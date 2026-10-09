Westerlo-speler veroorzaakt nationale rel na opvallende uitspraak: Zuid-Korea wil wet aanpassen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Westerlo-speler veroorzaakt nationale rel na opvallende uitspraak: Zuid-Korea wil wet aanpassen
Foto: © photonews
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Min-hyeok Yang keerde deze week als een held terug naar Westerlo. De 20-jarige aanvaller veroverde met Zuid-Korea goud op de Asian Games en werd door zijn ploegmaats met applaus en bloemen ontvangen. In zijn thuisland is de stemming compleet anders. Een uitspraak van Yang over de militaire dienstplicht heeft een nationale discussie veroorzaakt die intussen zelfs de Zuid-Koreaanse politiek heeft bereikt.

Zuid-Korea won op 3 oktober de finale van de Asian Games met 1-0 van gastland Japan. Yang speelde daarbij een doorslaggevende rol. Hij veroverde de bal op de rechterflank en bracht voor, waarna Eom Ji-sung uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Zuid-Korea pakte zo voor de vierde opeenvolgende keer goud in het mannenvoetbal. Na afloop ging het echter nauwelijks nog over zijn prestatie.

De aanvaller kreeg in de mixed zone een vraag over zijn gouden medaille en antwoordde bijzonder open over wat hem tijdens het toernooi motiveerde. "De echte beloning voor ons is de vrijstelling van militaire dienst", verklaarde Yang. Volgens hem waren de medaille en de beker veel minder belangrijk dan het oplossen van zijn militaire verplichtingen.

Uitspraak valt bijzonder slecht

Die woorden veroorzaakten zware kritiek in Zuid-Korea. De militaire dienstplicht is er een gevoelig onderwerp. Zuid-Koreaanse mannen moeten doorgaans 18 tot 21 maanden dienen. Olympische medaillewinnaars en winnaars van goud op de Asian Games kunnen gebruikmaken van een bijzonder systeem waarbij ze slechts een korte militaire opleiding volgen en daarna alternatieve dienst verrichten terwijl ze hun sportcarrière voortzetten.

Yang was bovendien niet de enige speler die het onderwerp aansneed. Aanvoerder Lee Gi-hyuk vierde openlijk dat hij niet in militaire dienst hoefde en ook andere spelers verwezen naar het voordeel. Daardoor werd de discussie snel groter dan één ongelukkige uitspraak.

Yang bood nadien zijn excuses aan. Hij maakte duidelijk dat hij wilde zeggen dat de militaire regeling slechts één van verschillende motivaties was, maar gaf toe dat hij zijn boodschap verkeerd had verwoord. "Ik bied oprecht mijn excuses aan", klonk het onder meer.

Politiek grijpt in

Daarmee ging de storm niet liggen. Volgens Associated Press heeft de Zuid-Koreaanse minister van Cultuur, Sport en Toerisme ondertussen aangegeven dat het huidige systeem opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. Ook het ministerie van Defensie bevestigt dat een vermindering of zelfs afschaffing van de speciale regeling voor sporters en artiesten wordt besproken.

Intussen is er zelfs een concreet wetsvoorstel. Parlementslid Joo Ho-young van de People Power Party wil de Military Service Act aanpassen. Volgens de Zuid-Koreaanse berichtgeving zouden gouden medailles op de Asian Games dan niet langer automatisch volstaan voor het bijzondere statuut. Voor olympische medaillewinnaars zou de bestaande regeling behouden blijven. Het voorstel is ingediend, maar dus nog geen wet.

Heel andere ontvangst in Westerlo

Terwijl de discussie in Zuid-Korea voortwoedt, werd Yang in België bijzonder warm ontvangen. Westerlo publiceerde beelden waarop spelers en staf twee rijen vormen en hem applaudisserend binnenhalen. Vervolgens kreeg hij ook een groot boeket bloemen. De beelden werden opnieuw opgepikt door Zuid-Koreaanse media en lokten daar zowel felicitaties als nieuwe kritiek uit.

Sportief kan Yang zich nu opnieuw op Westerlo richten. Zondag wacht meteen een interessante opdracht: de Kemphanen ontvangen Antwerp om 18.30 uur in 't Kuipje.

Een gouden medaille die voor Yang vooral zekerheid over zijn voetbalcarrière moest opleveren, heeft zo onverwacht een veel groter debat veroorzaakt. Of het wetsvoorstel uiteindelijk ook wordt goedgekeurd, moet nog blijken. Dat zijn woorden mee aan de basis liggen van een nationale discussie over de toekomst van de militaire regeling voor topsporters, staat intussen wel vast.

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