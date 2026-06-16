Nicky Hayen verspilt geen tijd: KRC Genk begint meteen met stevig werk

Bij KRC Genk komt stilaan een einde aan de vakantie. Achter de schermen wordt volop gewerkt aan het seizoen 2026-2027 en intussen zijn ook de eerste afspraken van de voorbereiding officieel bekendgemaakt.

Nicky Hayen vliegt er meteen in

Op maandag 29 juni melden de spelers zich opnieuw in het Cegeka Arena-complex voor de traditionele medische en fysieke testen. Veel tijd om rustig op te bouwen krijgen ze niet, want dezelfde dag staat ook al een eerste open training op het programma.

Volgens de planning die de Limburgers op hun website bekendmaakten wil trainer Nicky Hayen meteen een stevige basis leggen voor het nieuwe seizoen. Supporters krijgen daarbij de kans om de vernieuwde selectie voor het eerst aan het werk te zien. Naast de open sessie op 29 juni is er ook een tweede open training voorzien op 15 juli. De praktische details volgen later.

Eerste oefenwedstrijd in eigen regio

De voorbereiding wordt op zaterdag 4 juli officieel afgetrapt met een bezoek aan Eendracht Termien. Voor Genk wordt het de eerste kans om opnieuw wedstrijdritme op te doen na de zomerstop.

Ook voor de supporters is het een interessante afspraak. Ze kunnen de ploeg van dichtbij volgen en mogelijk ook enkele nieuwe gezichten voor het eerst in actie zien. De wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van Eendracht Termien en de aftrap is voorzien om 13 uur.

SK Beveren en Fortuna Sittard wachten

Lang moeten de Genkies niet wachten op hun volgende opdrachten. Op woensdag 8 juli ontvangt blauw-wit promovendus SK Beveren voor een oefenwedstrijd achter gesloten deuren.





Enkele dagen later volgt een buitenlandse uitstap. Op zaterdag 11 juli trekt KRC Genk naar Nederland voor een duel tegen Fortuna Sittard. De Limburgers onderhouden al langer goede contacten met de Nederlandse club en zien de wedstrijd als een ideale test in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Nog meer op komst

Met drie oefenduels en twee open trainingen krijgt de voorbereiding stilaan vorm, maar daarmee is het programma nog niet volledig. KRC Genk laat weten dat de laatste details van de overige oefenwedstrijden momenteel worden uitgewerkt. Het tweede deel van de voorbereiding zal op een later tijdstip officieel bekendgemaakt worden.

Voor Nicky Hayen wordt het een belangrijke zomer waarin de automatismen verder moeten worden aangescherpt en eventuele nieuwkomers ingepast. Voor de supporters breekt dan weer een periode aan waarin ze hun favoriete ploeg opnieuw van dichtbij kunnen volgen.