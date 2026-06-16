Steve Van den Kerkhof zet stap opzij: Antwerp komt met duidelijke boodschap

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Steve Van den Kerkhof zet stap opzij: Antwerp komt met duidelijke boodschap
Foto: © photonews
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Royal Antwerp FC heeft gereageerd op de onrust die de voorbije weken rond de club ontstond. In een officiële mededeling veroordeelt de Great Old persoonlijke aanvallen op één van haar bestuurders en kondigt ze het vertrek van Steve Van den Kerkhof aan.

Antwerp veroordeelt persoonlijke aanvallen

In een officiële reactie maakt Royal Antwerp FC duidelijk dat de gebeurtenissen van de voorbije weken een impact hebben gehad op de werking van de club. "RAFC betreurt de persoonlijke en respectloze aanvallen van de voorbije weken, voornamelijk gericht ten aanzien van één persoon", laat de club weten in een mededeling aan onze redactie.

Volgens Antwerp gaan die acties uit van een beperkte groep mensen en dragen ze niet bij aan de verdere ontwikkeling van de Great Old. De club benadrukt dat dergelijke aanvallen de aandacht afleiden van waar het echt om draait.

Focus moet op de club blijven

In de mededeling wijst Antwerp erop dat de persoonlijke aanvallen vooral verdeeldheid zaaien binnen de vereniging. "Ze leggen de focus op personen om zo tweedracht te zaaien binnen de club."

Volgens het bestuur ontstaat daardoor een negatieve sfeer die niet in het belang van de club is. Tegelijk benadrukt RAFC dat er achter de schermen al geruime tijd gewerkt wordt aan een langetermijnvisie. "Er wordt al een hele periode, op een discrete manier, gewerkt aan een structureel en duurzaam beleid om de club weer aan de top te brengen." Daarmee wil de club aangeven dat de huidige koers niet wordt bepaald door de recente onrust.

Steve Van den Kerkhof zet stap opzij

Om verdere spanningen te vermijden, heeft Steve Van den Kerkhof beslist zijn mandaat neer te leggen. Volgens Antwerp nam hij die beslissing zelf, met het belang van de club voor ogen. "Om de rust te bewaren en het belang van de club voorop te stellen, heeft Steve Van den Kerkhof de raad van bestuur geïnformeerd dat hij zijn mandaat neerlegt." De raad van bestuur betreurt het vertrek, maar respecteert de beslissing van Van den Kerkhof.

Continuïteit blijft verzekerd

Hoewel Steve Van den Kerkhof officieel een stap opzij zet, blijft hij niet volledig uit beeld verdwijnen. Antwerp laat weten dat hij vanop afstand nog enkele lopende dossiers zal helpen afwerken. Daarmee wil de club de continuïteit van de dagelijkse werking garanderen en ervoor zorgen dat belangrijke projecten niet stilvallen.

Met de mededeling probeert Royal Antwerp FC vooral rust te creëren in aanloop naar het nieuwe seizoen. De boodschap van de club is duidelijk: de focus moet opnieuw volledig op het sportieve en de toekomst van de Great Old komen te liggen, zonder persoonlijke conflicten of verdeeldheid binnen de Antwerp-familie.

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