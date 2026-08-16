Lommel-spelers sparen eigen ploeg niet: "Als jongens tegen mannen"

Lommel heeft zijn eerste thuiswedstrijd op het hoogste niveau in 23 jaar met een stevige realitycheck afgesloten. Charleroi won met 0-1, maar bij de Limburgers ging het achteraf vooral over de manier waarop. Doelman Matthias Pieklak en kapitein Lucas Schoofs waren streng voor hun eigen ploeg.

Pieklak had vanuit zijn doel een duidelijk beeld van de verhoudingen op het veld en spaarde zijn ploegmaats niet. Volgens de doelman was het verschil met Charleroi op bepaalde momenten bijzonder groot. "Het voelde wat aan als mannen tegen jongens, zo beleefde ik het toch vanuit het doel. We waren niet op niveau, dit moet een wake-up call zijn."

Aanvallend te weinig

De nederlaag kwam volgens Pieklak dan ook hard aan. Lommel probeerde wel mee te gaan in de intensiteit van Charleroi, maar deed dat volgens hem te veel op de voorwaarden van de tegenstander. Daardoor kwam de ploeg onvoldoende toe aan haar eigen voetbal.

Ook aanvallend vond hij het te mager. Ralf Seuntjens werkte opnieuw hard in de punt, maar stond volgens zijn doelman te vaak alleen. "Ralf werkt heel hard, maar hij heeft meer steun nodig. Dat was te weinig vandaag."

Charleroi verzamelde vooral voor rust veel meer doelpogingen en Lommel had het moeilijk om zelf voor dreiging te zorgen. Na de pauze ging het iets beter, maar uiteindelijk was het Boukamir die met een afstandsschot het verschil maakte.

Schoofs: “Fysiek weggepompt”

Ook Schoofs zag dat zijn ploeg niet het vereiste niveau haalde. "Charleroi is een prima team en wij waren niet op de afspraak. In de eerste helft zat er te veel afval in het spel."



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De kapitein zag kort na de rust nog wel een betere periode, maar Lommel kon die lijn niet doortrekken. Vooral fysiek voelde hij een duidelijk verschil. "We werden fysiek weggepompt door hen en daar moeten we onze lessen uit trekken."

Na het verdienstelijke 1-1-gelijkspel op Stayen volgt zo meteen een eerste nederlaag. De boodschap binnen de kleedkamer was achteraf duidelijk: de inzet was er, maar op dit niveau zal Lommel veel beter moeten omgaan met de bal én meer steun rond de spits moeten krijgen.