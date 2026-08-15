Datum: 15/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: King Power at Den Dreef
Club Brugge profiteert optimaal van puntenverlies Union, met dank aan... Van den Heuvel
Robbie Maes
| 54 reacties
Club Brugge profiteert optimaal van puntenverlies Union, met dank aan... Van den Heuvel
Foto: © photonews

Club Brugge heeft zijn seizoensstart allerminst gemist. Na de 3-0-zege op de openingsspeeldag mocht nu ook OHL met dezelfde score genoegen nemen. Dat Union vandaag punten liet liggen, was dan ook goed meegenomen voor blauw-zwart.

Club Brugge begon overtuigend aan het seizoen met een 3-0-zege tegen KV Kortrijk. Ivan Leko zag dan ook weinig reden om aan zijn basiself te sleutelen en stuurde dezelfde elf het veld op.

Bij OH Leuven was het vooral uitkijken naar Dani van den Heuvel. De Nederlandse doelman kende vorig seizoen een droomjaar. Hij begon bij Club Brugge als derde doelman, maar door blessures van Simon Mignolet en Nordin Jackers belandde hij plots onder de lat. Hij speelde Champions League en werd kampioen, maar was op zoek naar meer speelminuten. Daarom koos de Nederlander er deze zomer voor om de stap naar Leuven te zetten.

Van den Heuvel helpt ex-club een handje

Of het de stress was om tegen zijn ex-club te spelen, konden we niet met zekerheid zeggen. Feit was wel dat de Nederlander er allesbehalve goed uitzag toen Diakhon van ver uithaalde. Diakhon sneed vanop rechts naar binnen en haalde uit. Het schot was flauw, maar de redding van Van den Heuvel was dat evenzeer. Een pijnlijke misser van een doelman die zich maar al te graag wilde bewijzen op het hoogste niveau.

Dat het de beste kan overkomen, mocht ook Sommer in de tweede helft ondervinden. De ervaren doelman wilde een voorzet gaan halen, maar liet het leer los.

Gelukkig voor blauw-zwart liep er bij OHL geen spits rond à la Tresoldi. En of dat de landskampioen meteen wakker schudde. Even later schilderde Diakhon een voorzet vanop rechts perfect op het hoofd van Mechele. Voor de Rode Duivel was het vervolgens een koud kunstje om de 0-2 binnen te koppen.

In het slot maakte wie anders dan Nicolò Tresoldi er nog 0-3 van. De Duitser twijfelde niet met de rug naar doel en duwde het leer onhoudbaar in de bovenhoek. Het waren de gedebuteerde Virgili en Lemaréchal, die een goede invalbeurt maakten, die de aanval opzetten.

En zo gaat Club Brugge met een 6 op 6 de Brugse derby in. Voor OHL is het stilaan bibberen daar beneden. De Leuvenaars moeten door het Europese programma volgende week wel niet naar KAA Gent. Binnen twee weken krijgen ze Standard over de vloer. Geen makkelijke start voor Simons en co.

Opstellingen

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OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani 90' 6.8 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/20 (40%)
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Dussenne Noë 75' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 23/26 (88.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
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George Wouter 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Schrijvers Siebe 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
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Teklab Henok 17' 5.8 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Vaesen Kyan 75' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Ikwuemesi Chukwubuikem 75' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
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Balikwisha William 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Gil Regaño Óscar 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 86' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
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Bank
Leysen Tobe 0'  
Verstraete Birger 0'  
Yamada Shin 15' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 15' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Ogiwara Takuya 15' 5.9 -
Meer statistieken
Kayo Bryang 4' 5.6  
Meer statistieken
Murru Sebastian 0'  
Heremans Matteo 0'  
Opoku Davis 73' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 19/25 (76%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
 

Club Brugge Club Brugge
Sommer Yann 90' 6.7 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
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Sabbe Kyriani 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 54/60 (90%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Mechele Brandon 90' 8.7 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/54 (92.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
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Lee Hanbeom 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 61/65 (93.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Seys Joaquin 87' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 36/41 (87.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Potts Freddie 87' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 57/60 (95%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Vetlesen Hugo 78' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 25/37 (67.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
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Vanaken Hans 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 59/64 (92.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos A 90' 8.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 35/39 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Tresoldi Nicolò 85' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 3/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Diakhon MamadouA 78' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Bank
Virgili Jan 12' 6.8 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tsawa Cheveyo 0'  
Vermant Romeo 5' 6.6  
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 3' 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Spileers Jorne 3' 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vasovic Andrej 0'  
Lemarechal Felix A 12' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Vanden Driessche Argus 0'  
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Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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