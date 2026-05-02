"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

Als de strijd om de dertiende plaats (of winst in de Relegation Play-offs zo u wil) een doel was, dan heeft Zulte Waregem voor dé zaak van de speeldag gezorgd. Bij Cercle Brugge was het dan weer enigszins wonden likken.

Zulte Waregem won met 2-3 op bezoek bij Cercle Brugge, waardoor ze nu vier punten meer hebben dan De Vereniging met nog één speeldag te gaan. En zo staat alles en iedereen met zekerheid op zijn plaats ondertussen.

Zulte Waregem wordt dertiende, Cercle Brugge veertiende, La Louvière vijftiende en FCV Dender EH zestiende en laatste. Enkel Dender heeft dus nog iets om voor te spelen in de vorm van barrageduels tegen Beerschot of Lommel.

Cercle Brugge likt de wonden tegen Zulte Waregem

Cercle Brugge wilde nog de eindwinst pakken in de Relegation Play-offs, maar het liep dus in het mes van Zulte Waregem. En dus waren er na de wedstrijd toch wel wat kritische stemmen te horen bij De Vereniging uit Brugge.

"Het was een lastige wedstrijd voor ons. In de eerste helft vonden we de ruimtes die we wilden vinden, maar onze pressing kwam er niet goed. Na de pauze was het net omgekeerd", aldus coach Lars Friis in zijn analyse op de webstek van De Vereniging.

Coach en spelers niet echt tevreden

“Ik ben dan ook niet helemaal tevreden vandaag. Al zagen we langs beide kanten mooie doelpunten en kregen we een heel intense match te zien. We zitten op een traject en ook uit deze nederlaag kunnen we conclusies trekken. We bouwen hierop verder richting volgend seizoen."

Pieter Gerkens - voor de gelegenheid kapitein bij Cercle Brugge - pikte meteen in: "We hebben het onszelf wat aangedaan. Al maakte de vroege wissel van Diop het ons ook niet makkelijker. Daardoor moest Vanzeir op het middenveld spelen en moest Adewumi koud het veld in. Nadien kenden we een iets mindere periode, maar we konden toch nog met een voorsprong de rust in."

