Standard stevent bij KVM lang af op eerste zege, maar geeft die nog weg na twee late penalty's

Een voetbalwedstrijd kan 102 minuten duren: dat weten ze nu ook bij Standard. De Rouches stevenden af op een eerste zege, maar gooide die net als vorig weekend te grabbel. Dankzij twee late penalty's kwam Malinwa nog terug van 1-3 naar 3-3.

Met twee ploegen die op de openingsspeeldag naast de driepunter grepen, mochten er wel wat veranderingen verwacht worden. KV Mechelen schakelde terug naar de vertrouwde 3-4-2-1 van vorig seizoen, met ook de debutanten Hjelde en Marijnissen aan de aftrap. Koudou en Mbasi waren de twee andere namen die in de ploeg kwamen. Bij Standard was er slechts één wijziging: Touzghar startte in de plaats van de geblesseerde Ilaimaharitra.

Thuisspeler Zekri ontbrak vanwege een andere reden: transferitis. De Mechelse defensie bleek in deze bezetting toch nog wat statisch om de aanvallers van de Rouches af te houden. Miras moest al een puike reflex uit zijn mouwen schudden na prima afhaken van Ayensa. Een minuutje later was het Nguene die dreigde: de Kameroener speelde Hjelde uit en joeg de 0-1 hoog tegen de touwen.

Abid straft Mechels balverlies af

Het afstraffen van de fouten van de tegenstander was voor Standard de weg om zich in een gunstige positie te nestelen. Mechelen leed balverlies op de eigen helft en het schotje van Abid hobbelde de linkerbenedenhoek in: 0-2. Het leek voor Malinwa lange tijd een eerste helft met alleen maar slecht nieuws. Na een duel met Fossey zagen de beelden van de knie van Hjelde er absoluut niet goed uit.

Zo werd zijn debuut eerder een nachtmerrie: KVM moet hopen dat het de Noor al niet voor lange tijd kwijt is. Met de rust in zicht konden de Kakkers zich wel wat hoger op het veld posteren en zochten ze naar openingen. Bij een counter van Standard werd Ayensa nog een keer in stelling gebracht. Miras zweefde zijn plaatsbal uit zijn doelvlak.





Koudou geeft KVM wat hoop

Op slag van rust dan toch een lichtpuntje voor geel en rood. Mbasi ontsnapte op rechts een keertje en vond Koudou. De Fransman reduceerde met zijn schuiver de marge tussen de twee teams (1-2). Voor Standard was het niet fijn om zo weer uit de kleedkamers te moeten komen en de Rouches zagen hun voorsprong vlak na rust bijna helemaal weggeveegd.

Na een hoekschop spatte de volley van Marsa uiteen op de dwarsligger. Het was het begin van een periode waarin KV Mechelen een ander gelaat liet zien, met meer diepgang en voorzetten waaruit gevaar voortvloeide. De gelijkmaker kwam er op dat moment niet. Sterker nog: twintig minuten ver in de tweede helft had Standard zijn marge van twee doelpunten weer beet.

Slotfase is van Van Brederode

Marsa werd weer niet van het geluk gediend: het schot van Abid week af op de Spanjaard en caprioleerde in de linkerhoek (1-3). Na dit gelukje voelde Standard zich weer wat comfortabeler, maar we kregen nog spannende slotminuten nadat de VAR handspel zag van Fosso. Van Brederode kreeg zijn elfmeter via de paal voorbij Epolo (2-3). Van Brederode zag in minuut 96 een vrijschop op de paal stranden, maar na een foute tussenkomst van Epolo ging het leer in minuut 102 nog eens op de stip. Van Brederode klaarde de klus opnieuw en deed de match eindigen op 3-3.