Groepswinst niet helemaal in eigen handen: dit bizarre scenario kan de Rode Duivels nekken

Het 1-1-gelijkspel van de Rode Duivels tegen Egypte heeft de strijd om de groepswinst helemaal opengegooid. Als beide landen hun twee resterende groepswedstrijden winnen, komt een opvallend scenario in beeld waarin zelfs gele kaarten en de FIFA-ranking een rol kunnen spelen.

België en Egypte kunnen samen op zeven punten eindigen

Met het gelijkspel tegen Egypte heeft België nog altijd alle kansen om als groepswinnaar door te stoten. Als de Rode Duivels winnen van Iran en Nieuw-Zeeland, komen ze uit op zeven punten. Wint ook Egypte zijn wedstrijden tegen diezelfde tegenstanders, dan eindigt het eveneens met zeven punten.

Omdat het onderlinge duel tussen beide landen op een 1-1-gelijkspel eindigde, kan dat resultaat geen onderscheid maken tussen de twee landen. Ook het onderlinge doelsaldo en het aantal doelpunten dat beide ploegen tegen elkaar maakten, zijn identiek. Daardoor moet er naar andere criteria worden gekeken om te bepalen wie de groep wint.

Doelsaldo en doelpunten worden cruciaal

In dat geval wordt eerst gekeken naar het totale doelsaldo over de drie groepswedstrijden. Het land dat het grootste verschil tussen gemaakte en geïncasseerde doelpunten heeft, eindigt bovenaan.

Stel dat België met 3-0 en 2-0 wint, terwijl Egypte met 1-0 en 2-0 zegeviert. Dan zouden de Rode Duivels dankzij een beter doelsaldo de groep winnen. Is ook dat doelsaldo exact gelijk, dan telt het totale aantal gemaakte doelpunten. Een ploeg die vaker scoort, krijgt dan het voordeel. Dat betekent dat niet alleen winnen belangrijk is, maar ook de manier waarop.

Fairplay kan plots het verschil maken

Mocht zelfs het aantal gemaakte doelpunten gelijk zijn, dan komt de zogenaamde fairplay-ranking in beeld. Daarbij wordt gekeken naar het aantal kaarten dat de spelers tijdens de groepsfase hebben verzameld.



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Elke gele en rode kaart levert strafpunten op. Een enkele gele kaart weegt minder zwaar dan een rode kaart na twee gele, een rechtstreekse rode kaart of een gele gevolgd door een directe uitsluiting. Het land met de minste strafpunten krijgt de voorkeur en eindigt hoger in het klassement. Dat betekent dat een onnodige gele kaart of een uitsluiting onverwacht grote gevolgen kan hebben voor de eindstand in de groep.

Voor spelers en bondscoaches is discipline dus niet alleen belangrijk op het veld, maar mogelijk ook voor de kwalificatie.

Zelfs de FIFA-ranking kan nog een rol spelen

Er bestaat zelfs een uiterst uitzonderlijk scenario waarin ook de fairplay-ranking geen verschil maakt. Als België en Egypte exact evenveel punten, hetzelfde onderlinge resultaat, een identiek doelsaldo, evenveel gemaakte doelpunten én een gelijke fairplayscore hebben, moet opnieuw naar een ander criterium worden gekeken.

In dat uitzonderlijke geval wordt de FIFA-ranking gebruikt om de knoop door te hakken. Het land dat op dat moment het hoogst staat op de wereldranglijst krijgt dan de eerste plaats in de groep.

De kans dat het zover komt, is bijzonder klein, maar het reglement voorziet wel degelijk in die mogelijkheid. Voor de Rode Duivels is de opdracht voorlopig duidelijk. Twee overwinningen houden de droom van de groepswinst levend. Hoe groot die zeges zijn en hoeveel kaarten België onderweg pakt, kan uiteindelijk echter even belangrijk blijken als de punten zelf.