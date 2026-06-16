Rode Duivels mogen opgelucht ademhalen na tweede duel in groep G

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Rode Duivels mogen opgelucht ademhalen na tweede duel in groep G

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Groep G is begonnen met twee gelijke spelen. Na de 1-1 van België tegen Egypte kwamen ook Iran en Nieuw-Zeeland niet verder dan een puntendeling, waardoor de Rode Duivels ondanks hun valse start nog niet in de problemen zitten.

De Rode Duivels openden hun WK op maandagavond tegen Egypte. Er werd lang uitgekeken naar de eerste groepswedstrijd, maar die eindigde toch op een sisser. Het werd 'slechts' 1-1 tegen de Farao's, al mogen de Duivels gelukkig zijn met die uitslag.

Rode Duivels openen WK met gelijkspel

Ook de andere wedstrijd uit groep G, die van België, werd gespeeld. In Los Angeles namen Iran en Nieuw-Zeeland het tegen elkaar op. Na zeven minuten spelen was het een eerste keer prijs voor de Oceaniërs. Elijah Just, die bij het Schotse Motherwell actief is, opende de score.

Na een halfuur spelen was het de beurt aan Ramin Rezaeian, die Iran weer op gelijke hoogte kon brengen. De 36-jarige flankverdediger was in het verleden nog actief in België, bij het inmiddels failliete KV Oostende.

Ook Iran en Nieuw-Zeeland delen punten

Na de pauze was het opnieuw Just die de Nieuw-Zeelandse fans deed juichen. Opnieuw kwam de uitploeg (op papier) op voorsprong, maar opnieuw kon Iran de bordjes weer gelijkhangen. Mohammad Mohebbi scoorde kort na het uur de 2-2.

Beide ploegen wilden er in de slotfase nog een open wedstrijd van maken en gingen vol voor de winning goal, maar die viel uiteindelijk niet meer. Zo eindigde ook de tweede wedstrijd van de groep van de Rode Duivels op een gelijkspel.

Dat is uiteindelijk goed nieuws voor België, dat op een valse noot aan het WK begon. Na deze resultaten is er niets aan de hand en begint groep G op de tweede speeldag op een nagenoeg propere lei. De Rode Duivels nemen het zondagavond op tegen Iran. België weet dus meteen wat het te doen staat: winnen tegen Iran zou de nul op de teller uitwissen en meteen opnieuw rust brengen in de groep.

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