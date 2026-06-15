🎥 Eden Hazard spreekt Belgische fans toe en heeft één duidelijke boodschap

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Eden Hazard spreekt Belgische fans toe en heeft één duidelijke boodschap
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De Rode Duivels beginnen straks aan hun WK tegen Egypte. Eden Hazard stuurde voor de aftrap nog een warme boodschap naar de spelers en de Belgische fans, met een duidelijke verwijzing naar de spirit van 2018.

De Rode Duivels beginnen straks aan hun WK-avontuur. België neemt het op tegen Egypte en hoopt meteen goed uit de startblokken te schieten. Voor de eerste wedstrijd kreeg de nationale ploeg nog een mooie boodschap van Eden Hazard.

De voormalige aanvoerder van de Rode Duivels sprak zich uit richting de Belgische fans en de spelersgroep. Hazard weet als geen ander wat het betekent om met België op een WK te staan. Hij speelde zelf drie wereldbekers en was in 2018 een van de grote gezichten van de ploeg die brons pakte in Rusland.

Hazard spreekt Belgische fans toe

"Aan alle Belgische fans, jullie weten hoeveel ik van jullie hou, dus blijf voor België supporteren", begon Hazard zijn boodschap. "Samen kunnen we er iets heel moois van maken. Niet alleen de spelers, maar heel het land. Vlaanderen, Wallonië, samen kunnen we iets groots neerzetten."

Hazard benadrukte dat heel België achter de ploeg moet staan. De ex-speler van onder meer Chelsea en Real Madrid weet hoe belangrijk de steun van de supporters kan zijn tijdens een groot tornooi. Zeker op een WK, waar details vaak het verschil maken.

Lees ook... Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken

"Ik had de kans om drie wereldbekers te spelen. Ik weet dat al de Belgische fans willen dat we winnen", ging Hazard verder. Daarbij keek hij ook naar de grote namen die nog altijd in de selectie zitten. "Ik heb zo veel vrienden in de ploeg, ik kan praten over Courtois, KDB en Lukaku, maar als je zo’n toernooi wil winnen dan draait het niet om een paar spelers."

Volgens Hazard zal België het vooral als groep moeten doen. "Als een team kunnen ze iets moois realiseren. Ik wil gewoon zien wat we in 2018 al zagen. Ik wil dat ze genieten van het spel samen. Veel succes, België." Met die woorden gaf Hazard de Rode Duivels nog een extra duwtje in de rug voor hun WK-start.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Egypte live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Egypte
België
Eden Hazard

Meer nieuws

Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken

Eindelijk een geslaagde start om twee mislukte toernooien te doen vergeten? België wil zijn Amerikaanse droom waarmaken

17:00
LIVE: D-day! Vandaag weten we of de Rode Duivels er klaar voor zijn Live

LIVE: D-day! Vandaag weten we of de Rode Duivels er klaar voor zijn

16:01
Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

Jan Vertonghen ziet groot verschil met eerdere WK’s bij Rode Duivels

16:00
Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

Vandenbempt komt met duidelijk advies voor Rode Duivels met oog op Egypte

15:30
WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK, kat van Bart De Wever voorspelt België-Egypte!

WK-LIVE 15/6: Bondscoach plots ontslagen op WK, kat van Bart De Wever voorspelt België-Egypte!

17:48
Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte

12:20
18
De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

De verrassing van de chef tegen de Rode Duivels? Dit is Hamza Abdelkarim, de "Egyptische Haaland"

12:00
1
Opschudding in Spanje: La Liga-aanvaller veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor seksuele agressie

Opschudding in Spanje: La Liga-aanvaller veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor seksuele agressie

17:01
KV Kortrijk pakt uit met opvallend nieuws buiten het veld

KV Kortrijk pakt uit met opvallend nieuws buiten het veld

17:00
Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

Rudi Garcia heeft duidelijke boodschap voor eerste WK-match ondanks favorietenstatus van België

08:20
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Gijsbers - Van Den Bosch - Lamouchi

Transfernieuws en Transfergeruchten 15/06: Gijsbers - Van Den Bosch - Lamouchi

16:30
Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

Van der Elst en Defour hebben nog wat te zeggen over mogelijke afscheid van Courtois

08:00
1
Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

Bondscoach Rudi Garcia spreekt duidelijke ambities uit

07:00
Anderlecht komt met goed nieuws: contractverlenging voor doelman

Anderlecht komt met goed nieuws: contractverlenging voor doelman

16:30
Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

Maxim De Cuyper geeft duidelijke boodschap af aan bondscoach Rudi Garcia

06:30
1
Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

Egyptische bondscoach stuurt serieuze waarschuwing naar Rode Duivels

06:00
Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen

14:20
1
OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet

15:00
3
Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken" Interview

Het grote Doku-interview: "Gouden Bal-niveau? Nu is het een mening, ik wil het een feit maken"

08:20
Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

Wesley Sonck blikt terug op zijn Rode Duivel-periode: "Toen wist ik dat het voor mij voorbij was"

23:00
3
Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

Christos Tzolis ziet groot talent klaarstaan bij Club Brugge en noemt verrassende naam

13:55
Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was

12:51
13
"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen Opinie

"There's only one Kevin De Bruyne": waarom Tielemans en Onana dat maar al te goed beseffen

22:30
Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

Onverwachte jackpot: 'KRC Genk krijgt meer dan 6 miljoen euro dankzij Vincent Kompany'

13:20
Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken

21:10
57
'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België'

11:40
4
Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

Dit is de echte reden waarom Amerikanen geen ‘football’ maar 'soccer' zeggen

10:50
📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

📷 Prachtig beeld van Dick Advocaat voor de aftrap van Duitsland-Curaçao

11:21
1
Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

Vreemd beeld gisteren van Romelu Lukaku: dit is waarom

20:00
"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

"Jullie kunnen het WK winnen": Koning Filip gelooft er alvast in

20:00
Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp

10:25
8
Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

Niet alleen spelers: ook deze Belg maakt zijn debuut op WK

09:38
1
Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan

09:25
4
Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"

00:20
"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

"Ik begrijp de keuze van Garcia": Deze Duivel weet al hoe laat het is

21:00
Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

Club Brugge ziet onverwachte uitweg opduiken voor Gustaf Nilsson: verrassende club meldt zich

08:50

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 2-0 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 2-1 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 4-1 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 1-1 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 1-1 Marokko Marokko
Haitï Haitï 0-1 Schotland Schotland
Australië Australië 2-0 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 7-1 Curacao Curacao
Nederland Nederland 2-2 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 1-0 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 5-1 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 18:00 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 21:00 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Rode Duivels houden hun adem in: sterspeler kan tijdens WK plots vertrekken Pé_1 Pé_1 over Waar eindigt de leegloop? Zesde vertrekker is een feit bij Antwerp Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over OFFICIEEL: Zeno Van Den Bosch heeft nieuwe club helemaal beet pief pief over Nog één groot vraagteken in basiself van België voor duel met Egypte CringeMedia CringeMedia over Spanje - Kaapverdische Eilanden: - Stigo12 Stigo12 over Opmerkelijk: FIFA beloont scheidsrechter die geen seconde op WK actief was Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Opvallend: bondscoach wordt op het WK plots ontslagen JaKu JaKu over Kopzorgen bij Club Brugge? Leko ziet twee van zijn steunpilaren vertrekken JaKu JaKu over Bondscoach Ronald Koeman komt met wel heel opvallende uitleg na puntenverlies tegen Japan Andreas2962 Andreas2962 over 'Carl Hoefkens zorgt voor gigantische verrassing en keert alsnog terug naar België' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved