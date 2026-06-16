'KVC Westerlo wil ex-speler Charleroi wegkapen bij Dender'

Dit seizoen is Fabio Ferraro andermaal een vaste waarde geweest bij Dender. De linksachter trekt mogelijk niet mee naar de Challenger Pro League, maar zou deze zomer wel eens een transfer kunnen versieren. KVC Westerlo ligt alvast op de loer.

De degradatie van Dender zorgt al enkele weken voor interesse in verschillende spelers uit de kern. De club heeft immers een aantal profielen in de kijker gezet die onder de radar bleven, maar misschien elders in de Jupiler Pro League nog eens een kans verdienen.

Fabio Ferraro in de belangstelling van KVC Westerlo

Eén van de vaste waarden van de voorbije twee seizoenen in de Jupiler Pro League is Fabio Ferraro. De 23-jarige linksachter staat voor nuchterheid en stabiliteit op zijn flank, al laat hij zich ook offensief geregeld opmerken met 2 doelpunten en 8 assists over die twee seizoenen. Na een begin van zijn carrière waarin hij nog wat zoekende was, toonde de Hallenaar dat hij perfect mee kan met de eisen van eerste klasse.

Ferraro kreeg zijn opleiding bij Bergen, Tubeke, Moeskroen en Charleroi. Bij de Zebra’s zette hij ook de stap naar het profvoetbal. Maar zijn drie invalbeurten in het seizoen 2021/2022 overtuigden Sporting niet om hem te houden. Hij trok daarna transfervrij naar RWDM, waar hij in de CPL amper aan spelen toekwam in het seizoen dat eindigde met de promotie van de Brusselaars. Vervolgens ging hij bij Dender op zoek naar ritme.

Klaar voor een volgende stap na twee volle seizoenen?

Op papier was het een minder ambitieus project, maar het leverde wel opnieuw promotie op. Ferraro stond aanvankelijk minder vaak in de basis dan verwacht, maar onder Vincent Euvrard brak hij helemaal door. Daarna verdween hij niet meer uit de ploeg en kwam hij intussen aan meer dan 60 wedstrijden in eerste klasse.



En nu? De speler staat op een kantelmoment in zijn jonge carrière. Op zijn 23ste gaat hij zijn laatste contractjaar in, maar het is lang niet zeker dat hij met Dender mee zakt naar D1B. Het Nieuwsblad meldt namelijk dat KVC Westerlo interesse toont. In de Kempen zitten ze niet breed bezet op die positie. Clinton Nsiala werd er als noodoplossing uitgespeeld, maar de Fransman is van oorsprong centrale verdediger en keert bovendien sowieso terug naar Glasgow Rangers.