KRC Genk KRC Genk
3-2
Westerlo Westerlo
gnkKRC Genk
wesWesterlo
0-1
7' Dylan Ourega (Cameron Congreve)
0-2
14' Matte Smets
Rafiu Durosinmi (pen) 41'
1-2
(Junya Ito) Bryan Heynen 43'
2-2
Aaron Bibout 79'
3-2
Datum: 15/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Cegeka Arena
Genk en Westerlo zorgen alweer voor spektakel in match met 5 doelpunten
Robby Morren
Robby Morren vanuit Cegeka Arena
| 38 reacties
Genk en Westerlo zorgen alweer voor spektakel in match met 5 doelpunten
Foto: © photonews

Racing Genk heeft zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen tegen Westerlo, al moet gezegd dat de Limburgers onbegrijpelijk zwak aan de partij begonnen. Na een kwartier stond het 0-2, maar Westerlo gaf die dubbele voorsprong helemaal uit handen. Na 90 minuten stond het 3-2.

Eerbetoon voor Michiel

Voor de aftrap was er een eerbetoon voor deze week overleden Michel Vandeweert, een fervente Genk-supporter. Supporters ontrolden een tifo met de afbeelding van Michiel met een Genk-sjaal. You'll Never Walk Alone klonk door het stadion en ook de Westerlo-supporters applaudisseerden mee.

Over tot de orde van de dag daarna, met Genk en Westerlo stonden twee teams aan de aftrap die op speeldag 1 verloren en dat liet zich zien in de opstellingen. Bij Genk verhuisden Heymans en Sattlberger naar de bank, Smets en Yokoyama kwamen in de ploeg. Ook Charai sleutelde bij Westerlo aan zijn basiself en bracht met Munz, Congreve en Mbamba nieuwe namen.

Blitzstart van Westerlo

Westerlo kende een blitzstart. Na 1 minuut moest doelman Brughmans al met een redding uitpakken op een knal van Sakamoto en 5 minuten later was het prijs voor de bezoekers na onvoorstelbaar zwak verdedigen bij Genk. Congreve had alle tijd om de volledig vrijstaande Ourega aan te spelen en die knalde hoog binnen.

Nog voor het kwartier stond ook de 0-2 op het scorebord. Een voorzet van Saito werd nog even aangeraakt door Smets en belandde zo in doel. Een ontzettend zwak begin van de Limburgers die een fluitconcert over zich heen kregen. 

Saito Shunsuke Westerlo
© photonews

Intussen was er wel nog Bangoura die van dichtbij de bal binnen probeerde te duwen, maar doelman Jungdal redde. Een twijfelachtige fase want het was ons niet helemaal duidelijk over de bal al dan niet volledig over de lijn was.

Genk herstelt evenwicht voor rust

Halfweg de eerste helft nam Genk het initiatief en El Ouahdi kwam centimeters te kort om de gelijkmaker in doel te glijden. Die kwam er wel in minuut 40 na ongelukkig handspel van Sandra. Durosinmi trapte de strafschop binnen.

Kort voor de pauze herstelde Genk het evenwicht na een heerlijke aanval. Yokoyama bediende Heynen en die trapte in één tijd de gelijkmaker binnen. 2-2 na een boeiende eerste helft.

Eerste thuisoverwinning voor Genk, Westerlo start met 0 op 6

Het tweede bedrijf bood een stuk minder spektakel. Racing Genk was het team dat druk naar voor zette, de bal opeiste en op zoek ging naar de winnende treffer. Echt uitgespeelde doelkansen leverde dat aanvankelijk niet op, al had El Ouahdi wel een mogelijkheid om een rebound binnen te koppen. 

Westerlo beperkte zich vooral tot het verdedigen van het gelijkspel en dat brak hen zuur op want met nog een tiental minuten te gaan duwde de pas ingevallen Bibout de 3-2 binnen op voorzet van Ito. In de toegevoegde tijd had Saito nog wel een huizenhoge kans op de 3-3, maar hij trapte van dichtbij op doelman Brughmans. Intussen kende Genk nog pech want Kenan Haroun was net ingevallen toen hij zich blesseerde en in tranen het veld moest verlaten.

De Kemphanen beginnen zo met een 0 op 6 nadat het twee wedstrijden op rij op voorsprong klom. Voor Genk is dit een belangrijke overwinning om niet al na twee wedstrijden met onrust in de tent aan nieuwe seizoen te beginnen.

Opstellingen

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KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 90' 6.22 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Smets Matte 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 51/56 (91.1%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ndenge Kongolo Josue 90' 6.83 -
  • Nauwkeurige passes: 57/59 (96.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 53/57 (93%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 75' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Heynen Bryan 83' 7.94 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe   75' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Yokoyama Ayumu A 90' 7.41 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Ito Junya 90' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/14 (35.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Durosinmi Rafiu  70' 7.41 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/5
Meer statistieken
Bank
Medina Yaimar 0'  
Bibout Aaron 20' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Sattlberger Nikolas 7' 5.59  
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Lawal Tobias 0'  
Mirisola Robin 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Heymans Daan 15' 5.85 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Van Laere Daan 0'  
Sarfo Emmanuel 0'  
Haroun Kenan   15' 5.94 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.58 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/20 (35%)
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Mbamba-Muanda Lucas 71' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
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Kimura Seiji 90' 6.11 -
  • Nauwkeurige passes: 48/53 (90.6%)
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Munz Reno 85' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 51/57 (89.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Ourega Dylan 90' 6.86 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Sakamoto Isa 90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 31/37 (83.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Sandra Cisse 90' 5.78 -
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke 90' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 4/5 (80%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Congreve Cameron A   66' 6.96 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bassette Norman 66' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Fofana Ibrahim 85' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
Lathouwers Bill 0'  
Flo Lasse 19' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lapage Amando 5' 6.04  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Patrão Afonso 0'  
Laalaoui Reda   24' 5.57 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Amegnaglo David   24' 6.25 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ndembi Michée 0'  
Van Den Keybus Thomas 0'  
Yang Min-hyeok 5' 6.31  
Meer statistieken
Ndiaye Doudou 0'  
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 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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