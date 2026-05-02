"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond
Foto: © photonews

Ilay Camara vertegenwoordigt voortaan Senegal. Hij blikt terug op zijn nationaliteitswissel, want in de jeugdreeksen speelde hij lange tijd voor de jonge Rode Duivels. Hij heeft ook flink wat kritiek voor de Belgische voetbalbond.

Geboren in de regio Antwerpen vertegenwoordigde Ilay Camara België bij de U15 en U16, vooraleer hij in 2024 bij de U21 werd opgeroepen voor een EK-barrage tegen Tsjechië. Die wedstrijd bekeek hij vanaf de tribune. Sindsdien kwam hij drie keer uit voor de A-ploeg... van Senegal.

"Eigenlijk had ik al lang voor Senegal gekozen", bekent hij aan La Dernière Heure. "Zo kon ik mijn papa en mijn zus, die ook in Senegal geboren is, het meest trots maken. Maar het is waar dat die match in Tsjechië pijnlijk was. Ik speelde toen heel goed bij Standard."

Is België te passief?

Voor de bond is het een bekend verhaal: Camara is niet de eerste speler met een dubbele nationaliteit die België de rug toekeert om zijn roots te eren. Denk ook bijvoorbeeld maar aan de twijfels van Mokio deze week.

"Ik raad België aan om de dossiers van spelers met een dubbele nationaliteit beter te beheren. Karetsas koos voor Griekenland, Sadiki voor Congo, Bounida en El Ouahdi voor Marokko. Niemand heeft geprobeerd mij te overtuigen om voor België te spelen. Terwijl er niet zo veel flankverdedigers zijn", legt Camara uit.

Camara schiet met scherp naar de Belgische voetbalbond

De Anderlecht-speler droomde ervan de Afrika Cup te spelen. Hij maakte zelfs deel uit van de voorlopige selectie, maar moest met pijn in het hart forfait geven. "Het deed me enorm veel pijn om de groep te verlaten. Ik heb er veel over gepraat met Sadio Mané, die aan het begin van zijn carrière dezelfde hamstringblessures had. Ik sprak er ook over met Cheikhou Kouyaté toen hij met de Futures kwam meetrainen; hij had dezelfde blessure. Jammer trouwens dat hij niet tekende. Hij had de jongeren van Anderlecht kunnen helpen."

Lees ook... De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

Hoe dan ook, Ilay Camara heeft intussen lessen getrokken uit zijn blessures en werkt nog intensiever aan zijn herstel. Aan het einde van het seizoen lonkt immers mogelijke deelname aan het WK. Dat doet zijn forfait voor de Afrika Cup snel vergeten.

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken Analyse

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

12:20
1
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

10:31
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
2
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00
Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

10:50
1
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

08:00
Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet" De derde helft

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

09:00
Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

08:20
Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

07:50
1
Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

23:30
2
Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

07:20
19
Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

07:00
1
Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

19:00
"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

06:30
'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

06:00
'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

17:40
1
Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

23:00
Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

22:30
2
Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

22:00
1
Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

21:40
1
Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme" De derde helft

Damso haalt uit naar het volkslied van de Rode Duivels: "Systemisch racisme"

17:20
1
'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

21:20
Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

21:00
Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

20:20
Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

18:00
6
Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

20:00
Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

18:40
2
Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

19:40
PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

19:20
Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

17:00
2

