'Club Brugge mikt plots op speler van ... Lierse'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Club Brugge mikt plots op speler van ... Lierse'
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Club Brugge zou interesse hebben in Alexandre Stanic, speler van Lierse met een verleden bij Sporting Charleroi. Op die manier lijkt er een verrassende deal in de maak. Stanic kan rijpen bij Club NXT en dromen van de A-kern.

Het kwam een paar weken geleden plots als een bom binnen: Lun Boncina moet vertrekken bij Lierse. De 23-jarige Sloveense spits arriveerde pas eind januari 2026 op het Lisp. Lierse haalde hem transfervrij weg bij het Kroatische NK Vukovar 91.

Toch leek het er niet van te gaan komen voor hem bij Lierse. Ze mikken bij Lierke Plezierke echter meer op de jonge talenten uit eigen land zoals Alexandre Stanic en Kyan Himpe te kiezen. Al zouden ze die eerste nu ook kunnen kwijt gaan spelen.

Club Brugge wil Alexandre Stanic in huis halen

Stanic staat namelijk op de radar van ... Club Brugge. Nadat hij vorig jaar bij de A-kern van Charleroi geen minuten kon maken, lijkt hij nu opnieuw op weg naar de Jupiler Pro League via blauw-zwart. Een opvallende deal zou dat zijn, al kan hij natuurlijk ook nog bij Club NXT worden uitgespeeld.

Pas in de wintermercato trok Lierse Stanic weg bij Charleroi, en die overstap bleek meteen een schot in de roos. In zijn eerste wedstrijd voor de Pallieters – tegen de RSCA Futures – stond hij meteen op het scorebord. Daar bleef het niet bij: Stanic pikte nadien nog drie treffers mee, waaronder een knappe parel tegen de beloften van KAA Gent.

💥 | Quelle frappe d’Alexandre Stanic ! 😮‍💨🚀 pic.twitter.com/BNM5ilLFOy

— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 22, 2026

Club Brugge duwt door voor NXT

Het Nieuwsblad meldt dat Club Brugge stevig aandringt om Stanic binnen te halen als nieuwe spits voor Club NXT, dat in de D1B uitkomt. De gesprekken zouden al ver gevorderd zijn. In Brugge zien ze in Stanic een mogelijke opvolger van Yanis Musuayi, die voor drie miljoen euro naar Levante trok.

Stanic ligt nog drie jaar onder contract bij Lierse, maar bij zijn komst zou er een afkoopclausule zijn bedongen. Dat betekent dat een deal snel kan gaan eens de juiste voorwaarden op tafel liggen. Als Club Brugge effectief doorpakt, kan het dus een kwestie van dagen worden.

Een naam die herinneringen oproept in Brugge

Mocht Stanic effectief bij Club NXT belanden, dan brengt dat in Brugge ook een vleugje nostalgie mee. Blauw-zwart kent de naam immers van Mario Stanic, die in 1995 overkwam van Benfica en twee jaar later voor vier miljoen euro naar Parma vertrok. In Brugge liet hij cijfers achter die blijven hangen: 33 goals in 53 matchen. Nadien maakte hij ook naam bij Chelsea, waar hij nog eens tien keer scoorde.

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