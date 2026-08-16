Reactie 🎥 Mag Standard zich benadeeld voelen door VAR en ref? Euvrard oordeelt over de penalty's

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Achter de Kazerne
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🎥 Mag Standard zich benadeeld voelen door VAR en ref? Euvrard oordeelt over de penalty's
Foto: © photonews
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Vincent Euvrard moest opnieuw vaststellen hoe Standard een zege te grabbel gooide en dit keer kwam het door late strafschoppen. Uiteraard had Euvrard wat te zeggen over de beslissingen van scheidsrechter Van Driessche en VAR De Cremer.

"De eerste penalty is heel ongelukkig", stak Euvrard van wal. "Aanvankelijk houdt Fosso zijn twee handen op zijn rug. Op het moment dat hij zich draait, is er één hand los van het lichaam." Dat is wellicht wat de arbitrage de aanleiding gegeven heeft om een strafschop te overwegen. Euvrard vindt dat er nog naar andere aspecten gekeken moet worden. "Het is geen gevaarlijke voorzet. Die voorzet gaat naar geen enkele speler van Mechelen die vrij zou staan ofzo."

Kan Euvrard dan begrip opbrengen voor de beslissing van de scheidsrechter of niet? "Als je de letter van het reglement geeft, kun je de penalty misschien geven. Het blijft een zeer strenge beslissing om die strafschop toe te kennen in het voetbal." Door deze elfmeter naderde KV Mechelen tot 2-3 en voelde het dat er in de extra tijd misschien nog iets mogelijk was.

Standard had het kunnen uitspelen

Wat de tweede strafschop betreft kijkt Euvrard eerder naar zijn eigen team. "In de 96ste minuut hebben we de bal en is er maar een heel klein beetje druk. Twee spelers van ons staan volledig vrij op het middenveld. Als je daar een goede pass geeft en de bal bijhoudt, is de wedstrijd voorbij."

Euvrard waande het einde van de match al nabij, maar het liep dus toch nog mis voor Standard. "Daarna verliezen we het volgende duel en de afvallende bal. Er komt een bal in onze rug en Matthieu Epolo komt net te laat. Alles valt samen in die fase, want het had ook buitenspel kunnen zijn. Het was een kwestie van millimeters, maar het was net geen buitenspel. Op dat vlak ontbrak het ons ook een beetje aan geluk."

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Euvrard wil dat zijn ploeg lessen trekt

De trainer van Standard is dus van mening dat zijn ploeg zeker geen meeval kende bij die strafschopfases. In elk geval weet hij ook wel dat dit de Rouches niet nog eens mag overkomen. "Dat is onze verantwoordelijkheid", besluit Euvrard.

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