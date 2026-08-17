'Cercle Brugge duwt door voor speler ... die al twee maanden niet betaald werd'

Cercle Brugge zit niet stil op de transfermarkt. De Vereniging haalde al verschillende transfers aan boord, maar blijft de mercato afspeuren. Groen-zwart wil nu naar verluidt shoppen in Portugal.

Cercle is niet verzwakt

Cercle Brugge legde al 850.000 euro op tafel om Joel Ndala over te nemen van Manchester City. Voor Lukas Mondele (Francs Borains) had het dan weer 400.000 over. Oude bekende Amani Lazari (Kifisia) kostte 300.000.

Met ook nog de komst van Gaëtan Coucke (Sampdoria), Lucas Michael (AS Monaco, huur) en Abdoulie Manneh (Mjällby AIF, huur) kunnen we stellen dat Cercle – ondanks enkele vertrekkers – zeker niet verzwakt uit de mercato is gekomen. Dat toonde het in de wedstrijd tegen STVV, waarin Cercle domineerde.

Cercle wil Tunde Akinsola

Maar daar stopt het mogelijk niet bij. Volgens Sacha Tavolieri duwt Cercle Brugge door voor de komst van Tunde Akinsola (23). Dat is een linkerwinger van de Portugese tweedeklasser AVS Futebol. De Bruggelingen brachten al een bod uit van 1,5 miljoen euro plus bonussen, maar stuitten op een 'njet'.

Het is al het vierde bod op de speler deze zomer dat AVS Futebol heeft geweigerd. De speler is het beu en wil de club verlaten. Daarnaast werd hij al twee maanden niet betaald. Een opmerkelijke situatie dus, waar Cercle misschien wel gebruik van kan maken.

Akinsola speelde ook in Zweden en Spanje

Akinsola speelt sinds de zomer van 2024 voor AVS Futebol en heeft er nog een contract tot midden 2027. Hij was voorlopig goed voor 8 goals en 7 assists in 90 duels. Daarvoor voetbalde hij ook voor Valiant FC, een club uit zijn thuisland.





Van daaruit trok hij naar de U19 van het Zweedse Vasalund om vervolgens aan de slag te gaan bij de B-ploeg van het Spaanse Real Valladollid. Na één seizoen sloot hij aan bij de eerste ploeg, waarvoor hij 11 wedstrijden afwerkte (1 assist).

De volgende halte was AVS Futebol. Dat huurde Akinsola eerst een half jaar en nam hem in de zomer van 2024 gratis over. Nu zit er een stevig haar in de boter tussen speler en club.