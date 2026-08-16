Is de titelstrijd al beslist? Hein Vanhaezebrouck merkt iets op

Is de titelstrijd nu al beslist? Natuurlijk niet, want er zijn nog 32 speeldagen voor de meeste teams en dus nog 96 punten te verdienen. Maar Hein Vanhaezebrouck ziet Club Brugge wel iets doen dat de andere teams niet kunnen op dit moment.

Club Brugge won vorige week met 3-0 van KV Kortrijk en nu ook met 0-3 op bezoek bij OH Leuven. Niet dat het voetbal flitsend was - zeker geen 90 minuten lang. Maar voor de maand augustus te zijn én in de wetenschap dat er toch wat nieuwkomers zijn? Meer dan degelijk.

"Als we nu al dit voetbal op de mat kunnen brengen, dan mogen we daar heel tevreden mee zijn", was Brandon Mechele nuchter als altijd in zijn analyse na de overwinning in het (voorlopig nog) King Power aan den Dreef in Leuven.

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Maar blauw-zwart heeft niet veel nodig om een wedstrijd over de streep te trekken. Bij Kortrijk dachten ze vorige week dat er meer in zat, en ook bij OH Leuven was er een gevoel dat het anders had kunnen lopen als bepaalde fases in de wedstrijd anders zouden zijn gelopen.

Uiteindelijk zijn de resultaten echter meer dan duidelijk. Zes punten, zes gemaakte goals en nul tegendoelpunten. De Aziatische nieuwkomer naast Mechele heeft zich meteen perfect geïntegreerd in de ploeg en ook de andere nieuwkomers laten meteen mooie dingen zien.

Hein Vanhaezebrouck is vol lof voor Club Brugge

80 miljoen euro binnenkrijgen en er meer dan 40 opnieuw van uitgeven: het is een luxe waarmee de andere ploegen niet op de foto staan. "Ploegen willen zich proberen te meten met Club Brugge, maar ze stevenen af op zware nederlagen dan", aldus Vanhaezebrouck over blauw-zwart bij DAZN.





"Club Brugge is wel de enige ploeg die dat gaat kunnen", wilde hij de 'kleinere' clubs wat goede moed geven. Zo zag hij dat Union SG het al knap lastig had tegen revelatie van het seizoensbegin Zulte Waregem. Club Brugge staat mijlenver boven de rest?