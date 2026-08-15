Genk en Westerlo zorgen alweer voor spektakel in match met 5 doelpunten

Racing Genk heeft zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen tegen Westerlo, al moet gezegd dat de Limburgers onbegrijpelijk zwak aan de partij begonnen. Na een kwartier stond het 0-2, maar Westerlo gaf die dubbele voorsprong helemaal uit handen. Na 90 minuten stond het 3-2.

Eerbetoon voor Michiel

Voor de aftrap was er een eerbetoon voor deze week overleden Michel Vandeweert, een fervente Genk-supporter. Supporters ontrolden een tifo met de afbeelding van Michiel met een Genk-sjaal. You'll Never Walk Alone klonk door het stadion en ook de Westerlo-supporters applaudisseerden mee.

Over tot de orde van de dag daarna, met Genk en Westerlo stonden twee teams aan de aftrap die op speeldag 1 verloren en dat liet zich zien in de opstellingen. Bij Genk verhuisden Heymans en Sattlberger naar de bank, Smets en Yokoyama kwamen in de ploeg. Ook Charai sleutelde bij Westerlo aan zijn basiself en bracht met Munz, Congreve en Mbamba nieuwe namen.

Blitzstart van Westerlo

Westerlo kende een blitzstart. Na 1 minuut moest doelman Brughmans al met een redding uitpakken op een knal van Sakamoto en 5 minuten later was het prijs voor de bezoekers na onvoorstelbaar zwak verdedigen bij Genk. Congreve had alle tijd om de volledig vrijstaande Ourega aan te spelen en die knalde hoog binnen.

Nog voor het kwartier stond ook de 0-2 op het scorebord. Een voorzet van Saito werd nog even aangeraakt door Smets en belandde zo in doel. Een ontzettend zwak begin van de Limburgers die een fluitconcert over zich heen kregen.

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Intussen was er wel nog Bangoura die van dichtbij de bal binnen probeerde te duwen, maar doelman Jungdal redde. Een twijfelachtige fase want het was ons niet helemaal duidelijk over de bal al dan niet volledig over de lijn was.





Genk herstelt evenwicht voor rust

Halfweg de eerste helft nam Genk het initiatief en El Ouahdi kwam centimeters te kort om de gelijkmaker in doel te glijden. Die kwam er wel in minuut 40 na ongelukkig handspel van Sandra. Durosinmi trapte de strafschop binnen.

Kort voor de pauze herstelde Genk het evenwicht na een heerlijke aanval. Yokoyama bediende Heynen en die trapte in één tijd de gelijkmaker binnen. 2-2 na een boeiende eerste helft.

Eerste thuisoverwinning voor Genk, Westerlo start met 0 op 6

Het tweede bedrijf bood een stuk minder spektakel. Racing Genk was het team dat druk naar voor zette, de bal opeiste en op zoek ging naar de winnende treffer. Echt uitgespeelde doelkansen leverde dat aanvankelijk niet op, al had El Ouahdi wel een mogelijkheid om een rebound binnen te koppen.

Westerlo beperkte zich vooral tot het verdedigen van het gelijkspel en dat brak hen zuur op want met nog een tiental minuten te gaan duwde de pas ingevallen Bibout de 3-2 binnen op voorzet van Ito. In de toegevoegde tijd had Saito nog wel een huizenhoge kans op de 3-3, maar hij trapte van dichtbij op doelman Brughmans. Intussen kende Genk nog pech want Kenan Haroun was net ingevallen toen hij zich blesseerde en in tranen het veld moest verlaten.

De Kemphanen beginnen zo met een 0 op 6 nadat het twee wedstrijden op rij op voorsprong klom. Voor Genk is dit een belangrijke overwinning om niet al na twee wedstrijden met onrust in de tent aan nieuwe seizoen te beginnen.