Nog geen enkele officiële wedstrijd in clubverband: STVV haalt opvallende versterking in doel

STVV heeft zijn keepersgroep uitgebreid met Ahmad Abu Rasen. De 22-jarige Saoedi-Arabiër komt transfervrij naar Stayen nadat zijn contract bij Al-Hilal begin juli afliep. Voor Abu Rasen wordt het zijn eerste avontuur buiten zijn thuisland en meteen ook een kans om eindelijk door te breken.

Op de clubwebsite maakt STVV bekend dat de jonge doelman een meerjarig contract heeft ondertekend. Abu Rasen stond al jaren onder contract bij Al-Hilal en werd eerder ook uitgeleend aan Neom SC, maar kwam in clubverband nog niet officieel in actie. Zijn ervaring deed hij vooral op tijdens trainingen en bij de nationale jeugdploegen.

Talent uit Saoedische jeugdselecties

Abu Rasen is international bij de U23 van Saoedi-Arabië en kwam voordien ook al uit voor andere nationale jeugdelftallen. Net daar viel hij op bij de scouting van STVV. CEO Takayuki Tateishi benadrukt dat de club vooral veel groeimarge in hem ziet.

"Tijdens zijn wedstrijden voor de Saoedi-Arabische jeugdselecties zagen we een jonge doelman met interessante kwaliteiten en veel groeimarge", klinkt het. Volgens Tateishi is het voor jonge keepers sowieso moeilijk om snel door te breken, zeker bij een club als Al-Hilal waar de concurrentie bijzonder groot is. Abu Rasen trainde daar de voorbije jaren bovendien in een omgeving met grote internationale namen.

Tijd krijgen op Stayen

Bij STVV hoeft Abu Rasen niet meteen onder enorme druk te presteren. De club wil hem vooral de juiste begeleiding geven en rustig laten groeien binnen de keepersgroep. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 25.000 euro.

Voor de doelman zelf betekent de transfer vooral een grote nieuwe stap. Hij kijkt ernaar uit om zich in België te tonen en verder te ontwikkelen. "Ik wil hier elke dag bijleren, mezelf verder ontwikkelen en, wanneer ik mijn kans krijg, punten pakken voor deze prachtige club", aldus Abu Rasen.





STVV kiest daarmee opnieuw voor een jong internationaal profiel. Voor Abu Rasen begint op Stayen nu vooral de uitdaging om zijn reputatie als belofte ook om te zetten in officiële speelminuten.