenstander te breken. Het gebrek aan precisie in de zone van de waarheid bleef volgens hem bepalend.

Gent kwam via Hong op voorsprong en leek de controle te hebben. “Met een 0-1 op het scorebord verwachtten we die wedstrijd goed verdedigend uit te spelen”, zegt Van der Heyden. De onverwachte gelijkmaker viel echter na een misverstand achterin. “Plots waaide die bal onverwacht binnen, dat was heel zuur”, vertelt hij.

Hij benadrukt dat de ploeg ondanks de teleurstelling positief moet blijven. Het punt dat werd meegenomen, ziet hij als een minimale opsteker in een moeilijke uitwedstrijd.

Reactie op fout van Roef


Van der Heyden neemt het op voor zijn doelman. “Davy heeft ons al heel het seizoen rechtgehouden”, zegt hij. Hij noemt Roef een betrouwbare kracht die lof verdient voor zijn prestaties. “Dit kan niemand binnen onze ploeg hem echt kwalijk nemen”, klinkt het.

