Dit zijn onze cijfers voor de Rode Duivels tegen Egypte: één man zakte toch echt door het ijs

De Rode Duivels hebben hun eerste wedstrijd op dit WK 2026 deels gemist. De invallers maakten het verschil... en een onverwachte held voorkwam het ergste.

Courtois (5,5)

Hij redde wel een noodzakelijke bal, maar deed dat op een voor hem ongewone manier door de bal pal door het midden terug te kaatsen. Hij miste ook een tussenkomst op een corner, opnieuw iets zeldzaams, en hij straalde in het algemeen niet zijn gebruikelijke rust uit.

Castagne (6,5)

Door een snelle gele kaart gedwongen moest hij er vroeg af, net terwijl hij een van de betere Rode Duivels was. Heel wat broodnodige defensieve ingrepen, achter eerst Doku en daarna Trossard die te vaak onzichtbaar waren.

Mechele (8)

We twijfelden, maar hoe kun je hem minder geven? Brandon Mechele speelde een waanzinnige wedstrijd en voorkwam in zijn eentje minstens drie Egyptische doelpunten. Hij dook ook nog voorin op; als een van zijn kansen erin was gegaan, had hij de eerste 10 in de geschiedenis van Voetbalkrant gekregen.

Ngoy (7)

Nathan Ngoy schrok even laat in de eerste helft: zijn eerste foutje. Na de rust stond hij vaak op breken, maar hij hield zijn tegenstanders van hoog niveau met veel maturiteit onder controle.

Meunier (4)

Los van die voorzet bij het doelpunt viel er niets te redden aan de verder rampzalige match van onze veteraan. Chapeau dat hij bleef proberen en uiteindelijk beslissend was.



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Onana (3)

Kan Rudi Garcia nog iets anders doen dan Nicolas Raskin tegen Iran in de basis zetten? De match van Amadou was op het randje van beschamend. Nonchalant, onzuiver, afwezig bij het doelpunt: hij stapelde de fouten en balverliezen op. Hij zakte echt door het ijs.

Tielemans (5)

Heel onopvallend, maar uiteindelijk vond hij toch de opening met een bal in de rug van de defensie naar Meunier. Een degelijke match, niet meer dan dat.

De Bruyne (6)

Veel drang en initiatief: de enige die voor gedurfde en gevaarlijke passes ging en die zelf uithaalde. Zijn vrije trap op de paal verdiende beter.

Doku (4)

Dit was niet de grote Jérémy Doku, dat is het minste wat je kunt zeggen. Maar hij bleef proberen, forceerde enkele interessante overtredingen en hield verdedigers bezig.

De Ketelaere (4)

Onzichtbaar, tegen een Egypte dat eerlijk gezegd weinig te maken had met het Tunesië waartegen hij al heel middelmatig was. Enkele kaatsjes en een loopactie in de diepte waarbij hij zijn man te snel af was, maar in zo’n situatie had zelfs een Matias Fernandez-Pardo gescoord.

Trossard (4)

Zoals zo vaak op een groot toernooi was het te weinig voor een speler van zijn kaliber. Van Trossard wordt verwacht dat hij acties maakt en de juiste oplossingen vindt. Dat was niet wat hij deed maandag.

Raskin (7)

Een uitstekende invalbeurt die de moeilijke match van Onana nog meer in de verf zette.

Lukaku (7)

Hij zit misschien op 30% van zijn mogelijkheden, en is nu al onmisbaar. Zijn aanwezigheid in de duels sprak boekdelen, zelfs wanneer hij uiteindelijk niet echt gevaarlijk was: hij jaagt verdedigers schrik aan. En hij is beslissend bij zijn eerste balcontact...