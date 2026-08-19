Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?
Foto: © photonews
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Club Brugge lijkt plots vrij dichtbij de komst van Matteo Dams te zijn gekomen. Bij blauw-zwart zijn ze op zoek naar een nieuwe linksachter, zeker als na Bjorn Meijer ook Joaquin Seys nog zou vertrekken. En Dams lijkt dan dé mogelijkheid te gaan worden.

Aernout Van Lindt

Club Brugge heeft Dams zo goed als binnen

Club Brugge maakt werk van de komst van Matteo Dams en dat lijkt de goede kant uit te gaan. De speler zelf gaf eerder al aan open te staan voor de move naar Club Brugge en daar lijkt nu ook gehoor aan gegeven te worden - ook op clubniveau.

Volgens Het Nieuwsblad vlotten de onderhandelingen goed en staan beide clubs op een zucht van een akkoord. Daarmee zou Club Brugge een stevige slag slaan en zijn gedroomde opvolger voor Bjorn Meijer beet hebben. En als Seys nog zou vertrekken, dan kan Dams meteen dromen van een basisplek. 

Club Brugge lijkt plots vrij dichtbij de komst van Matteo Dams te zijn gekomen. Bij blauw-zwart zijn ze op zoek naar een nieuwe linksachter, zeker als na Bjorn Meijer ook Joaquin Seys nog zou vertrekken. En Dams lijkt dan dé mogelijkheid te gaan worden.

Matteo Dams staat op het punt terug te keren naar België. Dat laat alvast transfergoeroe Sacha Tavolieri weten. Volgens hem is er een deal nakend op clubniveau tussen Al-Ahli en Club Brugge en lijkt ook Dams de overstap genegen. 

De Belgische linksback van Al-Ahli heeft ervoor gekozen om bij Club Brugge aan de slag te gaan, zo lijkt het. Al-Ahli uit Saoedi-Arabië wil dan weer ruimte vrijmaken om dit seizoen nieuwe spelers uit het buitenland te kunnen aantrekken.

Club Brugge maakt werk van Matteo Dams

De deal is bijna rond volgens Tavolieri, dus we zullen het de komende uren en dagen zeker in de gaten houden, want tot op heden is er natuurlijk nog niets officieel. Bij Club Brugge gokken ze erop dat ze een nieuwe linksachter nodig zullen hebben.

Bjorn Meijer vertrok vorige week naar de uitgang bij blauw-zwart - hij is de nieuwe speler van Sampdoria in de Serie B - en ze moeten na het sterke WK van Joaquin Seys nog steeds rekening houden met het feit dat er ook voor hem met de nodige miljoenen kan gegooid.

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Matteo Dams heeft een verleden bij Royal Antwerp FC en PSV

En dus moet er een extra valabele optie worden gekozen op linksachter. Daarbij zijn ze nu bij Matteo Dams uitgekomen en die deal lijkt er echt wel snel aan te kunnen gaan komen. Transfermarkt schat zijn waarde op 3,5 miljoen euro, maar mogelijk kan Club Brugge nog dieper in de buidel moeten gaan tasten.

Al kan het helpen dat ze bij Al-Ahli op zich ook wel van Dams afwillen. Voor Dams zelf zou het een terugkeer zijn naar België na zijn periode bij de jeugd van Royal Antwerp FC. Daar vertrok hij in 2012 richting PSV Eindhoven, waar hij de A-kern haalde.

6 reacties
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