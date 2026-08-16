Eerste JPL-thuismatch in 23 jaar levert Lommel geen punten op

Charleroi heeft zijn sterke seizoensstart verdergezet op bezoek bij Lommel. De Henegouwers controleerden grote delen van de wedstrijd en vonden na rust alsnog de opening. Lommel bood veel strijd, maar kwam aanvallend te weinig tot kansen en bleef met lege handen achter.

Lommel speelde zondag zijn eerste thuiswedstrijd op het hoogste niveau sinds 23 jaar. Sverre Nypan startte op de bank, Dada-Mascoll kwam in zijn plaats. Nypan moest afgelopen weekend geblesseerd van het veld. Bij Charleroi kwam Delavallée in doel voor Kone.

De bezoekers namen het spel al snel in handen. Na enkele minuten voetballen was het Pflücke die voor het eerste gevaar zorgde. Hij zag zijn poging op de paal belanden. Het spelbeeld zette zich nadien verder.

Charleroi maakte het spel terwijl Lommel eerder op de counter moest loeren. De bezoekers verzamelden veel halve kansen maar hadden het moeilijk om écht gevaarlijk te zijn. De cijfers van de eerste helft spraken voor zich met 2 schoten tegen 12. Het balbezit lag wel in evewicht.

Lommel smeet zich voor de bal en ging met veel intensiteit de duels in. Groen-wit kan geen gebrek aan inzet verweten worden, al was het op voetballend vlak toch nog serieus zoeken. Zo gingen we zonder spektakel rusten met een tussenstand van 0-0.

Boukamir zorgt voor de verlossing bij Charleroi

Na de pauze kon Lommel iets beter meevoetballen, al bleef Charleroi de betere ploeg. Spektakel bleef uit. Kort na het uur kon de club uit Henegouwen alsnog verdiend op voorsprong komen via een afstandsschot van Boukamir.





Lommel begon na het tegendoelpunt meer druk naar voren uit te oefenen. Zonder veel succes, want tot grote mogelijkheden kwam het niet. Er ligt nog veel werk op de plank voor coach Lee Johnson.

Zo verliest Lommel zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen met 0-1 van Charleroi. De Carolo's deden wat moest en pakken op deze manier ook 6 op 6. Een geslaagde start voor de Henegouwers.