Reactie Europese campagne van KAA Gent heeft grote gevolgen voor OHL, dat extra wedstrijd zal spelen

Robbie Maes vanuit King Power at Den Dreef Stadion
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Europese campagne van KAA Gent heeft grote gevolgen voor OHL, dat extra wedstrijd zal spelen
Foto: © photonews
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KAA Gent mag zich opmaken voor de play-offs van de Conference League. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de competitie en OH Leuven.

De thuiswedstrijd van de Buffalo's tegen OH Leuven op zaterdag 22 augustus om 20.45 uur wordt namelijk uitgesteld. Gent moet op donderdag 20 augustus opnieuw Europees aan de bak en neemt het dan in eigen huis op tegen het Schotse Hibernian. Een week later volgt de terugwedstrijd in Schotland.

Met wedstrijden op 20 en 27 augustus is er simpelweg geen ruimte om tussendoor ook nog op 22 augustus competitievoetbal te spelen. Er moeten minstens drie dagen tussen de wedstrijden zitten. Bovendien wil de Pro League de Belgische clubs die Europees actief zijn zoveel mogelijk ondersteunen.

Voor OHL betekent dat vooral: een extra week zonder competitiewedstrijd. En misschien komt die wel op het juiste moment. De Leuvenaars zijn immers dramatisch aan het seizoen begonnen met een 0 op 6.

Extra oefenwedstrijd voor OHL

Toch wordt er in Leuven niet achterovergeleund. Timmy Simons en zijn spelers krijgen geen week vakantie. “We gaan vrijdag een oefenwedstrijd spelen tegen Union”, vertelde de OHL-coach na de wedstrijd tegen Club Brugge. “Daarna hebben we een Engelse week waarin we drie wedstrijden in zeven dagen hebben. Die rust is dus welgekomen.”

Simons krijgt zo wat extra tijd om zijn ploeg opnieuw op de rails te krijgen. Na nederlagen tegen respectievelijk Club Brugge en Sporting Charleroi staat OHL nog zonder punten.

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Europese verplichtingen gooien kalender overhoop

OHL hervat de competitie op 29 augustus met een thuiswedstrijd tegen Standard. Daarna volgt op donderdag 3 september de inhaalwedstrijd tegen KAA Gent. De drukke week wordt afgesloten met een verplaatsing naar promovendus SK Beveren.

Dat Leuven een oefenwedstrijd speelt tegen Union is geen toeval. Ook Anderlecht, Union en STVV zagen hun wedstrijden uitgesteld worden vanwege hun Europese verplichtingen. Zo verhuist Anderlecht-KV Kortrijk van zondag 23 augustus naar donderdag 3 september om 20.30 uur. STVV-Union wordt dan weer gespeeld op woensdag 2 september om 20.30 uur.

Na afloop van de Europese voorrondes volgt op 1 september nog een nieuwe update van de kalender.

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