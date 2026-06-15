Ongeziene stunt op WK: "Dit is het mooie aan voetbal"

De eerste echte stunt van het WK is een feit. De Kaapverdische Eilanden pakten uit met een ongeziene stunt tegen topfavoriet Spanje, door 0-0 gelijk te spelen. De Europees Kampioen speelde te traag en het volksfeest kon losbarsten voor de eilandstaat.

Spanje wilde op een goede manier aan zijn WK gaan beginnen. Dat deden de Spanjaarden wel zonder Lamine Yamal in de basiself. Het wordt nog een slopend WK en dan probeer je de superster natuurlijk nog wat te sparen als het niet nodig is.

Want niemand die er aan twijfelde dat de Spanjaarden gewoon heel makkelijk de maat zouden nemen van de Kaapverdische Eilanden. Een kleine eilandstaat, dat moet toch appeltje eitje worden voor de topfavoriet op het WK?

Ongeziene stunt voor Kaapverdische eilanden

Wel ... Het draaide heel anders uit. Al mogen de Spanjaarden dat ook vooral zichzelf aanwrijven. Op geen enkel moment maakten ze genoeg indruk om tot een doelpunt te komen. Er waren wel wat kansjes, maar globaal was er gewoon te weinig tempo in de wedstrijd.

Oyarzabal miste een paar keer een goede mogelijkheid, twintig minuten voor tijd moest Yamal alsnog voor wat extra snelheid en schwung komen zorgen. Dat deed hij ook, maar de Kaapverdiërs bleven met man en macht prima verdedigen en gaven niets weg.

Het mooie aan voetbal

En als er dan al eens een bal te pakken was, dan stond een sterke Vozinha wel pal op de pogingen van de Europees Kampioen. De 40-jarige goalie heeft zo geholpen aan wat voorlopig toch de stunt van het WK en misschien wel het jaar is.





"Hoe kan dit", vroeg Maarten Vangramberen zich meteen af in de studio van Sporza. "Het WK is heel lang geworden. Dit is het mooie aan voetbal en aan de wereldbeker. Je moet blij zijn dat zoiets nog kan", aldus Arnar Vidarsson in een eerste reactie. "Het is gewoon goed gedaan, want het was gewoon moeilijk voor de Spanjaarden om tot kansen te komen tegen een goed verdedigend Kaapverdië."