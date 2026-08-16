Ditmaal houden ze wel stand! Freethiel viert comeback op hoogste niveau met knappe zege tegen matig Anderlecht

Vorige week gaf Beveren nog een 0-1 voorsprong uit handen op het veld van Antwerp maar thuis tegen Anderlecht lukte het Beveren wel om het doelpunt van Gomis over de streep te trekken. Daar mag de thuisploeg vooral doelman Schenk voor bedanken die zich niet liet kloppen.

Anderlecht start met driedubbele kans

De Freethiel was klaar voor zijn eerste match op het hoogste niveau sinds 2021 en begroette de spelers met een mooie tifo waarop "Niemand die wij zullen vrezen want wij zijn SKB" stond te lezen.

En dat was te merken want de bezoekers uit Anderlecht schrokken al na 5 minuten wanneer Abrahams goed de één-twee aan ging met Jans en richting Coosemans afstormde. De Anderlecht-doelman was goed opgewarmd en kon redding brengen met een beenveeg.

Anderlecht nam daarna de controle over met een dirgerende Ambros. Het leverde een driedubbele kans op maar geen doelpunt. Eerst verschalkte Gomis bijna zijn eigen doelman, vervolgens raakte Sikan niet voorbij de Beverse defensie met zijn schot maar bleef Anderlecht wel in balbezit. Degreef probeerde het dan maar met een spectaculaire omhaal na een voorzet van Maamar maar die belandde naast.

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Beveren snijdt Anderlecht de adem af

De bezoekers raakten meer in de wedstrijd maar werden de adem afgesneden door een geweldige voorzet van Slegers die door Gomis moederziel alleen werd binnengekopt. Het ideale scenario voor Beveren.

Het openingsdoelpunt zorgde ervoor dat Beveren beter in de wedstrijd kwam terwijl Anderlecht opnieuw moest hergroeperen. Het was evenwel de laatste pass waar het vaak mis ging voor Beveren. Anderlecht kwam nog één keer opzetten met een krul van AMbros maar Schenk pakte uit met een gewelde kattensprong.





Meteen na rust gingen de alarmbellen opnieuw af bij Anderlecht maar ook voor Colin Coosemans. De doelman gooide zich voor een scherpe voorzet van Slegers maar kwam daarna onzacht in aanraking met de knie van Mertens. Hij leek even buiten bewustzijn maar ging na enkele minuten toch rechtop zitten en speelde wel gewoon verder.

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Brüls laat het liggen

Het game plan van Anderlecht veranderde alleszins niet want de bezoekers namen het balbezit in handen, op zoek naar ruimte in de Beverse defensie. Die werd evenwel maar heel weinig gevonden. Doelman Schenk moest zijn moeilijkste redding doen op een bijna own-goal van Slegers na een goede pass achteruit van Antman.

Bovendien bleef de thuisploeg gevaarlijk in de omschakeling met onder meer de aalvlugge Lokesa en passeur Brüls. Die laatste werd gevonden aan de tweede paal na een uitbraak van Beveren maar de middenvelder trapte onbegrijpelijk naast de bal.

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Schenk schenkt Beveren drie punten

Anderlecht mocht blijven beuken maar de Duitse doelman van SK Beveren liet zich niet passeren. De ingevallen Cvetkovic kreeg tot tweemaal toe de kans maar Schenk bracht telkens redding. Ook op een rebound en vrije trap van Sikan stond de doelman pal.

Bruno probeerde het tij op het einde nog te keren met Bertaccini op het veld te gooien maar ook de joker van de Portugese trainer bracht geen zoden aan de dijk.

Na het goede gevoel en de Europese overwinning tegen PAOK moet Anderlecht nu met een nederlaag naar Kazachstan. De eerste onder Bruno. Beveren pakt dan weer zijn eerste punten van het seizoen en toont dat ze niet van plan zijn om onderaan in het klassement te eindigen als promovendus.