"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

Ilay Camara vertegenwoordigt voortaan Senegal. Hij blikt terug op zijn nationaliteitswissel, want in de jeugdreeksen speelde hij lange tijd voor de jonge Rode Duivels. Hij heeft ook flink wat kritiek voor de Belgische voetbalbond.

Geboren in de regio Antwerpen vertegenwoordigde Ilay Camara België bij de U15 en U16, vooraleer hij in 2024 bij de U21 werd opgeroepen voor een EK-barrage tegen Tsjechië. Die wedstrijd bekeek hij vanaf de tribune. Sindsdien kwam hij drie keer uit voor de A-ploeg... van Senegal.

"Eigenlijk had ik al lang voor Senegal gekozen", bekent hij aan La Dernière Heure. "Zo kon ik mijn papa en mijn zus, die ook in Senegal geboren is, het meest trots maken. Maar het is waar dat die match in Tsjechië pijnlijk was. Ik speelde toen heel goed bij Standard."

Is België te passief?

Voor de bond is het een bekend verhaal: Camara is niet de eerste speler met een dubbele nationaliteit die België de rug toekeert om zijn roots te eren. Denk ook bijvoorbeeld maar aan de twijfels van Mokio deze week.

"Ik raad België aan om de dossiers van spelers met een dubbele nationaliteit beter te beheren. Karetsas koos voor Griekenland, Sadiki voor Congo, Bounida en El Ouahdi voor Marokko. Niemand heeft geprobeerd mij te overtuigen om voor België te spelen. Terwijl er niet zo veel flankverdedigers zijn", legt Camara uit.

Camara schiet met scherp naar de Belgische voetbalbond

De Anderlecht-speler droomde ervan de Afrika Cup te spelen. Hij maakte zelfs deel uit van de voorlopige selectie, maar moest met pijn in het hart forfait geven. "Het deed me enorm veel pijn om de groep te verlaten. Ik heb er veel over gepraat met Sadio Mané, die aan het begin van zijn carrière dezelfde hamstringblessures had. Ik sprak er ook over met Cheikhou Kouyaté toen hij met de Futures kwam meetrainen; hij had dezelfde blessure. Jammer trouwens dat hij niet tekende. Hij had de jongeren van Anderlecht kunnen helpen."



Hoe dan ook, Ilay Camara heeft intussen lessen getrokken uit zijn blessures en werkt nog intensiever aan zijn herstel. Aan het einde van het seizoen lonkt immers mogelijke deelname aan het WK. Dat doet zijn forfait voor de Afrika Cup snel vergeten.