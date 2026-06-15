🎥 Eden Hazard spreekt Belgische fans toe en heeft één duidelijke boodschap

De Rode Duivels beginnen straks aan hun WK tegen Egypte. Eden Hazard stuurde voor de aftrap nog een warme boodschap naar de spelers en de Belgische fans, met een duidelijke verwijzing naar de spirit van 2018.

De Rode Duivels beginnen straks aan hun WK-avontuur. België neemt het op tegen Egypte en hoopt meteen goed uit de startblokken te schieten. Voor de eerste wedstrijd kreeg de nationale ploeg nog een mooie boodschap van Eden Hazard.

De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels sprak zich uit richting de Belgische fans en de spelersgroep. Hazard weet als geen ander wat het betekent om met België op een WK te staan. Hij speelde zelf drie wereldbekers en was in 2018 een van de grote gezichten van de ploeg die brons pakte in Rusland.

Hazard spreekt Belgische fans toe

"Aan alle Belgische fans, jullie weten hoeveel ik van jullie hou, dus blijf voor België supporteren", begon Hazard zijn boodschap. "Samen kunnen we er iets heel moois van maken. Niet alleen de spelers, maar heel het land. Vlaanderen, Wallonië, samen kunnen we iets groots neerzetten."

Hazard benadrukte dat heel België achter de ploeg moet staan. De ex-speler van onder meer Chelsea en Real Madrid weet hoe belangrijk de steun van de supporters kan zijn tijdens een groot tornooi. Zeker op een WK, waar details vaak het verschil maken.



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"Ik had de kans om drie wereldbekers te spelen. Ik weet dat al de Belgische fans willen dat we winnen", ging Hazard verder. Daarbij keek hij ook naar de grote namen die nog altijd in de selectie zitten. "Ik heb zo veel vrienden in de ploeg, ik kan praten over Courtois, KDB en Lukaku, maar als je zo’n toernooi wil winnen dan draait het niet om een paar spelers."

Volgens Hazard zal België het vooral als groep moeten doen. "Als een team kunnen ze iets moois realiseren. Ik wil gewoon zien wat we in 2018 al zagen. Ik wil dat ze genieten van het spel samen. Veel succes, België." Met die woorden gaf Hazard de Rode Duivels nog een extra duwtje in de rug voor hun WK-start.