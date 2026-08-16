Lommel SK Lommel SK
0-1
Charleroi Charleroi
lomLommel SK
chaCharleroi
0-1
63' Amine Boukamir
Datum: 16/08/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Soeverein stadion
Eerste JPL-thuismatch in 23 jaar levert Lommel geen punten op
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Lommel
| 2 reacties
Eerste JPL-thuismatch in 23 jaar levert Lommel geen punten op
Foto: © photonews

Charleroi heeft zijn sterke seizoensstart verdergezet op bezoek bij Lommel. De Henegouwers controleerden grote delen van de wedstrijd en vonden na rust alsnog de opening. Lommel bood veel strijd, maar kwam aanvallend te weinig tot kansen en bleef met lege handen achter.

Lommel speelde zondag zijn eerste thuiswedstrijd op het hoogste niveau sinds 23 jaar. Sverre Nypan startte op de bank, Dada-Mascoll kwam in zijn plaats. Nypan moest afgelopen weekend geblesseerd van het veld. Bij Charleroi kwam Delavallée in doel voor Kone.

De bezoekers namen het spel al snel in handen. Na enkele minuten voetballen was het Pflücke die voor het eerste gevaar zorgde. Hij zag zijn poging op de paal belanden. Het spelbeeld zette zich nadien verder.

Charleroi maakte het spel terwijl Lommel eerder op de counter moest loeren. De bezoekers verzamelden veel halve kansen maar hadden het moeilijk om écht gevaarlijk te zijn. De cijfers van de eerste helft spraken voor zich met 2 schoten tegen 12. Het balbezit lag wel in evewicht.

Lommel smeet zich voor de bal en ging met veel intensiteit de duels in. Groen-wit kan geen gebrek aan inzet verweten worden, al was het op voetballend vlak toch nog serieus zoeken. Zo gingen we zonder spektakel rusten met een tussenstand van 0-0.

Boukamir zorgt voor de verlossing bij Charleroi

Na de pauze kon Lommel iets beter meevoetballen, al bleef Charleroi de betere ploeg. Spektakel bleef uit. Kort na het uur kon de club uit Henegouwen alsnog verdiend op voorsprong komen via een afstandsschot van Boukamir.

Lommel begon na het tegendoelpunt meer druk naar voren uit te oefenen. Zonder veel succes, want tot grote mogelijkheden kwam het niet. Er ligt nog veel werk op de plank voor coach Lee Johnson.

Zo verliest Lommel zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen met 0-1 van Charleroi. De Carolo's deden wat moest en pakken op deze manier ook 6 op 6. Een geslaagde start voor de Henegouwers.

Opstellingen

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Lommel SK Lommel SK
Pieklak Matthias 90' 7.14 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 3
Meer statistieken
van Duiven Jason 90' 7.31 -
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Eyoma Timothy 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 51/62 (82.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Wouters Dries 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 65/70 (92.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Oware Henry 45' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
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Dada-Mascoll Isaiah 45' 6.92 -
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
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Pelupessy Joey 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Reyners Tom 85' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Schoofs Lucas   90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 31/42 (73.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Appuah Stredair 58' 6.51 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Seuntjens Ralf 85' 6.12 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Bank
Ivezic Nikola 0'  
Adewoye Shawn 45' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
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Talvitie Juho 45' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Vancsa Zalan 5' 5.92  
Meer statistieken
Vandecraen Emile 0'  
Gordic Djordje 0'  
Halseth Nypan Sverre 32' 6.29 -
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Reumers Alexander 0'  
Salah El Boukammiri Mohamed 5' 6.77  
  • Schoten op doel: 0/2
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Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.61 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
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Van Den Kerkhof Kevin 90' 7.76 -
  • Nauwkeurige passes: 33/35 (94.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/15 (13.3%)
  • Balverliezen: 26
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Sow Massamba 71' 7.32 -
  • Nauwkeurige passes: 52/54 (96.3%)
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Ousou Aiham 90' 7.35 -
  • Nauwkeurige passes: 62/64 (96.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Nzita Mardochee 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 46/50 (92%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Khalifi Yassine 71' 7.01 -
  • Nauwkeurige passes: 54/56 (96.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Boukamir Amine 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 67/75 (89.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Bernier Antoine 90' 7.02 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Pflücke Patrick 71' 6.93 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/7
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/13 (15.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Romsaas Jakob Napoleon 71' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 38/42 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Bojang Adama 58' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Nioule Severin 0'  
Cremer Arthur 0'  
Cisse Isaac 19' 7.41 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mbemba Freddy 19' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Dembaga Boubakar 0'  
Colassin Antoine 32' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Solheid Noah 19' 7.45 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
Meer statistieken
Kera Mory 0'  
Teugels Rafaël 0'  
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KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi
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