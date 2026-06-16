De opdracht is duidelijk voor België: "Als dat niet lukt, hebben we in dit toernooi niets te zoeken"

Philippe Albert is niet ongerust ondanks het gelijkspel tegen Egypte. Volgens hem hebben de Rode Duivels de kwaliteiten om hun twee volgende wedstrijden te winnen.

Philippe Albert was niet in Seattle om het WK 2026-debuut van de Rode Duivels te volgen. De ex-verdediger, die om gezondheidsredenen in België moest blijven, analyseerde het 1-1-gelijkspel tegen Egypte voor de krant Le Soir.

Wat als Doku in de tang zit?

"We hadden 45 minuten nodig om in het matchritme te komen en dat was niet de bedoeling. Die verdienste gaat voor een groot deel naar Egypte. Zij zijn erin geslaagd om Jérémy Doku aan banden te leggen. Hij zal het hele toernooi geviseerd worden." Volgens Albert werkte het Egyptische plan perfect. Maar hij vindt dat de andere Belgische sterkhouders te weinig gebruikmaakten van de ruimte die de tegenstander daardoor liet.

"In zo’n geval moeten de andere spelers hun verantwoordelijkheid nemen. Als er twee of drie spelers op Doku zitten, dan moeten jongens als Tielemans, De Bruyne, Trossard of De Ketelaere de bal opeisen en profiteren van de ruimtes. Dat gebeurde niet in de eerste helft. Het is abnormaal dat Ngoy de beste veldspeler was in die eerste helft. Al blijft het natuurlijk een speciaal moment: een eerste wedstrijd op een eerste toernooi."

Wissels van Garcia pakken goed uit

De ex-Duivel kon de keuzes van Rudi Garcia na de rust wel smaken. De wissels hadden een positief effect op het spel. "Meestal wachten trainers tot rond het uur om te wisselen, maar Rudi Garcia deed het iets vroeger. Daar had hij zijn redenen voor. En het resultaat geeft hem gelijk. De wissels brachten iets."

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Ondanks een zorgwekkende eerste helft slaat Albert niet meteen alarm. Hij is ervan overtuigd dat de Rode Duivels de kwaliteiten hebben om de groep als winnaar af te sluiten. "Ik was ongerust na de eerste helft van de Duivels, maar totaal niet ongerust na dit eerste gelijkspel. Het is zeker geen ramp. We hebben een nederlaag vermeden tegen een tegenstander met naam. Ik denk dat deze eerste match een goed teken is voor wat nog komt. We pakken zes op zes en plaatsen ons voor de volgende ronde. En als dat niet lukt, hebben we in dit toernooi niets te zoeken."