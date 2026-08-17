Union met de handen in het haar? Dit moet er gebeuren

Union SG is met 4 op 6 aan het seizoen begonnen. En dus is er toch nog steeds werk aan de winkel voor de Brusselaars. Ze zullen dus ook nog de transfermarkt op moeten, zeker als na Khalaili ook nog Promise David zou vertrekken.

Union Saint-Gilloise begon de zomer met veel wedstrijdkilometers: de Supercup plus twee voorrondes van de Champions League tegen Bodo/Glimt maakten de kalender meteen zwaar. Dat drukke programma heeft al zijn sporen nagelaten.

Steeds terugkomen, maar niet altijd overtuigen

In elk van de eerste vier duels stond Union op achterstand, maar de ploeg liet zich telkens herpakken en verloor geen enkele wedstrijd in de reguliere speeltijd. De uitschieter was de klinkende 1-5-zege op Westerlo, een wedstrijd die liet zien wat er mogelijk is als alles klopt.

Tegelijk toonde de 0-0 tegen Zulte Waregem zaterdag vooral aan dat het ontbreekt aan dat tweede adem om een wedstrijd helemaal naar zich toe te trekken. Dat legde meteen enkele hiaten in de kern bloot.

Hoe loopt het einde van de mercato?

Na de uitwedstrijd in Noorwegen gaf CEO Philippe Bormans een korte analyse. Zijn boodschap: eerst duidelijkheid over mogelijke uitgaande transfers creëren, voor je nieuwe spelers haalt. Sindsdien verlieten al drie namen het Astridpark: Anan Khalaili trok naar Crystal Palace, Cristian Makaté tekende bij Lierse, en er zullen waarschijnlijk nog anderen volgen. Dat gezegd, sommige noden binnen de selectie zijn al duidelijk af te lijnen.

Waar dringend versterking nodig is

Op doel lijkt David Hubert gerust te kunnen zijn met Hervé Koffi en Vic Chambaere als eerste keuzes, en met Giorgi Kavlashvili en Keo Boets als aanvullende opties. Aan de rechterflank is het vertrek van Khalaili voelbaar: ook al brengt Louis Patris veel energie en constant tempo, Khalaili gaf net dat extra creatieve impuls.





Centraal achterin zit Union in een fragiel scenario. Ross Sykes ligt langdurig out, Kevin Mac Allister is nog niet zeker van zijn toekomst en Massiré Sylla is de nieuwe referentie die het team moet leiden. Als Sylla geblesseerd raakt, kan het plots heel krap worden met spelers als Nikky Havenaar en Fedde Leysen (laatstgenoemde ontbreekt op de UEFA-lijst), wat de stabiliteit niet ten goede komt.

Wat als Promise David vertrekt?

Op het middenveld is de selectie ruimer: Kamiel Van de Perre, Adem Zorgane, Besfort Zeneli, Darius Olaru, Relebohile Mofokeng en Ondřej Kričfaluši — een aankoop van vijf miljoen — bieden opties. Anouar Ait El Hadj staat nog steeds in de vertrekhal. Linksachter is er dubbele bezetting, maar de wisselwerking tussen Ousseynou Niang en Guilherme is niet ononderbroken; Niangs huidige vorm maakt supporters nerveus.

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Voorin heeft trainer Hubert vijf aanvallers voor twee plaatsen: Promise David, Raul Florucz, Mohammed Fuseini, Mateo Biondić en Kevin Rodriguez. Mocht Promise David vertrekken of uitvallen zoals zaterdag, dan wordt het spel van Union voorspelbaarder.

Fuseini brengt dezelfde topsnelheid als David, maar mist soms het fysiek om de bal vast te houden of om combinatievoetbal met de rug naar doel te spelen. Florucz voegt op die positie ook niet veel extra’s toe, waardoor de aanval soms in herhaling vervalt en tegenstanders zich daarop kunnen instellen.