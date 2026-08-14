Cercle pakt STVV in extremis bij de lurven na spektakelstuk op Jan Breydel

Bloed, zweet en efficiëntie. Dat had STVV vrijdagavond nodig om lang op weg te lijken naar zijn eerste zege van het seizoen, tot Cercle in het absolute slot van de wedstrijd alsnog toesloeg.

Hyperefficiënt, dat is het woord dat je bij STVV mag opschrijven. We waren nog geen minuut bezig en Merlen legde de bal al tegen de netten! Sebaoui kreeg een zee van ruimte en mocht van daaruit een voorzet trappen. Een speler van zijn kwaliteit kan je niet zoveel vrijheid geven, want dan biedt hij een ploegmaat een doelpunt aan. Merlen hoefde er zijn voet maar tegen te zetten.

Cercle was daarna duidelijk de betere ploeg. De Vereniging zette STVV onder druk en kreeg kansen bij de vleet. Vanzeir trof de paal en was even daarvoor zelfs dicht bij een olympisch doelpunt. Hij zag Kokubo ver uit zijn doel staan en had iets moois in gedachten. Zijn lob leek perfect op weg naar het doel, maar de Japanse doelman kon de bal nog net onder de lat wegtikken.

Na al die kansen kreeg Cercle uiteindelijk toch loon naar werken. Bij de derde hoekschop van de Vereniging belandde de bal bij Steve Ngoura. Die hoefde er zijn voet maar tegen te zetten: 1-1.

Een gelijkspel dat op dat moment meer dan verdiend was voor Cercle. De thuisploeg bleef de betere ploeg en STVV had het bijzonder moeilijk met de intensiteit van de Vereniging.





Maar dan sloeg Merlen opnieuw toe. Helemaal tegen de gang van het spel in zette hij de Limburgers opnieuw op voorsprong. Deze keer leverde Sebaoui de pre-assist.

En de tweede helft startte zoals de eerste begon: met een vroeg doelpunt. Ishiwatari plaatste het leer onhoudbaar in de kruising voor de 1-3. Cercle probeerde nog wel en kwam een paar keer gevaarlijk voor het doel van Kokubo. De 2-3 van Nunes zette het slotoffensief van de Vereniging in. Dat werd in de allerlaatste minuut beloond met de verdiende gelijkmaker van Kouassi.

Zijn voorzet werd ongelukkig gedevieerd door Mbe Soh en dwarrelde zo over Kokubo binnen aan de tweede paal. Een lucky goal van de thuisploeg, maar oververdiend.

Belangrijke week voor STVV

Voor STVV is deze gelijkmaker zeer zuur. Bovendien breekt er een belangrijke week aan. De Kanaries moeten donderdag alweer vol aan de bak in de laatste voorronde van de Europa League. In een tweeluik tegen Omonia Nicosia wordt beslist of STVV Europees voetbal op het tweede hoogste niveau speelt, of na uitschakeling doorstoot naar de Conference League.

De wedstrijd STVV-Union van volgend weekend verhuist daardoor naar woensdag 2 september om 20.30 uur. Voor de Vereniging staat er volgende week zondag wel voetbal op het programma, met de Brugse derby.