Ook op dinsdag match voor Rode Duivels: Lukaku toont zich, Fernandez-Pardo scoort

Daags na het 1-1-gelijkspel tegen Egypte hebben de Rode Duivels opnieuw vertrouwen kunnen tanken. In een oefenwedstrijd achter gesloten deuren won de selectie van Rudi Garcia met 1-2 van de Seattle Sounders, de MLS-club die tijdens het WK zijn infrastructuur ter beschikking stelt van de Belgen.

De partij werd vooral gebruikt om speelminuten te geven aan de spelers die tegen Egypte weinig of niet in actie kwamen. Ook Romelu Lukaku stond aan de aftrap. De spits is nog altijd bezig aan zijn opbouw na blessureleed en kreeg zo de kans om extra ritme op te doen.

Lukaku meteen betrokken

De Seattle Sounders kwamen aanvankelijk op voorsprong, maar België zette de situatie nog recht. Axel Witsel tekende voor de gelijkmaker na voorbereidend werk van Lukaku, die opnieuw liet zien hoe belangrijk hij kan zijn voor deze ploeg.

Big Rom vond nadien zelf ook de weg naar doel, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch lijkt de aanvaller steeds dichter bij zijn beste vorm te komen. Binnen de Belgische delegatie klinkt al enkele dagen dat Lukaku zich uitstekend voelt en met de dag sterker oogt.

Fernandez-Pardo bezorgt België de zege

De winning goal kwam uiteindelijk op naam van Fernandez-Pardo. De jonge aanvaller profiteerde van zijn kans en bezorgde de Belgen zo een 1-2-overwinning.

Rudi Garcia stuurde een opvallend elftal tussen de lijnen. Senne Lammens verdedigde het doel, terwijl Seys, De Winter, Theate en Moreira de defensie vormden. Op het middenveld kregen routiniers Axel Witsel en Hans Vanaken de sleutels in handen.





Voorin koos Garcia voor een aanvalslinie met Lukebakio, Fernandez-Pardo, Saelemaekers en Lukaku.

Familiedag in Seattle

De wedstrijd werd bijgewoond door een beperkte groep supporters van Seattle Sounders en vooral door de families van de Rode Duivels. De kinderen van Kevin De Bruyne trapten na afloop zelfs een balletje op het veld, terwijl ook de familie van Axel Witsel aanwezig was.

De media kregen geen toegang tot de wedstrijd, maar één belangrijk nieuwsfeit lekte wel uit Seattle: er vielen geen blessures.