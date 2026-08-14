Datum: 14/08/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Jan Breydel
Cercle pakt STVV in extremis bij de lurven na spektakelstuk op Jan Breydel
Robbie Maes
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Cercle pakt STVV in extremis bij de lurven na spektakelstuk op Jan Breydel
Foto: © photonews

Bloed, zweet en efficiëntie. Dat had STVV vrijdagavond nodig om lang op weg te lijken naar zijn eerste zege van het seizoen, tot Cercle in het absolute slot van de wedstrijd alsnog toesloeg.

Hyperefficiënt, dat is het woord dat je bij STVV mag opschrijven. We waren nog geen minuut bezig en Merlen legde de bal al tegen de netten! Sebaoui kreeg een zee van ruimte en mocht van daaruit een voorzet trappen. Een speler van zijn kwaliteit kan je niet zoveel vrijheid geven, want dan biedt hij een ploegmaat een doelpunt aan. Merlen hoefde er zijn voet maar tegen te zetten.

Cercle was daarna duidelijk de betere ploeg. De Vereniging zette STVV onder druk en kreeg kansen bij de vleet. Vanzeir trof de paal en was even daarvoor zelfs dicht bij een olympisch doelpunt. Hij zag Kokubo ver uit zijn doel staan en had iets moois in gedachten. Zijn lob leek perfect op weg naar het doel, maar de Japanse doelman kon de bal nog net onder de lat wegtikken.

Na al die kansen kreeg Cercle uiteindelijk toch loon naar werken. Bij de derde hoekschop van de Vereniging belandde de bal bij Steve Ngoura. Die hoefde er zijn voet maar tegen te zetten: 1-1.

Een gelijkspel dat op dat moment meer dan verdiend was voor Cercle. De thuisploeg bleef de betere ploeg en STVV had het bijzonder moeilijk met de intensiteit van de Vereniging.

Maar dan sloeg Merlen opnieuw toe. Helemaal tegen de gang van het spel in zette hij de Limburgers opnieuw op voorsprong. Deze keer leverde Sebaoui de pre-assist.

En de tweede helft startte zoals de eerste begon: met een vroeg doelpunt. Ishiwatari plaatste het leer onhoudbaar in de kruising voor de 1-3. Cercle probeerde nog wel en kwam een paar keer gevaarlijk voor het doel van Kokubo. De 2-3 van Nunes zette het slotoffensief van de Vereniging in. Dat werd in de allerlaatste minuut beloond met de verdiende gelijkmaker van Kouassi.

Zijn voorzet werd ongelukkig gedevieerd door Mbe Soh en dwarrelde zo over Kokubo binnen aan de tweede paal. Een lucky goal van de thuisploeg, maar oververdiend.

Belangrijke week voor STVV

Voor STVV is deze gelijkmaker zeer zuur. Bovendien breekt er een belangrijke week aan. De Kanaries moeten donderdag alweer vol aan de bak in de laatste voorronde van de Europa League. In een tweeluik tegen Omonia Nicosia wordt beslist of STVV Europees voetbal op het tweede hoogste niveau speelt, of na uitschakeling doorstoot naar de Conference League.

De wedstrijd STVV-Union van volgend weekend verhuist daardoor naar woensdag 2 september om 20.30 uur. Voor de Vereniging staat er volgende week zondag wel voetbal op het programma, met de Brugse derby.

Opstellingen

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Cercle Brugge Cercle Brugge
Coucke Gaëtan 90' 6.03 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Meer statistieken
Kakou Emmanuel 62' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Konate Valy 90' 6.19 -
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Magnée Gary 90' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 30/41 (73.2%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/15 (26.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Kondo Geoffrey 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 78/87 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Ravych Christiaan 90' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 71/80 (88.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Diaby Ibrahima 90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 32/38 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Mondele Lukas 81' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Martens Viggo 72' -
Vanzeir Dante 73' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Ngoura Steve 81' 7.64 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Diakite Ibrahim 17' 6.01 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Erick 17' 6.63 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Lazare Amani Jean Thierry 9' 5.85  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Michal Lucas 28' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Jurado Heriberto 0'  
Caicedo Royer 0'  
Kouassi Krys 9' 6.65  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Gheerardyns Sebbe 0'  
Langenbick Bas 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.64 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc   90' 4.91 -
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 43/50 (86%)
Meer statistieken
Pupe Joedrick   90' 5.67 -
  • Nauwkeurige passes: 34/48 (70.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Ishiwatari Nelson 87' -
Sissako Abdoulaye 90' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 43/48 (89.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan A 90' 7.45 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/20 (85%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Merlen Ryan ⚽ ⚽ 87' 8.98 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 4/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Sebaoui Ilias A A 90' 7.19 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 24/33 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Soelle Soelle Frederic 87' 6.49 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Buitenspel: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Bank
Araki Ryotaro 0'  
Taniguchi Shogo 3' 5.9  
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 3' 6.03  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 0'  
Diouf Oumar 3' 6.69  
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Shinkawa Shion 0'  
Herbeleef Cercle Brugge - STVV
Cercle pakt STVV in extremis bij de lurven na spektakelstuk op Jan Breydel

Cercle pakt STVV in extremis bij de lurven na spektakelstuk op Jan Breydel

22:46

Bloed, zweet en efficiëntie. Dat had STVV vrijdagavond nodig om lang op weg te lijken naar zijn eerste zege van het seizoen, tot Cercle in het absolute slot van de wedstrij...

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 15/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 15/08 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 15/08 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 15/08 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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