Cristiano Ronaldo heeft groot nieuws over zijn voetbalpensioen

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Cristiano Ronaldo heeft groot nieuws over zijn voetbalpensioen
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Cristiano Ronaldo staat al jaren aan de top, maar nadert het einde van een tijdperk? De Portugese superster kondigt namelijk aan dat hij aan zijn laatste jaar als profvoetballer begint.

Ronaldo begint aan zijn laatste jaar als voetballer

Dat vertelt Ronaldo in een gesprek met Vogue. "Dit wordt waarschijnlijk mijn laatste jaar als voetballer. Ik wil een spectaculaire erfenis achterlaten."

Hij denkt niet dat hij een zwart gat terecht zal komen na zijn carrière. Hij wil reizen, plezier beleven en padel spelen. Hij wil ook genieten van waar hij al die jaren voor heeft gewerkt en 25 jaar zaken voor heeft opgeofferd.

Een van de allerbeste voetballers ooit

Ronaldo aast momenteel op de magische grens van 1000 goals in zijn carrière. De Portugese superster heeft er momenteel 976 gemaakt. Nog 24 te gaan dus. De 41-jarige stervoetballer heeft nog een contract tot midden 2027 bij Al-Nassr, waar hij sinds begin 2023 speelt.

Met het afscheid van Ronaldo zou er een einde komen aan een belangrijk hoofdstuk in de voetbalgeschiedenis. De Portugees is een van de beste voetballers aller tijden en vocht jarenlang een epische concurrentiestrijd uit met Lionel Messi, die andere superster.

Een legende van Real Madrid

Ronaldo verkaste als jonkie ooit van Sporting CP naar het grote Manchester United en zou er uitgroeien tot een clublegende. In 346 duels (verdeeld over twee passages) scoorde hij 145 goals. Hij won elke mogelijke prijs met de Mancunians en dribbelde er zijn tegenstanders bij wijlen tureluurs.

Na zijn overstap naar Real Madrid zou hij steeds meer uitgroeien tot een echte goalgetter. In 438 duels scoorde hij 450 goals. Daarmee is hij nog steeds de clubtopschutter aller tijden. Hij won in Madrid drie keer op een rij de Champions League en zou zijn aantal Ballon d'Ors aanvullen tot vijf.

Na een passage bij Juventus en een terugkeer naar Manchester United trok Ronaldo voor talloze miljoenen naar de woestijn. Na enkele jaren in het Midden-Oosten vindt hij dat het tijd is om stilaan aan zijn pensioen te denken. 

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Cristiano Ronaldo

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