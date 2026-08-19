Live. Transfernieuws 19/8: wat gaat Balikwisha doen?
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?
Club Brugge lijkt plots vrij dichtbij de komst van Matteo Dams te zijn gekomen. Bij blauw-zwart zijn ze op zoek naar een nieuwe linksachter, zeker als na Bjorn Meijer ook Joaquin Seys nog zou vertrekken. En Dams lijkt dan dé mogelijkheid te gaan worden. (Lees meer)
Wat gaat Balikwisha doen? Hij is niet meer gewenst bij Celtic Glasgow
Michel-Ange Balikwisha geniet belangstelling van Monza, Basel en Elversberg. Celtic FC heeft de 25-jarige vleugelspeler buiten de selectie gelaten, aangezien Balikwisha niet in de plannen van Martin O’Neill voorkomt. En zo is de vraag wie er gaat toeslaan.
Een terugkeer naar ons land zit er niet meteen in, al was daar eerder deze week in de wandelgangen sprake. De 25-jarige Congolees is een jeugdproduct van Anderlecht en Standard en kwam ook nog uit voor onder meer Royal Antwerp FC. Zijn volgende bestemming staat nog niet vast, de onderhandelingen zijn zelfs nog niet opgestart.
Wie is het alternatief voor Ferry dat RSC Anderlecht wil?
RSC Anderlecht heeft volgens verschillende bronnen ene Lucas Calodat op de radar. De 24-jarige Fransman van Le Mans geldt als een mogelijke optie voor de positie van linksachter, al zou hij voorlopig niet bovenaan de verlanglijst staan. Profiel van een mogelijke aanwinst. (Lees meer)
'Anderlecht met grove borstel door de kern: 4 spelers weg'
RSC Anderlecht heeft de lange reis naar Kazachstan achter de rug. Paars-wit neemt het donderdag om 17 uur op tegen Kairat Almaty in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Europa League. Niet iedereen stapte mee op het vliegtuig en dus lijkt er grote kuis op komst. (Lees meer)
Axel Witsel heeft eindelijk zijn nieuwe club gevonden
Het duurde even, maar nu heeft Axel Witsel eindelijk een nieuwe club gevonden. De 37-jarige Witsel heeft een akkoord bereikt met het Franse OGC Nice. (Lees meer)
'Club Brugge speelt nog een sterkhouder kwijt: PSG en Tottenham concreet'
Door de blessure van Joel Ordonez leek het er de voorbije weken even op dat er een grotere kans was dat de verdediger van Club Brugge 'gewoon' op Jan Breydel zou blijven. Maar de topclubs in het buitenland blijven gewoon aandringen en concrete aanbiedingen zijn op komst. (Lees meer)
DONE DEAL: Union SG verliest plots absolute sterkhouder
Het zal puzzelen worden voor Union SG deze zomer. En er zal ook nog wat moeten bijkomen, want heel wat topspelers zijn ondertussen vertrokken. Ook Promise David vertrekt bij de Brusselaars. Hij tekende een contract bij Brighton & Hove Albion. (Lees meer)
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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