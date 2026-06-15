Ziek na Duivels feestje? VRT geeft tips, politiek reageert streng

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Ziek na Duivels feestje? VRT geeft tips, politiek reageert streng
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

We kunnen alleen maar hopen dat de Rode Duivels hun WK-opener tegen Egypte winnen. Dan kan het feest stilaan losbarsten. Zowel de eerste als de tweede groepswedstrijd liggen niet meteen op een makkelijk uur en er komen ook nog nachtwedstrijden aan. De politiek roert zich.

De eerste twee wedstrijden zijn ingepland op maandagavond en zondagavond om 21 uur. Voor velen niet meteen handig, gezien er de dag nadien een werkdag gepland is. Bij een overwinning en een klein feestje kan dat zijn gevolgen hebben op de zaak.

Wedstrijddag drie is weliswaar in het weekend, maar ook om 5 uur 's ochtends en kan dus voor een ontregeld ritme zorgen. En wie weet wat de knock-outronde nog gaat brengen qua uren in ons land. Er komen dan ook vragen.

Baaldagje nemen als Rode Duivels winnen op het WK?

Zo ook bijvoorbeeld of mensen een baaldagje mogen nemen de dag na een wedstrijd van de Rode Duivels, omdat ze een beetje ziek zijn (of een kater hebben) na een overwinning van de Rode Duivels. "Bij sommige werkgevers heb je een briefje van de dokter nodig. Als die je toch niet helemaal gelooft, kan die ook een controlearts sturen", aldus Nele Mertens van Acerta bij VRTNWS.

"Beslist die dat je arbeidsgeschikt bent, kan je werkgever beslissen om je niet uit te betalen." En wat met die twee baaldagen zonder ziektebriefje? "De regel geldt alleen voor bedrijven met meer dan 50 werknemers en de werkgever kan nog steeds een controlearts sturen."

Lees ook... LIVE: De eerste kans is voor de Belgen

Een gegeven dat er niet in kan bij bepaalde politici. Zo haalde Axel Ronse, fractieleider van N-VA in de Kamer, uit naar het artikel dat op VRTNWS verscheen. "Dit is gek? tips  om betaald afwezig te zijn na ‘nachtje vieren’ wegens voetbal. Wie haalt dat in z’n hoofd om zo’n stuk te schrijven? Vivaldi creëerde 3 ziektedagen zonder briefje. We schaften er al 1 af. Ik dien wetsvoorstel opnieuw in om werkgever keuze te laten om ofwel altijd met of 2x zonder te werken", gaf hij aan op Facebook.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Egypte nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Egypte
België

Meer nieuws

LIVE: De eerste kans is voor de Belgen Live

LIVE: De eerste kans is voor de Belgen

21:07
Thibaut Courtois op weg om uniek record te breken bij Rode Duivels

Thibaut Courtois op weg om uniek record te breken bij Rode Duivels

21:00
Beste sfeer ooit? Het grote verschil tussen België en Nederland op dit WK

Beste sfeer ooit? Het grote verschil tussen België en Nederland op dit WK

19:30
De man achter WK-tegenstander Egypte: topschutter, aanvoerder en eeuwige rebel

De man achter WK-tegenstander Egypte: topschutter, aanvoerder en eeuwige rebel

19:00
🎥 Eden Hazard spreekt Belgische fans toe en heeft één duidelijke boodschap

🎥 Eden Hazard spreekt Belgische fans toe en heeft één duidelijke boodschap

17:30
Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken

Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken

17:00
Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

16:00
Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

15:30
Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

12:20
18
De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

12:00
1
Ongeziene stunt op WK: "Dit is het mooie aan voetbal"

Ongeziene stunt op WK: "Dit is het mooie aan voetbal"

20:00
1
'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

'Engelse topclub komt met 40 miljoen euro aankloppen in Jan Breydel'

19:45
12
WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK, kat van Bart De Wever voorspelt België-Egypte!

WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK, kat van Bart De Wever voorspelt België-Egypte!

19:15
Lokeren gaat shoppen in eigen land en plukt verdediger weg bij JPL-club

Lokeren gaat shoppen in eigen land en plukt verdediger weg bij JPL-club

18:30
RWDM vermijdt voorlopig rampscenario dankzij uitspraak rechtbank

RWDM vermijdt voorlopig rampscenario dankzij uitspraak rechtbank

18:00
Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

08:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Gijsbers - Van Den Bosch - Lamouchi

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Gijsbers - Van Den Bosch - Lamouchi

16:30
Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

08:00
1
Opschudding in Spanje: La Liga-aanvaller veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor seksuele agressie

Opschudding in Spanje: La Liga-aanvaller veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor seksuele agressie

17:01
KV Kortrijk pakt uit met opvallend nieuws buiten het veld

KV Kortrijk pakt uit met opvallend nieuws buiten het veld

17:00
Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

07:00
Anderlecht komt met goed nieuws: contractverlenging voor doelman

Anderlecht komt met goed nieuws: contractverlenging voor doelman

16:30
Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

06:30
1
Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

06:00
Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

14:20
1
OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

15:00
5
Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken" Interview

Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken"

08:20
Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

23:00
3
Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

13:55
Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

12:51
13
"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen Opinie

"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen

22:30
Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

13:20
1
Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

14/06
61
'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

11:40
4
Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

10:50
📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

11:21
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 0-0 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 0-0 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over België - Egypte: 0-0 Snoek Snoek over Ongeziene stunt op WK: "Dit is het mooie aan voetbal" El Malvario El Malvario over Rudi Garcia n'a qu'à bien se tenir : Hossam Hassan, un Special One à la sauce égyptienne face aux Diables Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Spanje - Kaapverdische Eilanden: 0-0 Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken bompi55 bompi55 over Bondscoach Rudi Garcia heeft keuze in de verdediging gemaakt, maar nog niet op het middenveld roodwit1880 roodwit1880 over OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet AjaxBaggio AjaxBaggio over Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan Dirk ie Dirk ie over Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany' Pé_1 Pé_1 over Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved