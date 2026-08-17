Vorig weekend drie keer beslissend: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Anderlecht heeft zijn aanval versterkt met Marten Winkler. De 23-jarige Duitser komt over van Hertha BSC en tekent voor vier seizoenen in Brussel. Met de linksvoetige winger haalt paars-wit extra snelheid en diepgang binnen voor de rechterflank.

De club maakte de transfer maandag officieel bekend via de eigen kanalen. Winkler is vooral een rechtsvoor, maar kan ook op andere aanvallende posities uit de voeten. Voor de Duitser wordt Anderlecht zijn eerste buitenlandse avontuur nadat hij zijn volledige carrière tot dusver in eigen land afwerkte.

Doorgebroken bij Hertha

Winkler werd opgeleid bij Hertha BSC en wist daar uiteindelijk door te stoten naar de eerste ploeg. Een uitleenbeurt aan Waldhof Mannheim hielp hem eerder om ervaring en speelminuten op te doen, waarna hij zich bij Hertha steeds nadrukkelijker in de kijker speelde.

In totaal kwam hij 92 keer in actie voor de Berlijnse club. Daarin was hij goed voor zestien doelpunten en evenveel assists. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt momenteel op twee miljoen euro geschat.

Ook dit seizoen was Winkler meteen belangrijk. Hij kwam al twee keer in actie in de 2. Bundesliga en liet vooral afgelopen weekend van zich horen. In de 4-1-zege tegen Heidenheim stond hij 77 minuten op het veld, scoorde hij één keer en gaf hij twee assists.

Extra snelheid voor paars-wit

Anderlecht haalt met Winkler dus een speler binnen die meteen wedstrijdritme heeft en al in vorm is. Zijn snelheid en directe manier van spelen moeten paars-wit extra mogelijkheden geven op de flank, terwijl zijn cijfers aantonen dat hij ook zelf rendement kan brengen.





De Duitser is linksvoetig, maar wordt vooral aan de rechterkant uitgespeeld. Van daaruit kan hij naar binnen komen of met zijn snelheid de diepte zoeken.

Voor Winkler begint nu een nieuwe fase in zijn carrière. Na jaren bij Hertha en een periode bij Waldhof Mannheim kiest hij voor het eerst voor een avontuur buiten Duitsland. Bij Anderlecht krijgt hij meteen een contract voor vier seizoenen en dus de tijd om zich verder te ontwikkelen.

Paars-wit voegt zo opnieuw een relatief jonge speler toe aan de kern, maar wel eentje die al behoorlijk wat ervaring heeft verzameld op het Duitse profniveau.