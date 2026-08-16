SK Beveren SK Beveren
1-0
Anderlecht Anderlecht
wbeSK Beveren
andAnderlecht
(Ferre Slegers) Yoni Gomis 14'
1-0
Datum: 16/08/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Freethiel
Ditmaal houden ze wel stand! Freethiel viert comeback op hoogste niveau met knappe zege tegen matig Anderlecht
Ditmaal houden ze wel stand! Freethiel viert comeback op hoogste niveau met knappe zege tegen matig Anderlecht
Foto: © photonews

Vorige week gaf Beveren nog een 0-1 voorsprong uit handen op het veld van Antwerp maar thuis tegen Anderlecht lukte het Beveren wel om het doelpunt van Gomis over de streep te trekken. Daar mag de thuisploeg vooral doelman Schenk voor bedanken die zich niet liet kloppen.

Anderlecht start met driedubbele kans

De Freethiel was klaar voor zijn eerste match op het hoogste niveau sinds 2021 en begroette de spelers met een mooie tifo waarop "Niemand die wij zullen vrezen want wij zijn SKB" stond te lezen.

En dat was te merken want de bezoekers uit Anderlecht schrokken al na 5 minuten wanneer Abrahams goed de één-twee aan ging met Jans en richting Coosemans afstormde. De Anderlecht-doelman was goed opgewarmd en kon redding brengen met een beenveeg.

Anderlecht nam daarna de controle over met een dirgerende Ambros. Het leverde een driedubbele kans op maar geen doelpunt. Eerst verschalkte Gomis bijna zijn eigen doelman, vervolgens raakte Sikan niet voorbij de Beverse defensie met zijn schot maar bleef Anderlecht wel in balbezit. Degreef probeerde het dan maar met een spectaculaire omhaal na een voorzet van Maamar maar die belandde naast.

Ambros Lukas
© photonews

Beveren snijdt Anderlecht de adem af

De bezoekers raakten meer in de wedstrijd maar werden de adem afgesneden door een geweldige voorzet van Slegers die door Gomis moederziel alleen werd binnengekopt. Het ideale scenario voor Beveren.

Het openingsdoelpunt zorgde ervoor dat Beveren beter in de wedstrijd kwam terwijl Anderlecht opnieuw moest hergroeperen. Het was evenwel de laatste pass waar het vaak mis ging voor Beveren. Anderlecht kwam nog één keer opzetten met een krul van AMbros maar Schenk pakte uit met een gewelde kattensprong.

Meteen na rust gingen de alarmbellen opnieuw af bij Anderlecht maar ook voor Colin Coosemans. De doelman gooide zich voor een scherpe voorzet van Slegers maar kwam daarna onzacht in aanraking met de knie van Mertens. Hij leek even buiten bewustzijn maar ging na enkele minuten toch rechtop zitten en speelde wel gewoon verder.

Beveren Anderlecht
© photonews

Brüls laat het liggen

Het game plan van Anderlecht veranderde alleszins niet want de bezoekers namen het balbezit in handen, op zoek naar ruimte in de Beverse defensie. Die werd evenwel maar heel weinig gevonden. Doelman Schenk moest zijn moeilijkste redding doen op een bijna own-goal van Slegers na een goede pass achteruit van Antman.

Bovendien bleef de thuisploeg gevaarlijk in de omschakeling met onder meer de aalvlugge Lokesa en passeur Brüls. Die laatste werd gevonden aan de tweede paal na een uitbraak van Beveren maar de middenvelder trapte onbegrijpelijk naast de bal.

Beveren Anderlecht
© photonews

Schenk schenkt Beveren drie punten

Anderlecht mocht blijven beuken maar de Duitse doelman van SK Beveren liet zich niet passeren. De ingevallen Cvetkovic kreeg tot tweemaal toe de kans maar Schenk bracht telkens redding. Ook op een rebound en vrije trap van Sikan stond de doelman pal.

Bruno probeerde het tij op het einde nog te keren met Bertaccini op het veld te gooien maar ook de joker van de Portugese trainer bracht geen zoden aan de dijk.

Na het goede gevoel en de Europese overwinning tegen PAOK moet Anderlecht nu met een nederlaag naar Kazachstan. De eerste onder Bruno. Beveren pakt dan weer zijn eerste punten van het seizoen en toont dat ze niet van plan zijn om onderaan in het klassement te eindigen als promovendus.

Opstellingen

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SK Beveren SK Beveren
Schenk Johannes 90' 9.4 10
  • Reddingen: 8
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/22 (40.9%)
Meer statistieken
Janssens Christophe 65' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 24/37 (64.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/12 (8.3%)
Meer statistieken
Godeau Bruno 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Gomis Yoni 90' 8.6 9
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Jans Laurent 90' 7.0 7
  • Nauwkeurige passes: 22/32 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Slegers Ferre A 87' 7.7 7
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/37 (70.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Dewaele Sieben 90' 6.3 7
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Abrahams Kurt 60' 6.9 7
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Brüls Christian 87' 6.6 9
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lokesa Chris 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Mertens Lennart 87' 6.5 1
  • Nauwkeurige passes: 9/17 (52.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Bank
Thompson Dominic 25' 7.1 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Rigo Dante 3' 6.8  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Kaboré Elohim 3' 6.5  
Meer statistieken
De Schryver Guillaume 3' 6.8  
Meer statistieken
Kuavita Leandre 0'  
Margaritha Jearl 0'  
Mawete Kinsiona Noah 0'  
Conde Cheick 30' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Lusamba Tshiolola Josua 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.6 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Biancone Giulian 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 66/76 (86.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 72/81 (88.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 71' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 87' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 47/54 (87%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 47/58 (81%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Llansana Enric 70' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 49/56 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 87' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Antman Oliver 79' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 26/30 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana 0'  
N'Diaye Moussa 19' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 20' 6.7 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 0'  
Kana Marco 3' 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nga Kana Joshua 11' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Vroninks Basile 0'  
Kalonji Noah 0'  
Bertaccini Adriano 3' 6.1  
  • Schoten op doel: 0/2
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Jupiler Pro League

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Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi
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