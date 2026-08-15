Union SG morst punten tegen Zulte Waregem - en wat met dat afgekeurd doelpunt?

Het debuut van Hervé Koffi heeft een clean sheet opgeleverd voor de goalie, maar geen driepunter. Na de brilscore tegen Zulte Waregem zal er vooral gesproken worden over een afgekeurd doelpunt van de bezoekers. Beide teams beginnen met 4 op 6 aan de competitie - elk puntenverlies kan dodelijk zijn.

Union en Zulte Waregem begonnen allebei met een overwinning aan hun seizoen. De Brusselaars hadden een prima tweede helft op bezoek bij KVC Westerlo, terwijl de West-Vlamingen erop en erover gingen tegen KRC Genk.

Op speeldag 2 koos coach Hubert voor Hervé Koffi in doel, hij maakte zo zijn debuut bij de Brusselaars nadat Vic Chambaere deze midweek nog speelde op bezoek bij Bodo/Glimt. De Brusselaars speelden Khalaili definitief kwijt en zijn volop op zoek naar een vervanger daarvoor.

Union SG heeft het moeilijk om Zulte Waregem te ontwrichten

Serxho Ujka verving Atrok bij de bezoekers. Ujka was als invaller een drijvende kracht in de ommekeer van Zulte Waregem tegen KRC Genk en werd daarvoor beloond met een plek in de basis. Nieuwe coach Beale koos verder voor dezelfde namen en koos zo voor stabiliteit.

Die stabiliteit was op het veld bij momenten ook echt te zien. Ook al zijn de grootste talenten bij Zulte Waregem misschien verdwenen met onder meer Opoku en Erenbjerg, toch blijft het team een aardig en moeilijk te ontwrichten geheel. Daar had Union het ook knap lastig mee.

Zulte Waregem ziet doelpunt (zeer licht) afgekeurd worden

Veel kansen hadden we dus ook niet echt te noteren, de 0-0 bij de rust was dan ook ergens logisch te noemen. Beterschap na de rust? Ook niet meteen, ook niet na een aantal wissels. Op dat gebied was het tegen Westerlo veel beter wat de Brusselaars betreft.





Union trof een keertje de onderkant van de lat en Patris lag ook een keertje in de weg bij een kopbal van een ploegmaat, maar veel meer liet de thuisploeg niet zien. Een dik kwartier voor tijd was het Zulte Waregem dat op voorsprong kwam via Kiilerich, na een strak aangesneden corner.

Ementa maakte volgens de scheidsrechter echter een fout bij die fase, waardoor de goal (licht) werd afgekeurd. Union SG probeerde in het slot van de wedstrijd nog met een slotoffensief, maar Bostyn en co stonden pal en wisten zo de 0-0 op het bord te houden. Maar er zal vooral over die ene fase gesproken worden ...