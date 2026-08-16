KV Mechelen KV Mechelen
3-3
Standard Standard
kvmKV Mechelen
staStandard
0-1
9' Bernard Nguene
0-2
24' Adnane Abid
Therence Koudou 45+4'
1-2
1-3
66' Adnane Abid
Myron van Brederode (pen) 89'
2-3
Myron van Brederode (pen) 90+12'
3-3
Datum: 16/08/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Achter de Kazerne
Standard stevent bij KVM lang af op eerste zege, maar geeft die nog weg na twee late penalty's
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
| 36 reacties
Standard stevent bij KVM lang af op eerste zege, maar geeft die nog weg na twee late penalty's
Foto: © photonews

Een voetbalwedstrijd kan 102 minuten duren: dat weten ze nu ook bij Standard. De Rouches stevenden af op een eerste zege, maar gooide die net als vorig weekend te grabbel. Dankzij twee late penalty's kwam Malinwa nog terug van 1-3 naar 3-3.

Met twee ploegen die op de openingsspeeldag naast de driepunter grepen, mochten er wel wat veranderingen verwacht worden. KV Mechelen schakelde terug naar de vertrouwde 3-4-2-1 van vorig seizoen, met ook de debutanten Hjelde en Marijnissen aan de aftrap. Koudou en Mbasi waren de twee andere namen die in de ploeg kwamen. Bij Standard was er slechts één wijziging: Touzghar startte in de plaats van de geblesseerde Ilaimaharitra.

Thuisspeler Zekri ontbrak vanwege een andere reden: transferitis. De Mechelse defensie bleek in deze bezetting toch nog wat statisch om de aanvallers van de Rouches af te houden. Miras moest al een puike reflex uit zijn mouwen schudden na prima afhaken van Ayensa. Een minuutje later was het Nguene die dreigde: de Kameroener speelde Hjelde uit en joeg de 0-1 hoog tegen de touwen.

Abid straft Mechels balverlies af

Het afstraffen van de fouten van de tegenstander was voor Standard de weg om zich in een gunstige positie te nestelen. Mechelen leed balverlies op de eigen helft en het schotje van Abid hobbelde de linkerbenedenhoek in: 0-2. Het leek voor Malinwa lange tijd een eerste helft met alleen maar slecht nieuws. Na een duel met Fossey zagen de beelden van de knie van Hjelde er absoluut niet goed uit.

Zo werd zijn debuut eerder een nachtmerrie: KVM moet hopen dat het de Noor al niet voor lange tijd kwijt is. Met de rust in zicht konden de Kakkers zich wel wat hoger op het veld posteren en zochten ze naar openingen. Bij een counter van Standard werd Ayensa nog een keer in stelling gebracht. Miras zweefde zijn plaatsbal uit zijn doelvlak.

Koudou geeft KVM wat hoop

Op slag van rust dan toch een lichtpuntje voor geel en rood. Mbasi ontsnapte op rechts een keertje en vond Koudou. De Fransman reduceerde met zijn schuiver de marge tussen de twee teams (1-2). Voor Standard was het niet fijn om zo weer uit de kleedkamers te moeten komen en de Rouches zagen hun voorsprong vlak na rust bijna helemaal weggeveegd.

Na een hoekschop spatte de volley van Marsa uiteen op de dwarsligger. Het was het begin van een periode waarin KV Mechelen een ander gelaat liet zien, met meer diepgang en voorzetten waaruit gevaar voortvloeide. De gelijkmaker kwam er op dat moment niet. Sterker nog: twintig minuten ver in de tweede helft had Standard zijn marge van twee doelpunten weer beet.

Slotfase is van Van Brederode

Marsa werd weer niet van het geluk gediend: het schot van Abid week af op de Spanjaard en caprioleerde in de linkerhoek (1-3). Na dit gelukje voelde Standard zich weer wat comfortabeler, maar we kregen nog spannende slotminuten nadat de VAR handspel zag van Fosso. Van Brederode kreeg zijn elfmeter via de paal voorbij Epolo (2-3). Van Brederode zag in minuut 96 een vrijschop op de paal stranden, maar na een foute tussenkomst van Epolo ging het leer in minuut 102 nog eens op de stip. Van Brederode klaarde de klus opnieuw en deed de match eindigen op 3-3.

Opstellingen

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KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.3 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
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Decoene Massimo 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 43/57 (75.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
  • Balverliezen: 21
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Marijnissen Luc 75' 5.86 -
  • Nauwkeurige passes: 31/42 (73.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
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Hjelde Leo 38' 5.27 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
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Koudou Therence 80' 7.68 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
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Hammar Fredrik 90' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 33/49 (67.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Salifou Dikeni 45' 5.84 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Marsa Jose 90' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 39/52 (75%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
  • Balverliezen: 22
Meer statistieken
Praet Dennis 80' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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van Brederode Myron ⚽ ⚽ 90' 7.0 -
  • Goals: 2
  • Penalty: 2
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Balverliezen: 22
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Lohunanu-Mbasi Malcolm A 90' 6.77 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Ayodele Adeshina 10' -
De Wolf Ortwin 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 10' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Raman Benito 45' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van Meirvenne Cedric 52' 6.84 -
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Struyf Ian 15' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Corbanie Kobe 0'  
Willockx Axel 0'  
Ouahabi Amine 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu   90' 5.67 6
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/30 (23.3%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Fossey Marlon A 62' 6.5 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.12 6
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 6.23 6
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Mortensen Gustav   89' 6.25 6
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Touzghar Rayan 62' 6.28 6
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nielsen Casper A A 90' 7.0 6
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 25/44 (56.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
  • Balverliezen: 31
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Trouillet Alexis 70' 6.44 6
  • Nauwkeurige passes: 36/46 (78.3%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Nguene Bernard 70' 7.85 6
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Eckert Ayensa Dennis-Yerai 90' 6.31 6
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Abid Adnane ⚽ ⚽ 90' 9.64 8
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Mohr Tobias 1' 5.87  
Meer statistieken
Drammeh Salieu 0'  
Lawrence Henry 28' 5.96 6
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Jasper Sylvester 0'  
Pirard Lucas 0'  
Dierckx Daan 20' 5.99 6
Meer statistieken
NKada Timothée 20' 6.53 6
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny 0'  
Fosso Ryan   28' 4.99 5
  • Nauwkeurige passes: 13/21 (61.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
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KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi
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