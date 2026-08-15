Club Brugge profiteert optimaal van puntenverlies Union, met dank aan... Van den Heuvel

Club Brugge heeft zijn seizoensstart allerminst gemist. Na de 3-0-zege op de openingsspeeldag mocht nu ook OHL met dezelfde score genoegen nemen. Dat Union vandaag punten liet liggen, was dan ook goed meegenomen voor blauw-zwart.

Club Brugge begon overtuigend aan het seizoen met een 3-0-zege tegen KV Kortrijk. Ivan Leko zag dan ook weinig reden om aan zijn basiself te sleutelen en stuurde dezelfde elf het veld op.

Bij OH Leuven was het vooral uitkijken naar Dani van den Heuvel. De Nederlandse doelman kende vorig seizoen een droomjaar. Hij begon bij Club Brugge als derde doelman, maar door blessures van Simon Mignolet en Nordin Jackers belandde hij plots onder de lat. Hij speelde Champions League en werd kampioen, maar was op zoek naar meer speelminuten. Daarom koos de Nederlander er deze zomer voor om de stap naar Leuven te zetten.

Van den Heuvel helpt ex-club een handje

Of het de stress was om tegen zijn ex-club te spelen, konden we niet met zekerheid zeggen. Feit was wel dat de Nederlander er allesbehalve goed uitzag toen Diakhon van ver uithaalde. Diakhon sneed vanop rechts naar binnen en haalde uit. Het schot was flauw, maar de redding van Van den Heuvel was dat evenzeer. Een pijnlijke misser van een doelman die zich maar al te graag wilde bewijzen op het hoogste niveau.

Dat het de beste kan overkomen, mocht ook Sommer in de tweede helft ondervinden. De ervaren doelman wilde een voorzet gaan halen, maar liet het leer los.

Gelukkig voor blauw-zwart liep er bij OHL geen spits rond à la Tresoldi. En of dat de landskampioen meteen wakker schudde. Even later schilderde Diakhon een voorzet vanop rechts perfect op het hoofd van Mechele. Voor de Rode Duivel was het vervolgens een koud kunstje om de 0-2 binnen te koppen.





In het slot maakte wie anders dan Nicolò Tresoldi er nog 0-3 van. De Duitser twijfelde niet met de rug naar doel en duwde het leer onhoudbaar in de bovenhoek. Het waren de gedebuteerde Virgili en Lemaréchal, die een goede invalbeurt maakten, die de aanval opzetten.

En zo gaat Club Brugge met een 6 op 6 de Brugse derby in. Voor OHL is het stilaan bibberen daar beneden. De Leuvenaars moeten door het Europese programma volgende week wel niet naar KAA Gent. Binnen twee weken krijgen ze Standard over de vloer. Geen makkelijke start voor Simons en co.