Slechts twee speelminuten bij Union in meer dan een maand: "Mentaliteit van staal"

Bij Union blijft verdediger Fedde Leysen al weken op de bank. Zijn beperkte speeltijd en de concurrentie in de defensie zorgen voor een opvallende situatie binnen de selectie.

Individuele trainingsarbeid na het eindsignaal

Na het duel tegen Dender bleef één speler nog lang op het veld. Terwijl het stadion leegliep en het onderhoudspersoneel al aan het werk was, werkte Fedde Leysen alleen loopoefeningen af.

Zijn ploegmaat Kamiel Van De Perre benadrukt het doorzettingsvermogen nu Leysen niet aan de bak komt. “Het is moeilijk voor hem, maar hij heeft een mentaliteit van staal”, klinkt het in La Capitale.

Leysen kwam in de zomer van 2023 over uit de jeugd van PSV en kende een eerste seizoen met beperkte speeltijd. Vorig jaar dwong hij meer minuten af en leek hij klaar om de vrijgekomen positie na het vertrek van Koki Machida definitief in te nemen.

Concurrentiestrijd in de defensie

Op 1 oktober veroorzaakte Leysen twee strafschoppen tegen Newcastle, wat bijdroeg aan een zware nederlaag. Drie weken later volgde opnieuw een penaltyfout tegen Inter. Vanaf dat moment nam Ross Sykes steeds vaker zijn plaats in.

De Engelse verdediger presteert ondertussen op een niveau dat intern indruk maakt. Zijn sterke wedstrijd bij Bayern München in januari gaf hem extra krediet bij coach David Hubert, waarna hij zijn vorm vasthield.





Positieve houding ondanks beperkte kansen

Toch blijft Leysen zich volgens zijn ploeggenoten professioneel opstellen. Van De Perre benadrukt dat de situatie niet definitief is: “Voorlopig valt de keuze niet op hem, dat is de beslissing van de trainer.”

Hij voegde eraan toe dat de kwaliteiten van Leysen binnen de club bekend zijn en dat de verdediger zich blijft inzetten op training. “Hij is verrassend positief, ook op training”, besluit hij. Volgens hem werkt de verdediger geduldig verder in de hoop op een nieuwe kans.