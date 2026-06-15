Ziek na Duivels feestje? VRT geeft tips, politiek reageert streng

We kunnen alleen maar hopen dat de Rode Duivels hun WK-opener tegen Egypte winnen. Dan kan het feest stilaan losbarsten. Zowel de eerste als de tweede groepswedstrijd liggen niet meteen op een makkelijk uur en er komen ook nog nachtwedstrijden aan. De politiek roert zich.

De eerste twee wedstrijden zijn ingepland op maandagavond en zondagavond om 21 uur. Voor velen niet meteen handig, gezien er de dag nadien een werkdag gepland is. Bij een overwinning en een klein feestje kan dat zijn gevolgen hebben op de zaak.

Wedstrijddag drie is weliswaar in het weekend, maar ook om 5 uur 's ochtends en kan dus voor een ontregeld ritme zorgen. En wie weet wat de knock-outronde nog gaat brengen qua uren in ons land. Er komen dan ook vragen.

Baaldagje nemen als Rode Duivels winnen op het WK?

Zo ook bijvoorbeeld of mensen een baaldagje mogen nemen de dag na een wedstrijd van de Rode Duivels, omdat ze een beetje ziek zijn (of een kater hebben) na een overwinning van de Rode Duivels. "Bij sommige werkgevers heb je een briefje van de dokter nodig. Als die je toch niet helemaal gelooft, kan die ook een controlearts sturen", aldus Nele Mertens van Acerta bij VRTNWS.

"Beslist die dat je arbeidsgeschikt bent, kan je werkgever beslissen om je niet uit te betalen." En wat met die twee baaldagen zonder ziektebriefje? "De regel geldt alleen voor bedrijven met meer dan 50 werknemers en de werkgever kan nog steeds een controlearts sturen."



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Een gegeven dat er niet in kan bij bepaalde politici. Zo haalde Axel Ronse, fractieleider van N-VA in de Kamer, uit naar het artikel dat op VRTNWS verscheen. "Dit is gek? tips om betaald afwezig te zijn na ‘nachtje vieren’ wegens voetbal. Wie haalt dat in z’n hoofd om zo’n stuk te schrijven? Vivaldi creëerde 3 ziektedagen zonder briefje. We schaften er al 1 af. Ik dien wetsvoorstel opnieuw in om werkgever keuze te laten om ofwel altijd met of 2x zonder te werken", gaf hij aan op Facebook.