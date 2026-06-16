De Cat 2.0? Anderlecht neemt ingrijpende beslissing over Cvetkovic

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De Cat 2.0? Anderlecht neemt ingrijpende beslissing over Cvetkovic
Foto: © photonews

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RSC Anderlecht heeft een plan naar volgend seizoen toe. En om aan dat plan te voldoen gaan ze ook moeten ingrijpen op diverse vlakken. En sterkhouders aan zich proberen te binden. Na Nathan De Cat hebben ze nu nog een andere beslissing op het oog.

Weet u het nog eind vorig jaar? Toen was Nathan De Cat het onderdeel van een hele hetze bij Anderlecht toen hij naar het WK U17 wou en zijn team daar niet op in wilde gaan. Uiteindelijk moesten ze wel inbinden, omdat de situatie ingewikkeld in elkaar zat.

Paars-wit bleef altijd bij het standpunt dat ze hem niet willen laten gaan. Toch zou hij uiteindelijk wel opgenomen worden in de selectie van de nationale ploeg van de U17, omdat er een deel van het WK in de interlandbreak werd georganiseerd. Als laatste compromis kwamen ze bij de bond toen aan met het voorstel dat hij tijdens de internationale break dan voor twee matchen zou kunnen afreizen naar Qatar.

Na het verhaal De Cat, nu het verhaal Cvetkovic?

Een scenario dat ze bij Anderlecht toen niet graag zagen gebeuren, maar waar ze niks tegen konden doen. Tijdens de internationale break waren ze immers verplicht om hem te laten gaan, zelfs voor de nationale jeugdploegen. 

De Cat zelf had natuurlijk ook nog iets te zeggen over een eventuele oproep tijdens de internationale break. Ziet hij het zelf zitten om voor tien dagen af te reizen naar Qatar en dan terug te komen om direct weer bij Anderlecht te spelen? Het is in ieder geval een dilemma, want moest hij weigeren, brengt hij misschien zelfs zijn verdere selecties voor de jeugdploegen in gevaar.

Wat gaat RSC Anderlecht deze zomer doen met Cvetkovic?

Uiteindelijk eindigde het WK met een sof en was de zaak snel van de baan. Hoewel: tegen het einde van het seizoen en zeker in de play-offs oogde de Rode Duivel heel vermoeid. Hij speelde verschillende wedstrijden met een knie ingetapet, op die leeftijd geen goede zaak.

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Diverse analisten maakten zich zorgen daarin en hoopten dat De Cat het wat rustiger zou kunnen aan gaan doen, maar tot in de bekerfinale was hij nodig. Jonge talenten niet te vroeg opbranden, ook dat is en blijft een moeilijke puzzel om te leggen.

Cvetkovic niet naar het EK U19?

En dus neemt RSC Anderlecht nu alvast een opmerkelijk besluit over Mihajlo Cvetkovic, die andere groeibriljant die ze hebben rondlopen op Neerpede. Hem nog een of meerdere jaren houden is van primordiaal belang.

Cvetkovic Mihajlo
© photonews

Deze zomer gaan ze hem alvast niet laten deelnemen aan het EK U19. Anderlecht moet op 23 juli al Europees spelen in de voorrondes van de Europa League en heeft Cvetkovic dan nodig - het verhaal van vorig seizoen herhalen zonder Europese groepsfase na een dubbele ontgoocheling in de voorrondes is uit den boze.

Volgens Mozzart Sport willen ze dan ook Cvetkovic in Anderlecht houden. Het EK U19 is geen officieel evenement is op de FIFA-kalender en dus mag Anderlecht dat gewoon doen. Kroatië, Italië en Oekraïne zijn de tegenstanders van Servië op het EK in Wales dat eind juni van start gaat.

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