Union SG Union SG
0-0
Zulte Waregem Zulte Waregem
usgUnion SG
zwaZulte Waregem
Datum: 15/08/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 2
Stadion: Joseph Marien stadion
Union SG morst punten tegen Zulte Waregem - en wat met dat afgekeurd doelpunt?
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit , clubwatcher Zulte Waregem
| 38 reacties
Union SG morst punten tegen Zulte Waregem - en wat met dat afgekeurd doelpunt?
Foto: © photonews

Het debuut van Hervé Koffi heeft een clean sheet opgeleverd voor de goalie, maar geen driepunter. Na de brilscore tegen Zulte Waregem zal er vooral gesproken worden over een afgekeurd doelpunt van de bezoekers. Beide teams beginnen met 4 op 6 aan de competitie - elk puntenverlies kan dodelijk zijn.

Union en Zulte Waregem begonnen allebei met een overwinning aan hun seizoen. De Brusselaars hadden een prima tweede helft op bezoek bij KVC Westerlo, terwijl de West-Vlamingen erop en erover gingen tegen KRC Genk.

Op speeldag 2 koos coach Hubert voor Hervé Koffi in doel, hij maakte zo zijn debuut bij de Brusselaars nadat Vic Chambaere deze midweek nog speelde op bezoek bij Bodo/Glimt. De Brusselaars speelden Khalaili definitief kwijt en zijn volop op zoek naar een vervanger daarvoor.

Union SG heeft het moeilijk om Zulte Waregem te ontwrichten

Serxho Ujka verving Atrok bij de bezoekers. Ujka was als invaller een drijvende kracht in de ommekeer van Zulte Waregem tegen KRC Genk en werd daarvoor beloond met een plek in de basis. Nieuwe coach Beale koos verder voor dezelfde namen en koos zo voor stabiliteit.

Die stabiliteit was op het veld bij momenten ook echt te zien. Ook al zijn de grootste talenten bij Zulte Waregem misschien verdwenen met onder meer Opoku en Erenbjerg, toch blijft het team een aardig en moeilijk te ontwrichten geheel. Daar had Union het ook knap lastig mee.

Zulte Waregem ziet doelpunt (zeer licht) afgekeurd worden

Veel kansen hadden we dus ook niet echt te noteren, de 0-0 bij de rust was dan ook ergens logisch te noemen. Beterschap na de rust? Ook niet meteen, ook niet na een aantal wissels. Op dat gebied was het tegen Westerlo veel beter wat de Brusselaars betreft.

Union trof een keertje de onderkant van de lat en Patris lag ook een keertje in de weg bij een kopbal van een ploegmaat, maar veel meer liet de thuisploeg niet zien. Een dik kwartier voor tijd was het Zulte Waregem dat op voorsprong kwam via Kiilerich, na een strak aangesneden corner.

Ementa maakte volgens de scheidsrechter echter een fout bij die fase, waardoor de goal (licht) werd afgekeurd. Union SG probeerde in het slot van de wedstrijd nog met een slotoffensief, maar Bostyn en co stonden pal en wisten zo de 0-0 op het bord te houden. Maar er zal vooral over die ene fase gesproken worden ... 

Opstellingen

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Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 7.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Mac Allister Kevin   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Havenaar Nikki 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 55/58 (94.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Leysen Fedde   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 53/64 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
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Patris Louis 71' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
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Schoofs Rob 71' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 42/52 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
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Van de Perre Kamiel 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 55/58 (94.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Zeneli Besfort 62' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Smith Guilherme 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Florucz Raul 63' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
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Fuseini Mohammed 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Bank
Chambaere Vic 0'  
Zorgane Adem 19' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
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Biondic Mateo 27' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Pavlic Ivan 0'  
Kavlashvili Giorgi 0'  
Niang Ousseynou 19' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Olaru Darius 0'  
Sylla Massiré 0'  
Mofokeng Relebohile 28' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
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Kricfalusi Ondrej 0'  
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 90' 7.0 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/21 (42.9%)
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Paugain Wilguens 71' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
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Kiilerich Jakob 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lemoine Laurent 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Cappelle Yannick 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Ake Marley 84' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Lofolomo Enrique 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ujka Serxho 71' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Hedl Tobias 71' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Seven Kadir 0'  
Tanghe Anton 0'  
Mituljikic Nikola 19' 6.9 -
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Atrok Zalan 0'  
Panduro Tristan 6'  
Dobbels Arnaud 0'  
Tangala Franz 19' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Vemba Kewan 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 0'  
Herbeleef Union SG - Zulte Waregem
Union SG morst punten tegen Zulte Waregem - en wat met dat afgekeurd doelpunt?

Union SG morst punten tegen Zulte Waregem - en wat met dat afgekeurd doelpunt?

17:59

Het debuut van Hervé Koffi heeft een clean sheet opgeleverd voor de goalie, maar geen driepunter. Na de brilscore tegen Zulte Waregem zal er vooral gesproken worden over ee...

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 18:15 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 20:45 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 20:45 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 16/08 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 16/08 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 16/08 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 16/08 Charleroi Charleroi
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